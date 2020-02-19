طلب مناقشة حول سياسية الحكومة لزيادة الإنتاج السمكي

تحرير:محمد محمود ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

توجهت إيفلين متى بطرس عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، اليوم الأربعاء، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لاستبيان سياسة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لزيادة الإنتاج السمكي في مصر، قائلا: "تتجه دول العالم في الوقت الراهن، نحو توفير الغذاء بشتي السبل ومصر جزء من هذا العالم، تعاني من نقص واضح في البروتين الحيواني ويرجع ذلك إلى صغر حجم الثروة الحيوانية ومحدودية القدرة على زيادتها، ما يدفعنا إلى زيادة الاهتمام بالثروة السمكية".

وأوضحت "متى"، أن الإنتاج العالمي من الأسماك حوالي 75 مليون طن في كل عام تسهم الدول النامية فيه بحوالي 48% ويحصل الإنسان على 14% من البروتين الحيواني من الأسماك، مشيرة إلى أن القطاع الزراعي المصري بشقيه النباتي والحيواني يمثل دعامة أساسية في البنيان الاقتصادي القومي المصري، وتعتبر تنمية الإنتاج السمكي