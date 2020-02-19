انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٤ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والمصرف العربي الدولي بواقع 3 قروش ليسجل أيضًا نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء.كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي بواقع قرشين ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56