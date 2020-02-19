سوريا: تشغيل الرحلات الدولية إلى مطار حلب في مارس
١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م
مطار حلب - صورة أرشيفية
توقع وزير النقل السوري علي حمود، أن يبدأ تشغيل الرحلات الدولية من وإلى مطار حلب مع منتصف شهر مارس المقبل، موضحا أن مطار المدينة مصنف عالميا، وكان يستقبل قبل الحرب نحو 2.5 مليون مسافر سنويا، وهو رقم كبير ينسجم مع النشاط الاقتصادي للمدينة، وأن الشركة "السورية للطيران" أجرت مراسلات مع المحطات الخارجية المختلفة، متوقعا أن تصل الردود خلال الأيام القليلة المقبلة، جاء ذلك في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، على متن أول رحلة جوية تصل إلى مطار حلب من دمشق، بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.
ونوه حمود، بالتضحيات الجسام التي بذلت لتحرير مدينة حلب ومطارها، مشيرا إلى أن بدء تشغيل الرحلات الجوية يكلل صمود المدينة التي تعد العاصمة الصناعية لسوريا.وأقلعت، في وقت سابق اليوم، أول رحلة جوية على الخطوط السورية من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار حلب الدولي، بعد انقطاع عن استقبال الرحلات الجوية لمدة 8
ونوه حمود، بالتضحيات الجسام التي بذلت لتحرير مدينة حلب ومطارها، مشيرا إلى أن بدء تشغيل الرحلات الجوية يكلل صمود المدينة التي تعد العاصمة الصناعية لسوريا.
وأقلعت، في وقت سابق اليوم، أول رحلة جوية على الخطوط السورية من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار حلب الدولي، بعد انقطاع عن استقبال الرحلات الجوية لمدة 8 سنوات. وقال مدير مطار حلب الدولي محمد المصري: "أرحب بكم بالمطار، المطار كما هو حال سوريا، تعرض للأزمة وكان مغلقا منذ عام 2012 بسبب الاستهداف الإرهابي المباشر، وهناك أوقات عندما كان شبه محاصر، وكان من الصعب الوصول إلى المطار ومع ذلك العاملين في المطار حافظوا على الجاهزية لاستقبال الرحلات والجهات العاملة موجودة في أماكنها حاليا و جاهزة لتخديم المطار وسنعود لتشغيل المطار على ما كان عليه قبل الأزمة". (التفاصيل)