سوريا: تشغيل الرحلات الدولية إلى مطار حلب في مارس

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م

مطار حلب - صورة أرشيفية

توقع وزير النقل السوري علي حمود، أن يبدأ تشغيل الرحلات الدولية من وإلى مطار حلب مع منتصف شهر مارس المقبل، موضحا أن مطار المدينة مصنف عالميا، وكان يستقبل قبل الحرب نحو 2.5 مليون مسافر سنويا، وهو رقم كبير ينسجم مع النشاط الاقتصادي للمدينة، وأن الشركة "السورية للطيران" أجرت مراسلات مع المحطات الخارجية المختلفة، متوقعا أن تصل الردود خلال الأيام القليلة المقبلة، جاء ذلك في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، على متن أول رحلة جوية تصل إلى مطار حلب من دمشق، بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.

ونوه حمود، بالتضحيات الجسام التي بذلت لتحرير مدينة حلب ومطارها، مشيرا إلى أن بدء تشغيل الرحلات الجوية يكلل صمود المدينة التي تعد العاصمة الصناعية لسوريا.وأقلعت، في وقت سابق اليوم، أول رحلة جوية على الخطوط السورية من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار حلب الدولي، بعد انقطاع عن استقبال الرحلات الجوية لمدة 8