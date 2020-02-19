رياضة

أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد مارسيال

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٨ م
أنطوني مارسيال
أنطوني مارسيال
انتقد بول سكولز -أسطورة مانشستر يونايتد- أنطوني مارسيال، مهاجم فريقه، قائلا إنه يبدو وكأنه يحتاج لشخص يخبره كل دقيقتين أنه كمهاجم يجب أن يتواجد داخل منطقة الجزاء، وذلك على خلفية مستوى المهاجم الفرنسي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي. أنطوني مارسيال سجل هدفًا في انتصار مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 0 ضد مضيفه تشيلسي في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وشارك الفرنسي صاحب الـ24 عاما خلال الموسم الجاري في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 5 أخرى.
وصرح سكولز حسبما نقلت صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز، قائلا: "الأمر غريب بالنسبة لمارسيال، لا أعلم إذا ما كان جناحًا أم مهاجمًا، وسولشاير يفكر بوضوح أنه مهاجم، ويخبره بالتواجد في منطقة الجزاء كلما استطاع". وأكمل أسطورة مانشستر يونايتد: "ضد تشيلسي كان يعمل أحيانا على التواجد داخل منطقة الجزاء، لا يجب أن
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ميدو - مصر للمقاصة (2)

ميدو ينتقد موعد تدريب الزمالك الأخير قبل لقاء السوبر

انتقد أحمد حسام «ميدو» نجم نادي الزمالك السابق، موعد تدريب الفريق الأخير قبل مواجهة السوبر أمام الأهلي، وذلك بعد أن تدرب أبناء ميت عقبة ظهر اليوم الأربعاء مرانه الأخير قبل لقاء السوبر المحدد له السابعة مساء غد الخميس بالإمارات. وقال مدرب مصر للمقاصة السابق، لقناة أبو ظبي الرياضية: "علميا هذا خطأ وفي علم التدريب هذا خطأ ولم أر مثله في حياتي، حتى في دوري الأبطال يكون لديك فرصة للتدرب على ملعب المباراة يكون قبلها بيوم في نفس موعد اللقاء أو قبلها بساعتين وهذا منطقي".
بيتسو موسيماني (1)

مدرب صن داونز يُلمح لإراحة أونيانجو من أجل الأهلي

كشف بيتسو موسيماني، مدرب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عن جاهزية حارسه الأوغندي دينيس أونيانجو بعدما تخلص من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا. وسقط أونيانجو متأثرًا بإصابة في الدقيقة 74 خلال مواجهة تشيبا يونايتد في الدوري يوم السبت، وفشل في استكمال مجريات المباراة ليخرج مصابًا. ويلعب صن داونز مساء اليوم الأربعاء ضد بلومفونتين سلتيك في الدوري، علمًا بأن الأهلي حدد في وقت سابق يوم 29 فبراير الجاري من أجل مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور يفتح النار على محمد فضل بسبب قمة الدوري

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بشأن لقاء القمة في الدوري الذي سيجمع الفريق الأبيض بالأهلي. وقال مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "لن نلعب يا محمد يا فضل لقاء القمة رغمًا عنا، ولاعبو الفريقين سيخوضون السوبر يوم الخميس، وهناك فارقٌ ساعتان بين مصر والإمارات، وسيعودون في وقت متأخر في اليوم التالي لمصر". وأكمل رئيس نادي الزمالك: "الأهلي أمام فريق صعب هو ماميلودي صن داونز، ونحن أمامنا الترجي يريد الثأر من هزيمته منا في لقاء السوبر الإفريقي، ولن نلعب القمة يجب أن تنسى ذلك يا فضل".
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اليسون-حارس-ليفربول

أليسون: ليفربول في حاجة للفوز بكل شيء

يرى البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، أن كرة القدم بالنسبة له تمثل السعادة، لافتًا إلى أن الفريق إذا كان يسعى للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز فعليه الفوز في كل المباريات، علمًا بأن الريدز يبتعد بصدارة ترتيب بريميرليج بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي وصيف الجدول. وقال أليسون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "نريد الفوز بلقب الدوري ولكي تفوز به، فنحن بحاجة للفوز بكل شيء، وعلينا التركيز على أنفسنا وما نقدمه، لدينا مجموعة رائعة تضم لاعبين مميزين، وجاهزون في الوقت ذاته".
مانشيستر يونايتد (2)

مانشستر يونايتد يخطط لبناء تشكيلة قوية في الصيف

قال إد وودوارد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، إن الانتقالات الصيفية ستمثل فرصة مهمة لبناء تشكيلة قوية قادرة على المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ودوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في ملتقى مع مشجعي يونايتد في أولد ترافورد. ويحتل يونايتد، الذي توج بلقب الدوري لآخر مرة في موسم 2012-2013، المركز الثامن هذا الموسم بعد 25 مباراة وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وهو آخر المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال، ودعم يونايتد صفوفه بصفقة واحدة، بعقد دائم، في يناير الماضي عندما ضم برونو فرنانديز.
يورجن كلوب

كلوب وأجويرو الأفضل في البريميرليج لشهر يناير

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على "تويتر"، اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة خلال شهر يناير الماضي، ووفقًا لحساب البريميرليج، فإن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، هو من حصد الجائزة، بعد أن نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع آخر في 3 مباريات على مدار الشهر المنصرم. وتخطى أجويرو في المنافسة على جائزة هذا الشهر، كلًا من جوردان هندرسون وأليسون بيكر ثنائي ليفربول، وجاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا، كما شملت قائمة المرشحين، عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد، وأيوزي بيريز مهاجم ليستر وجاك ستيفنز مدافع ساوثهامبتون.
جوارديولا 2019 (2)

جوارديولا: ليفربول غير قابل للإيقاف

اعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بصعوبة اللحاق بفريق ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما ابتعد الأخير بفارق 22 نقطة عن الأول، قائلآ: "نحن بعيدون جدا. ليفربول غير قابل للإيقاف، فقدنا نقاطا في مباريات شبيهة بما حدث اليوم، حتى حين لعبنا في أنفيلد، والأن نستهدف بطولات أخرى". ويرى جوارديولا أن مشكلة فريقه إهدار فرص سهلة مما يكبده خسارة مباريات كانت في متناوله، مضيفًا: "من الصعب إيجاد حل. ماذا علينا أن نفعل؟ لا أعلم. نصل، ندخل منطقة الجزاء، قريبا من علامة الجزاء، ننفرد بلاعبين أمام الحارس ولا يمكننا تسجيل هدف".
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