أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد مارسيال

١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٨ م

أنطوني مارسيال

انتقد بول سكولز -أسطورة مانشستر يونايتد- أنطوني مارسيال، مهاجم فريقه، قائلا إنه يبدو وكأنه يحتاج لشخص يخبره كل دقيقتين أنه كمهاجم يجب أن يتواجد داخل منطقة الجزاء، وذلك على خلفية مستوى المهاجم الفرنسي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي. أنطوني مارسيال سجل هدفًا في انتصار مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 0 ضد مضيفه تشيلسي في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وشارك الفرنسي صاحب الـ24 عاما خلال الموسم الجاري في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 5 أخرى.

وصرح سكولز حسبما نقلت صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز، قائلا: "الأمر غريب بالنسبة لمارسيال، لا أعلم إذا ما كان جناحًا أم مهاجمًا، وسولشاير يفكر بوضوح أنه مهاجم، ويخبره بالتواجد في منطقة الجزاء كلما استطاع". وأكمل أسطورة مانشستر يونايتد: "ضد تشيلسي كان يعمل أحيانا على التواجد داخل منطقة الجزاء، لا يجب أن