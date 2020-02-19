الكلية الحربية تقبل دفعة جديدة من خريجي الجامعات

تحرير:أميرة إبراهيم ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٢ م

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية دفعة مايو 2020، والتي تشمل الدفعات (116) أطباء و(66) مختلط، والدفعة رقم ( 108) رئيسات تمريض. وأعلن اللواء أشرف فارس، مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية للإعلان عن شروط القبول للدفعات، أن التخصصـات المطلوبة من الذكور تشمـل الطب البشري والطب البيطري وطب الأسنان والصيدلة من الذكور الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه.

وأضاف وزير الدفاع أنه يمكن للأطباء البشريين الترشح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة فى حالة اجتيازه المعايير والاختبارات المؤهلة لذلك. ويشترط لدفعة الأطباء ألا يزيد السن فى 1/4/ 2020 للأطباء البشريين والأسنان الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير على (34) سنة والحاصلين

وأضاف وزير الدفاع أنه يمكن للأطباء البشريين الترشح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة فى حالة اجتيازه المعايير والاختبارات المؤهلة لذلك.

ويشترط لدفعة الأطباء ألا يزيد السن فى 1/4/ 2020 للأطباء البشريين والأسنان الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير على (34) سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه عن (38) سنة، والأطباء البيطريين والصيادلة الحاصلين على درجة دبلوم دراسات عليا أو ماجستير على (30) سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه (34) سنة.

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من خريجي الجامعات للدفعة (66) مختلط فيشترط أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات كلية العلوم الآتية (كيمياء خاصة- كيمياء مزدوجة– ميكروبيولوجي– كيمياء حيوية– حيوان– بيولوجي – جيولوجيا– فيزياء– كيمياء تحليلية– حواسب وتكنولوجيا المعلومات).



بالإضافة إلى الذكور الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه من كليات الحاسبات والمعلومات والحقوق والتجارة (محاسبة) والزراعة والتربية الرياضية واللغات (إنجليزي– عبري– ألماني– فرنسي– ياباني– لغة عربية) واقتصاد وعلوم سياسية وآداب علم نفس وآداب اجتماع وإعلام وصحافة وسينما وفنون جميلة "نحت ورسم" وتربية موسيقية، على أن لا يزيد السن في 1/4/ 2020 للحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير على 30 سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه عن ( 34) سنة .



أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من الإناث فيشترط أن تكون المتقدمة من الحاصلات على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات الصيدلة وآداب علم نفس ورئيسات تمريض على ألا يزيد السن في 1/4/ 2020 للحاصلات على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير على 30 سنة والحاصلات على درجة الدكتوراه على (34) سنة.



وبالنسبة للشروط العامة للقبول فيشترط في جميع المتقدمين أن يكون الطالب ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية دولة أخرى، وألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد استقال أو فصل تأديبيًّا من أي كلية أو معهد أو مدرسة، وألا يكون قد أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم وألا يقل الطول عن (170) سم للذكور و(155) سم للإناث.



وأن يكون لائقًا طبيًّا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة، ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدم لها في حالة عدم اللياقة الطبية، وأن يجتاز بنجاح اختبارات اللياقة البدنية، وأن يؤدي بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد وللمرة الأولى، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والعرض الطبي العام والذي يشمل التحاليل الطبية المتقدمة، وأن يجتاز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة)، وأن يتقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للكلية الحربية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول -والتي تم على أساسها قبول الطالب- صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية، وأن يكون حاصلا على المؤهل من الجامعات الحكومية والخاصة.



ويسمح للضباط الاحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًّا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط، وأن يكون المتقدم حاصلا على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه في نفس التخصص.



وتكون مدة الدراسة عاما دراسيًّا لجميع التخصصات، ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية، علمًا بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيس بالكلية الحربية بمصر الجديدة يوم الإثنين الموافق 24/ 2/ 2020.