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وحدات بحرية مصرية وفرنسية تتدرب بالبحر الأحمر

تحرير:أميرة إبراهيم ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٦ م
القوات البحرية
القوات البحرية
على خلفية التعاون العسكري الوثيق بين البلدين، وكذا تبادل الخبرات بين البحرية المصرية والفرنسية، وفي إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة، قامت إحدى المجموعات القتالية للقوات البحرية المصرية المتمركزة بقاعدة برنيس العسكرية والفرقاطة الفرنسية (FORBIN) بتنفيذ تدريب بحري عابر بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.
وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية، منها تنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحي وتمرين دفاع جوي ضد الأهداف الجوية المعادية، كما اشتمل التدريب على تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وكذا تشكيلات إبحار للوحدات البحرية وتنفيذ تدريب للمواصلات الإشارية بالبحر، وقد أظهر التدريب مدى الاحترافية للقوات
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مفيد فوزي: الصحافة حاليًّا ماشية بالقوة.. والعقول في ماسبيرو شاخت

محاور فضولي وصحفي من طراز مختلف، ملك الأسئلة المحرجة، استدعاه مبارك لتقديم برنامج «حديث المدينة»، وأطل على جمهور التليفزيون للمرة الأولى بظهره، وأثار جدلا واسعًا وحيرة كبيرة، له صداقات على جميع المستويات، يحمل في جعبته أسرارًا وكواليس وحكايات كثيرة، إنه المحاور الأكثر شهرة، صاحب التعبير الخالد «اسمح لي أحرجك»، الإعلامي الكبير مفيد فوزي، الذي كان لنا هذا الحوار معه.
السيسي- منحهم -وسام -الجمهورية -وزير- الدفاع -يكرم -القادة -المتقاعدين (1)

السيسي منحهم وسام الجمهورية.. وزير الدفاع يكرم القادة المتقاعدين

في لافتة تقدير وتحية من المؤسسة العسكرية لأبنائها الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن بين صفوف القوات المسلحة المصرية، شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2020، إذ قام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.
وزير الدفاع

الكلية الحربية تقبل دفعة جديدة من خريجي الجامعات

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية دفعة مايو 2020، والتي تشمل الدفعات (116) أطباء و(66) مختلط، والدفعة رقم ( 108) رئيسات تمريض. وأعلن اللواء أشرف فارس، مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية للإعلان عن شروط القبول للدفعات، أن التخصصـات المطلوبة من الذكور تشمـل الطب البشري والطب البيطري وطب الأسنان والصيدلة من الذكور الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه.
مصطفى-مدبولي

الموافقة على منحة للبنك الدولي بـ1.746 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن اتفاق منحة تمويل إضافى بـ1.746 مليون دولار، للمساهمة في مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانونى والمؤسسي"، بين حكومة مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتها وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف المشروع إلى تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين عن طريق تسهيل عملية التراخيص وتحقيق الشفافية فى تخصيص الأراضى الصناعية.
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السيسي- منحهم -وسام -الجمهورية -وزير- الدفاع -يكرم -القادة -المتقاعدين (1)

السيسي منحهم وسام الجمهورية.. وزير الدفاع يكرم القادة المتقاعدين

في لافتة تقدير وتحية من المؤسسة العسكرية لأبنائها الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن بين صفوف القوات المسلحة المصرية، شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2020، إذ قام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.
وزير الدفاع

الكلية الحربية تقبل دفعة جديدة من خريجي الجامعات

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية دفعة مايو 2020، والتي تشمل الدفعات (116) أطباء و(66) مختلط، والدفعة رقم ( 108) رئيسات تمريض. وأعلن اللواء أشرف فارس، مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية للإعلان عن شروط القبول للدفعات، أن التخصصـات المطلوبة من الذكور تشمـل الطب البشري والطب البيطري وطب الأسنان والصيدلة من الذكور الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه.
السيسي- يفتتح - مصنع

السيسي يفتتح مصنع «300 الحربي» بشركة أبو زعبل

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مصنع "300 الحربي" بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تفقد عدد من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة، كما افتتح عدد آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفريس بالمصانع الحربية 144 ببنها، و270 بقها، و999 بحلوان.
الفريق -محمد-فريد رئيس-أركان-حرب القوات-المسلحة

رئيس الأركان: قواتنا ماضية في اقتلاع جذور الإرهاب

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من الأكمنة والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسة بشمال سيناء، وتابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، والذي يؤدي مهامه في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء، والتقى عناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
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