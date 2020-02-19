وحدات بحرية مصرية وفرنسية تتدرب بالبحر الأحمر

تحرير:أميرة إبراهيم ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٦ م

القوات البحرية

على خلفية التعاون العسكري الوثيق بين البلدين، وكذا تبادل الخبرات بين البحرية المصرية والفرنسية، وفي إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة، قامت إحدى المجموعات القتالية للقوات البحرية المصرية المتمركزة بقاعدة برنيس العسكرية والفرقاطة الفرنسية (FORBIN) بتنفيذ تدريب بحري عابر بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية، منها تنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحي وتمرين دفاع جوي ضد الأهداف الجوية المعادية، كما اشتمل التدريب على تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وكذا تشكيلات إبحار للوحدات البحرية وتنفيذ تدريب للمواصلات الإشارية بالبحر، وقد أظهر التدريب مدى الاحترافية للقوات