السيسي منحهم وسام الجمهورية.. وزير الدفاع يكرم القادة المتقاعدين

تحرير:أميرة إبراهيم ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٠ م

وزير الدفاع

في لافتة تقدير وتحية من المؤسسة العسكرية لأبنائها الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن بين صفوف القوات المسلحة المصرية، شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2020، إذ قام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وأعرب أقدم القادة المكرمين عن خالص الشكر والعرفان للقوات المسلحة لما لمسوه من رعاية واهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها الدائم على توفير كل الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كل المستويات. ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة