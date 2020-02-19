السيسي منحهم وسام الجمهورية.. وزير الدفاع يكرم القادة المتقاعدين
تحرير:أميرة إبراهيم
١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٠ م
وزير الدفاع
في لافتة تقدير وتحية من المؤسسة العسكرية لأبنائها الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن بين صفوف القوات المسلحة المصرية، شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2020، إذ قام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.
وأعرب أقدم القادة المكرمين عن خالص الشكر والعرفان للقوات المسلحة لما لمسوه من رعاية واهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها الدائم على توفير كل الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كل المستويات.
ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة
وأعرب أقدم القادة المكرمين عن خالص الشكر والعرفان للقوات المسلحة لما لمسوه من رعاية واهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها الدائم على توفير كل الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كل المستويات.
ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة الذين وهبوا حياتهم لخدمة الوطن، موضحًا أن القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم ستظل نموذجًا يحتذى به في الانضباط والالتزام والعمل من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته.
وأكد القائد العام أن القوات المسلحة قدمت على مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها ومسئوليتها فى حماية الوطن.
وأشاد بالقادة المكرمين ودورهم في خدمة القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة كل الصعاب، وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية.
وحضر الاحتفال قادة الأفرع الرئيسة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم، ووجه الفريق أول زكي الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.