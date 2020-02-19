المقاولون يكتسح المصري برباعية ويطيح به من كأس مصر

تحرير:علي الزيني ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٧ م

المقاولون العرب

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا كبيرًا على نظيره المصري البورسعيدي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس مصر، ليتأهل ذئاب الجبل إلى ربع نهائي الكأس، لملاقاة الاتحاد السكندري. المقاولون العرب، سيطر على مجريات اللعب، وسجل هدف التقدم، في الدقيقة 22، بعد عدة تمريرات في منتصف الملعب بين لاعبي المقاولون وصلت الكرة لمجلي، مررها من لمسة واحدة، إلى شكري نجيب، الذي أطلق تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك محمد شحاتة حارس مرمى المصري.

وفي الدقيقة 41، أضاف ذئاب الجبل الهدف الثاني، بعد مهارة من شكري نجيب، الذي راوغ مدافعي المصري، ثم راوغ الحارس، ومرر الكرة إلى محمد عصام، الذي سدد الكرة في الشباك الخالية، لينتهي الشوط الأول، بتقدم المقاولون العرب، بهدفين نظيفين. وفي الدقيقة 86، عزز محمد عصام تقدم المقاولون، بهدف ثالث، بعد كرة طولية

وفي الدقيقة 41، أضاف ذئاب الجبل الهدف الثاني، بعد مهارة من شكري نجيب، الذي راوغ مدافعي المصري، ثم راوغ الحارس، ومرر الكرة إلى محمد عصام، الذي سدد الكرة في الشباك الخالية، لينتهي الشوط الأول، بتقدم المقاولون العرب، بهدفين نظيفين.



وفي الدقيقة 86، عزز محمد عصام تقدم المقاولون، بهدف ثالث، بعد كرة طولية من أمير عابد، داخل منطقة الجزاء، استلمها عصام الكرة وسط مدافعي المقاولون، وراوغ محمد شحاتة حارس المرمى، وسدد الكرة في الشباك الخالية.



وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، اختتم معروف يوسف رباعية المقاولون، بعدما استقبل تمريرة أيمن حفنى، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، اصطدمت في مدافع المصري وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك.



