رياضة

المقاولون يكتسح المصري برباعية ويطيح به من كأس مصر

تحرير:علي الزيني ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٧ م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا كبيرًا على نظيره المصري البورسعيدي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس مصر، ليتأهل ذئاب الجبل إلى ربع نهائي الكأس، لملاقاة الاتحاد السكندري. المقاولون العرب، سيطر على مجريات اللعب، وسجل هدف التقدم، في الدقيقة 22، بعد عدة تمريرات في منتصف الملعب بين لاعبي المقاولون وصلت الكرة لمجلي، مررها من لمسة واحدة، إلى شكري نجيب، الذي أطلق تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك محمد شحاتة حارس مرمى المصري.
وفي الدقيقة 41، أضاف ذئاب الجبل الهدف الثاني، بعد مهارة من شكري نجيب، الذي راوغ مدافعي المصري، ثم راوغ الحارس، ومرر الكرة إلى محمد عصام، الذي سدد الكرة في الشباك الخالية، لينتهي الشوط الأول، بتقدم المقاولون العرب، بهدفين نظيفين. وفي الدقيقة 86، عزز محمد عصام تقدم المقاولون، بهدف ثالث، بعد كرة طولية
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المعلق-احمد-الطيب

أحمد الطيب: الخطيب تعاقد مع أضعف مهاجم في التاريخ

انتقد أحمد الطيب المعلق الكروي بقنوات الكأس القطرية، مهاجم الأهلى الجديد أليو بادجي، بعد ظهوره بمستوى متواضع من وجهة نظره في لقاء السوبر أمس بين الأهلي والزمالك، الذي انتهى بفوز الأبيض بركلات الترجيح 4-3 ليتوج الزمالك بلقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه. ونشر الطيب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الفقير عندما يريد أن يأكل سمك يذهب إلى البحر أو الترعة ويصطاد بالسنارة.!! وهو و حظّه.. مرة يصطاد سمكة صغيرة ومرة يطلع له شبشب أو صندل قديم، بينما الغني يذهب إلى سوق السمك ويشترى النوع الذى يريده بالكمية التي يريدها".
حسام-عاشور

حسام عاشور: لن نقبل الإساءة للجمهور وسنرد في الملعب

عبر حسام عاشور، قائد فريق الأهلي، عن استيائه لما تعرض له جمهور فريقه خلال مباراة السوبر أمام الزمالك، التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وحسمها الفريق الأبيض لصالحه، بنتيجة (4 - 3)، بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وكتب عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"انستجرام"، قائلًا:" جمهور الأهلي سيظل هو الأعظم وهو درع الأمان ولا نقبل الإساءة ابداً في حقه أو في حق الأهلي، نعد الجميع بالرد على كل من أساء داخل الملعب كما تعلمنا داخل النادي الأهلي".
بيراميدز (1)

بيراميدز يتخطى الإسماعيلي في كأس مصر

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا، على نظيره فريق الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الاسكندرية، ضمن مواجهات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس مصر، ليتأهل لمواجهة طلائع الجيش في دور ربع النهائي من الكأس . فريق بيراميدز، نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، بعد بينية رائعة من عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق، إلى جون أنطوي المهاجم، داخل منطقة الجزاء، حولها برأسية مباشرة في شباك الإسماعيلي.
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بيراميدز- والمصري‎ (2)

المصري يكتسح وادي دجلة في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، فوزًا كبيرًا، على نظيره وادي دجلة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد فريق الغزلان عند 14 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بفارق ثلاث نقاط عن نادي مصر، الذي يحتل المركز الأخير.
عماد النحاس (1)

النحاس يبحث عن عودة المقاولون للبطولات الإفريقية

أكد عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، صعوبة منافسة فريقه مع نادي الزمالك على المركز الثاني بجدور ترتيب الدوري الممتاز، حيث قال النحاس في تصريحات إذاعية: "المقاولون يقدم مستويات مميزة، وأصبح لديه دوافع كبيرة للتواجد في مركز جيد، لكن الزمالك فريق كبير ومنافس قوي للأهلي على اللقب وليس الوصافة فقط". وأضاف مدرب ذئاب الجبل: "المقاولون يبحث عن العودة للبطولات الإفريقية، وذلك يتطلب بذل أقصى ما لدينا حتى يكمل الفريق مشواره في بطولة الدوري بنفس القوة، وأن يتحلى اللاعبون بميزة النفس الطويل".
كأس-مصر

اتحاد الكرة يحدد مواعيد دور الـ16 لكأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة القدم مواعيد وملاعب دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، عدا مباراة الأهلي والزمالك لارتباطاتهما في بطولة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأشار حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد إلى أن هذه المواعيد نهائية، ما لم يكن للجهات الأمنية معطيات تستلزم إجراء أي تغيير، حيث لم ترد الموافقات الأمنية حتى الآن. وأكد أن الأمر ينطبق أيضًا على جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز الذي انتهت إدارة المسابقات من إعداده وتنتظر إعلانه في ضوء عزم الاتحاد إطلاق الدور الثاني يوم 9 مارس المقبل.
بيراميدز- والمصري‎ (2)

تعرف على مواجهات المصري وبيراميدز في الكونفدرالية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي عن وقوع المصري البورسعيدي في مواجهة قوية أمام نهضة بركان المغربي، فيما يلاقي بيراميدز نظيره زاناكو الزامبي، وأقيمت القرعة مساء اليوم، الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة. ومن المنتظر أن يخوض المصري مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس، فيما يلعب بيراميدز مباراة الذهاب خارج أرضه، على أن يخوض مواجهة الإياب على ملعبة.
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