مصرع ربة منزل وطفليها في انهيار عقار بالشرابية

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٦ م

العقار المنكوب

واقعة مأسوية شهدتها حي الشرابية، راح ضحيتها سيدة وطفليها، إذ لقي مصرعهما إثر انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 3 طوابق. غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بانهيار منزل قديم في شارع البستاني بحي الشرابية، فيما نجحت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة الأم وطفليها من أسفل الأنقاض. وتبين من المعاينة لرجال المباحث، أن العقار كان آيلًا للسقوط، وصادر له قرار إزالة.