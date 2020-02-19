جريمة

مصرع ربة منزل وطفليها في انهيار عقار بالشرابية

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٦ م
العقار المنكوب
العقار المنكوب
واقعة مأسوية شهدتها حي الشرابية، راح ضحيتها سيدة وطفليها، إذ لقي مصرعهما إثر انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 3 طوابق. غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بانهيار منزل قديم في شارع البستاني بحي الشرابية، فيما نجحت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة الأم وطفليها من أسفل الأنقاض. وتبين من المعاينة لرجال المباحث، أن العقار كان آيلًا للسقوط، وصادر له قرار إزالة.

تم عمل كردون أمني حول مكان العقار المنكوب، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي كلفت رجال المعمل الجنائي تحديد سبب الانهيار.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار، وإعداد تقرير مفصل بأسباب انهياره.

تزوير-مستندات (3)

ضبط شخص زور شهادات جامعية لابنة عمه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض على أمين مخزن بإحدى شركات النقل والسياحة، بتهمة تزوير مستندات رسمية وشهادات جامعية وتقديم الشهادات الدراسية مزورة للتصديق عليها من الجهات الحكومية الخاصة والتحفظ على المضبوطات لفحصها. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من إحدى الجهات الحكومية، بتقدم شخص للحصول على تصديق خاص لـ5 شهادات تبين أنها مزورة.
قفاص-محكمة (1)

السجن من 3 لـ7 سنوات لـ16 متهمًا بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالحكم على 16 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "محمد.م"، و"محمد.ع"، و"محمد.ع"، و"وليد.ع"، و"محمد.ع"، و"مصطفي.م"، و"محمود.م"، و"فريدة.م"، بالسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "صلاح.ع"، و"محمد.ع"، و"محمد.ش" و "عبد الرحمن.س"، بالسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما.
الاعدام (1)

بسبب صورة فتاة.. إعدام شخصين والسجن لـ5 آخرين في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين جمال الشريف ومحمود شوقي موافي، بمعاقبة شخصين بالإعدام شنقًا، و السجن 15 سنة لـ5 آخرين، بتهمة قتل 3 أشخاص في دشنا، بسبب خلافات على نشر صورة فتاة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمركز دشنا شمالي قنا. أحداث القضية تعود إلى أواخر شهر يوليه من عام 2017، إذ تلقت الأجهزة الأمنية بمحافطة قنا إخطارا بمقتل 3 أشخاص بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا فى إثر إطلاق النيران بين عائلتين بالقرية.
بانجو (3)

الشرطة تحبط ترويج 30 كيلو بانجو في دمياط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن دمياط بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة فارسكور قيام أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة المركز) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه. عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم حال استقلاله سيارة ملاكى، وعُثر بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 30 كيلو جراما ومبلغ مالي.
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انقلاب-سيارة-نصف-نقل

مصرع عامل وإصابة 13 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي عامل مصرعه وأصيب 13 آخرين، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية في دائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة وادي النطرون، بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالكيلو 74 طريق الضبعة، ووجود متوفي ومصابين.
حريق

الموت فرق بين التوأم.. كواليس مأساوية بحريق شقة فيصل

قبل سنوات استقر "مجدي" في شقة بالطابق 1لحادي عشر بأحد عقارات منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، برفقة زوجته "أسماء" وأطفاله، وما بين السعي وراء لقمة العيش وتربية أطفاله كانت تسير حياة الرجل السوداني الجنسية وزوجته، لكن تبددت الأحوال وكتب القدر نهاية درامية للرجل، حيث شب حريق مروع في شقته حولها إلى ما يشبه كومة رماد، ولأن المصائب لا تأتي فرادى لم ينج من الحريق سوى زوجته وطفل رضيع فرق الموت بينه وبين شقيقه التوأم "مصطفى" وبجواره شقيقه "معن" صاحب الست سنوات وشقيقته "ملك" صاحبة الـ13 عاما، ولحق بهم والدهم في مشهد درامي حزين.
القبض- على- رجل

القبض على عصابة سرقة المواد البترولية في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي، لقيامهم بسرقة كمية من المواد البترولية من خط أنابيب البترول الخاص بإحدى شركات أنابيب البترول والمار بأحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية. تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 9 أشخاص مقيمين بالمنوفية، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، إذ تم ضبط 7 من المتهمين، وبحوزتهم: فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار ومسدس صوت ودراجتين نارية بدون لوحات، وسلاح أبيض "سنجة".
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (6)

«بينهم أطفال».. مصرع 4 وإصابة 8 في حادث ببني سويف

حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد الشيخ فضل في إتجاه المنيا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص فيما أصيب 8 آخرون، ما أدى إلى دفع مرفقي بني سويف والمنيا بسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، إذ تبين إصابة كلا من: «مهرائيل ميخائيل ناجح، 14عاما، وأيمن ميخائيل ناجح 18 عاما، وإيزيس حنا جرجس 45 عاما، وعماد عيد فهيم 37 عاما، ونشوي عادل عزيز 45 عاما، وعلاء صفا فتحي 21 عاما، وأبانوب عماد عيد 7 سنوات، وروجينا عماد عيد 3 سنوات»، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.
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