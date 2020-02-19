إسماعيل يوسف: فايلر لم يواجه مواقف صعبة لنحكم عليه

تحرير:علي الزيني ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٦ م

إسماعيل يوسف

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مواجهة فريقه أمام نظيره الأهلي، المقرر إقامتها في السابعة مساء غدً الخميس، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على كأس السوبر المصري، ستكون مهمة وصعبة بالنسبة للفريقين. وتحدث يوسف خلال استضافته عبر قناة أبو ظبي الرياضية، قائلًا:" "مباراة السوبر مهمة وتجمع بين فريقين كبيرين، يتنافسان على بطولة، كارتيرون مثل فايلر، كلاهما شخصية هادئة، لا تميل لإثارة الجدل، وكل منهما يعلم أنه تنتظره مباراتين من العيار الثقيل أمام الترجي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا".

وانتقل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، للحديث إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري، المقرر إقامتها في الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري، قائلًا:"لا أعلم حقيقة ما تردد عن إمكانية تأجيل اللقاء، وأن التأجيل قرار غير معلن". واختتم يوسف، قائلًا:"الفريقان بحاجة لتأجيل المباراة، لأنه على

وانتقل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، للحديث إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري، المقرر إقامتها في الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري، قائلًا:"لا أعلم حقيقة ما تردد عن إمكانية تأجيل اللقاء، وأن التأجيل قرار غير معلن".



واختتم يوسف، قائلًا:"الفريقان بحاجة لتأجيل المباراة، لأنه على المستوى الفني، الأهلي والزمالك لديهما مباراتين أكثر أهمية، في دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، كما أن مبدأ التأجيلات حدث في فترات سابقة".



ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك، مساء غدًا الخميس، فى السوبر المصري، بقيادة الحكم النرويجي، سيفين أودفار موين، ويعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا.