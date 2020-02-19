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«بعد إصابتهم».. وفاة أول إيرانيين بفيروس كورونا

تحرير:وكالات ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٣ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
قال رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة قم الإيرانية، إن إيرانيين اثنين توفوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة إصابة شخصين بالمرض، مضيفًا: توفي إيرانيان، تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، نتيجة مرض في الجهاز التنفسي». وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق، إصابة شخصين بالفيروس المستجد، في أول إعلان عن إصابة بالبلد الآسيوي، إذ قال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور، إن الحالتين رصدتا في مدينة قم، مضيفا، أنه تم إرسال فرق بعد ورود التقارير، وبناء على البروتوكول المعمول به تم عزل الحالات المشتبه بها وفحصها.
وتابع المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور: «من بين العينات التي أرسلت، أكد مختبر إصابة اثنتين منها بفيروس كورونا المستجد قبل دقائق، وبعض العينات الأخرى كانت فيروس إنفلونزا-ب»، مؤكدًا على أنه تم إجراء فحوص إضافية على الحالتين، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية «في أقرب وقت»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.كانت
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«هاكرز» إيرانيون يخترقون موقع وزارة الصحة

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إيران تعلق جميع الرحلات من وإلى الصين بسبب فيروس كورونا

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