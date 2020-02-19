«مستقلة».. رئيس الوزراء العراقي يُعلن تشكيل الحكومة

تحرير:وكالات ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ م

محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الأربعاء، إنه انتهى من تشكيل حكومة «مستقلة»، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة، مضيفًا في خطاب بثه التلفزيون العراقي: «إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة»، واعدًا بإجراء «انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية»، داعيًا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم «أزمة الثقة تجاه كلما له صلة بالشأن السياسي»، والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه، وففًا لسكاي نيوز.

وحث رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي الزعماء السياسيين في البلاد، على الإسراع بالموافقة على حكومة علاوي، محذرا من أنه سيترك مهمة تصريف الأعمال إذا لم يتم ذلك بحلول الثاني من مارس.وكان عبد المهدي قد استقال في نوفمبر، في ظل موجة احتجاجات راح ضحيتها قرابة 500 شخص منذ أول أكتوبر.وقام