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«مستقلة».. رئيس الوزراء العراقي يُعلن تشكيل الحكومة

تحرير:وكالات ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ م
محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي
محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي
قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الأربعاء، إنه انتهى من تشكيل حكومة «مستقلة»، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة، مضيفًا في خطاب بثه التلفزيون العراقي: «إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة»، واعدًا بإجراء «انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية»، داعيًا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم «أزمة الثقة تجاه كلما له صلة بالشأن السياسي»، والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه، وففًا لسكاي نيوز.
وحث رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي الزعماء السياسيين في البلاد، على الإسراع بالموافقة على حكومة علاوي، محذرا من أنه سيترك مهمة تصريف الأعمال إذا لم يتم ذلك بحلول الثاني من مارس.وكان عبد المهدي قد استقال في نوفمبر، في ظل موجة احتجاجات راح ضحيتها قرابة 500 شخص منذ أول أكتوبر.وقام
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مطار حلب الدولي

سوريا: تشغيل الرحلات الدولية إلى مطار حلب في مارس

توقع وزير النقل السوري علي حمود، أن يبدأ تشغيل الرحلات الدولية من وإلى مطار حلب مع منتصف شهر مارس المقبل، موضحا أن مطار المدينة مصنف عالميا، وكان يستقبل قبل الحرب نحو 2.5 مليون مسافر سنويا، وهو رقم كبير ينسجم مع النشاط الاقتصادي للمدينة، وأن الشركة "السورية للطيران" أجرت مراسلات مع المحطات الخارجية المختلفة، متوقعا أن تصل الردود خلال الأيام القليلة المقبلة، جاء ذلك في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، على متن أول رحلة جوية تصل إلى مطار حلب من دمشق، بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.
مطار حلب الدولي

أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب بعد توقف 8 سنوات

أقلعت أول رحلة جوية على الخطوط السورية من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار حلب الدولي، بعد انقطاع عن استقبال الرحلات الجوية لمدة 8 سنوات. وقال مدير مطار حلب الدولي محمد المصري: "أرحب بكم بالمطار، المطار كما هو حال سوريا، تعرض للأزمة وكان مغلقا منذ عام 2012 بسبب الاستهداف الإرهابي المباشر، وهناك أوقات عندما كان شبه محاصر، وكان من الصعب الوصول إلى المطار ومع ذلك العاملين في المطار حافظوا على الجاهزية لاستقبال الرحلات والجهات العاملة موجودة في أماكنها حاليا و جاهزة لتخديم المطار وسنعود لتشغيل المطار على ما كان عليه قبل الأزمة".
جراحة

الكويت تحتل المركز الثاني عالميًا في إجراء عمليات السمنة

أعلن رئيس رابطة جراحة السمنة الكويتية والخليجية "الدكتور محمد الجار الله"، عن احتلال الكويت للمركز الثانى عالمياً فى مجال جراحات السمنة، وذلك بعد إرتفاع معدلات الإصابة بالسمنة بين أفراد المجتمع الكويتى خاصة الشباب والأطفال.
الفخفاخ

بعد تعثر حكومة الفخفاخ.. هل تشهد تونس انتخابات مبكرة؟

يبدو أن تونس على موعد مع انتخابات برلمانية مبكرة نتيجة تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، فبعد أن فشل الحبيب الجملي، الذي كلفه الرئيس التونسي قيس سعيد بتشكيل الحكومة خلال نوفمبر الماضي، في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات، نجد أن رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ ربما يواجه نفس المصير في نيل ثقة البرلمان نتيجة تعثر المفاوضات حول تشكيل الحكومة. والسبت عرض الفخفاخ في كلمة له عقب لقائه الرئيس قيس سعيد، حكومته المقترحة والمكونة من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي و"حركة الشعب" و"حركة تحيا تونس" وعدد من الوزراء المستقلين.
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الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

حركة النهضة التونسية تعلن انسحابها من تشكيلة الحكومة

أعلنت حركة النهضة، اليوم السبت، انسحابها من تركيبة الحكومة التونسية المقترحة، التي كُلف إلياس الفخفاخ بتشكيلها، إذ قالت النهضة: «تقرر عدم المشاركة في الحكومة المقترحة وعدم منحها الثقة في مجلس النواب»، مضيفه: «أمام إصرار الرئيس المكلف على رفض مطلب الحركة في إقامة حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا فإن حركة النهضة تعلن إنسحابها من التشكيلة المقترحة ولا تمنحها الثقة». وكان بيان الرئاسة التونسية أفاد مساء أمس، بإرجاء الإعلان عن التشكيلة الحكومية، إلى اليوم، قائلة: «استقبل قيس سعيد مساء أمس بقصر قرطاج إلياس الفخفاخ»، وفقًا لسكاي نيوز.
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة للغد

أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، عن تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية إلى غدًا السبت، وذلك بعدما استقبله الرئيس التونسي، قيس سعيد في قصر قرطاج، إذ جاء في بيان لرئاسية الجمهورية التونسية عبر صفحتها على موقع «الفيسبوك»: «استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الجمعة بقصر قرطاج السيد إلياس الفخفاخ المكلف بتكوين الحكومة»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
مظاهرات في العراق

«النجف» تنزف.. وقمع المتظاهرين في العراق لا ينتهي

تصاعدت الأحداث في العراق بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مدينتا النجف وكربلاء نتيجة الاشتباكات التي وقعت بين العناصر الموالية لمقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الممثلة فيما يطلق عليهم "أصحاب القبعات الزرقاء" والمتظاهرين الرافضين لاختيار محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة. وشهدت النجف مساء الأربعاء "أحداثا دامية"، أسفرت عن مقتل 8 متظاهرين، إثر هجوم لأنصار التيار الصدري في ساحة الاعتصام بالنجف، وأحكم أصحاب "القبعات الزرقاء" سيطرتهم على الساحة بعد انسحاب المتظاهرين منها، وخلف إطلاق النار أيضا إصابة أكثر من 150 متظاهر.
احتجاجات العراق

اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بغداد

تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مساء اليوم الأربعاء، في ساحتي الوثبة والخلاني وسط العاصمة بغداد، بينما أكدت مصادر، أن الهدوء النسبي لا يزال مسيطرا على ساحة التحرير. وفي محافظة واسط جنوب البلاد، نظم عدد من المحتجين تظاهرة في مركز المحافظة، طالبوا فيها بإقالة محافظ وقائد شرطة واسط الحاليين، إذ أفادت مصادر في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، بإعادة فتح عدة طرق وجسور وسط المدينة، بينما نظم مئات المتظاهرين مسيرات احتجاجية للتأكيد على مطالبهم، وفقًا لما ذكرته العربية.
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