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رقص رانيا يوسف وإيمان العاصي على أغنية بنت الجيران

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «توتير»، لأغنية «بنت الجيران»، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، علقت عليه قائلة: «تلاقيني لسه بخيري». ونشرت أيضًا الفنانة إيمان العاصي فيديو لها عبر صفحتها الشخصية «إنستجرام»، وهي ترقص على نفس الأغنية، علقت عليه: «سكر محلي محطوط علي كريمة.. كعبك محني والعود عليه القيمة.. بعد إذن أستاذ هاني»، في إشارة منها إلى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية الذي أصدر قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم.
بيان نقيب المهن الموسيقية جاء فيه: «إنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه إتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، التي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية
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