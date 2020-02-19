بعد رفضها.. حركة النهضة التونسية تشارك في حكومة «الفخفاخ»

تحرير:وكالات ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ م

الرئيس التونسي والفخفاخ

أعلنت حركة النهضة التونسية موافقة مكتبها التنفيذي على المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ، المكلف من قبل رئيس البلاد قيس سعيد، ودعوة كتلتها بالبرلمان إلى منح الثقة للحكومة، إذ جاء في بيان للحركة: «اتخذ هذا القرار بعد التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة باتجاه مزيد من التوازن، وتقديرا للظروف الإقليمية المعقدة والخطيرة خاصة في ليبيا، ونظرًا للأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة»، مضيفه: «أن الأوضاع الراهنة تستوجب التعجيل بتسيلم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحتى تجنب الإنجراف إلى متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية».

وأعلنت حركة النهضة، في وقت سابق، انسحابها من تركيبة الحكومة التونسية المقترحة، التي كُلف إلياس الفخفاخ بتشكيلها، إذ قالت النهضة: «تقرر عدم المشاركة في الحكومة المقترحة وعدم منحها الثقة في مجلس النواب»، وفقًا لسبوتنيك.وأضافت: «أمام إصرار الرئيس المكلف على رفض مطلب الحركة في إقامة حكومة وحدة وطنية لا