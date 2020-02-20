سعر الدولار اليوم الخميس 20 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.55 جنيه، ونحو 15.65 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك قناة السويس نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك المصري الخليجي نحو15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك بلوم نحو 15.67 جنيه