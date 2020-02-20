سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٨ ص
طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.8 إلى 2.3 متر والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.2 إلى 1.8 متر والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 10 20شبين الكوم 09 19طنطا 09 19دمنهور 10 18الإسكندرية
اقرأ المزيد
1 (5)

مفيد فوزي: الصحافة حاليًّا ماشية بالقوة.. والعقول في ماسبيرو شاخت

محاور فضولي وصحفي من طراز مختلف، ملك الأسئلة المحرجة، استدعاه مبارك لتقديم برنامج «حديث المدينة»، وأطل على جمهور التليفزيون للمرة الأولى بظهره، وأثار جدلا واسعًا وحيرة كبيرة، له صداقات على جميع المستويات، يحمل في جعبته أسرارًا وكواليس وحكايات كثيرة، إنه المحاور الأكثر شهرة، صاحب التعبير الخالد «اسمح لي أحرجك»، الإعلامي الكبير مفيد فوزي، الذي كان لنا هذا الحوار معه.
السيسي- منحهم -وسام -الجمهورية -وزير- الدفاع -يكرم -القادة -المتقاعدين (1)

السيسي منحهم وسام الجمهورية.. وزير الدفاع يكرم القادة المتقاعدين

في لافتة تقدير وتحية من المؤسسة العسكرية لأبنائها الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن بين صفوف القوات المسلحة المصرية، شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2020، إذ قام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.
وحدات -بحرية- -مصرية- وفرنسية -تتدرب- بالبحر- الأحمر

وحدات بحرية مصرية وفرنسية تتدرب بالبحر الأحمر

على خلفية التعاون العسكري الوثيق بين البلدين، وكذا تبادل الخبرات بين البحرية المصرية والفرنسية، وفي إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة، قامت إحدى المجموعات القتالية للقوات البحرية المصرية المتمركزة بقاعدة برنيس العسكرية والفرقاطة الفرنسية (FORBIN) بتنفيذ تدريب بحري عابر بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.
وزير الدفاع

الكلية الحربية تقبل دفعة جديدة من خريجي الجامعات

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية دفعة مايو 2020، والتي تشمل الدفعات (116) أطباء و(66) مختلط، والدفعة رقم ( 108) رئيسات تمريض. وأعلن اللواء أشرف فارس، مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية للإعلان عن شروط القبول للدفعات، أن التخصصـات المطلوبة من الذكور تشمـل الطب البشري والطب البيطري وطب الأسنان والصيدلة من الذكور الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-بارد (2)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (3)

الأرصاد: اليوم طقس شديد البرودة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في إقليم القاهرة الكبرى، أما بالنسبة لإقليم الوجه البحري فيشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، بينما تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح نشطة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (12)

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في إقليم القاهرة الكبرى، أما بالنسبة لإقليم الوجه البحري فيشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، بينما تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح نشطة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (5)

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في القاهرة الكبرى، أما الوجه البحري فيشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، فيما بالنسبة إلى السواحل الشمالية الغربية فتشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح معتدلة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]