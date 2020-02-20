اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٨ ص

طقس بارد - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.

وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.8 إلى 2.3 متر والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.2 إلى 1.8 متر والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 10 20شبين الكوم 09 19طنطا 09 19دمنهور 10 18الإسكندرية