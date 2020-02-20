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«مصر للطيران» تشغل رحلة أسبوعيا من القاهرة للصين

تحرير:أ ش أ ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ ص
مصر للطيران - صورة أرشيفية
مصر للطيران - صورة أرشيفية
أصدرت شركة مصر للطيران، بيانا صحفيا، اليوم الخميس، أعلنت فيها عن قرارها بتشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس، من القاهرة إلى الصين، بخط سير "القاهرة - بكين – جوانزو"، والعودة "جوانزو- بكين- القاهرة"، وذلك اعتبارا من يوم الخميس المقبل 27 فبراير الجاري، نظرا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية، وأوضحت الشركة، في بيانها، أنه "سوف يتم دراسة الموقف أولا بأول، لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلى المدن الصينية طبقا للطلب".
وكانت وزارة الطيران المدني قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي إن شركة مصر للطيران ستعلق جميع رحلاتها من الصين، وإليها اعتبارا من يوم السبت الأول من فبراير بسبب تفشي فيروس كورونا.وأعلنت مصر، في وقت سابق، أنها أعدت رحلة خاصة لإجلاء المصريين من مدينة ووهان الصينية، موطن تفشي فيروس كورونا، على أن يتم وضع القادمين
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طقس-معتدل (2)

غدا طقس مائل للدفء نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
مجلس-النواب (1)

«نظافة أضرحة أولياء الله» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدمت داليا يوسف عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة بشأن ما تشهده أماكن العبادة وخاصة أضرحة أولياء الله، من حالة انعدام النظافة وضعف الرقابة وضبط ما يدور بها، حتى أصبحنا نجد مشاهد غير مقبولة من تسول ونوم وإلقاء قمامة وغيره، بما يتنافى مع القيمة الروحية لهذه الأماكن وأيضا يضر السياحة، مضيفة: "هناك شكوى من المرشدين السياحيين، حينما يتجولون مع الزوار العرب المسلمين المشتاقين لزيارة مساجد مصر صاحبة المقام الرفيع والتاريخ، خاصة إلى مولد السيدة نفيسة".
مدارس - فصل دراسي

إصرار العواجيز.. طايع يقدم طلب تطوع لتعليم أهل قريته

لم يمنعه سنه من الإصراره على تحقيق حلمه، فعلى الرغم من بلوغه سن الـ80 عاما إلا أن عشقه للغة العربية جعله يقدم على التطوع للتدريس، من أجل خدمة أهل قريته استجابة لوزارة التربية والتعليم التي فتحت باب التطوع للتدريس في المدارس شرط حصول المتطوع على مؤهل عالي تربوي، فتوجه فاروق طايع عبد الحليم غلاب - من مواليد قرية المقربية شمال مركز قوص بمحافظة قنا عام 1940 وحاصل على شهادة فنية متوسط عام 1959 أهلته للعمل بشكرة مصانع سكر قوص - إلى إدارة قوص التعليمية، رغبة في التطوع لتدريس اللغة العربية.
السيسي (5)

قرض بـ40 مليون دينار.. السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 508 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018. وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 24 فبراير 2019. كما أصدر السيسي، قراران جمهوريان رقم 59 و60 لسنة 2020، بتخصيص أراضي مملوكة للدولة بمحافظتي قنا والمنيا لصالح وزارة الكهرباء لاستخدامها في إقامة محطتي محولات كهربائية.
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فيروس-كورونا (2)

الصين: 21 دولة بينها مصر قدمت لنا إمدادات طبية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن حكومات 21 دولة بينها مصر قدمت مساعدات وإمدادات طبية إلى الصين وذلك لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد" الذي تفشى في منطقة ووهان والتي دخلت في حجر صحي، مؤكدة ترحيبها وتقديرها لهذه المساعدات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، في تصريح لها اليوم، خلال مؤتمر صحفي تم عقده عبر الإنترنت، إن الصين ترحب بالدعم والمساعدة المقدمة من المجتمع الدولي، وتود الصين توجيه الشكر للدول المعنية.
طائرة- مصر -للطيران (2)

الصين ترفض عودة مصريين اثنين لارتفاع حرارتهما

قال محمد منار وزير الطيران المدني، إنه قبل إقلاع الطائرة العائدة إلى مصر كان هناك راكبان مصريان حرارتهما مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهما، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض، موضحا "قبل إقلاع الطائرة العائدة لمصر، أمس الأحد، كان هناك اثنين من الركاب حرارتهم مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهم، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض فمن الممكن أن يكون أنفلونزا عادية ولكنها رفضت لمزيد من الاحتياط، والمطارات في انتظار الركاب ليتم نقلهم للمكان المخصص لهم، ولا داعي للقلق بشأن عزلهم فالمكان المخصص للعزل مجهز من كل شيء حتى الوسائل الترفيهية".
كورونا 5

مصر توجه طائرة خاصة لإعادة المصريين من ووهان

استجابة لرغبة المصريين الموجودين في ووهان الصينية العودة إلى مصر، تحركت وزارة الطيران المدني بسرعة بتخصيص طائرة إيرباص وتوجيهها لإعادتهم، حيث قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع صباح اليوم بتفقد الطائرة الخاصة من طراز إيرباص A330/200 التابعة لشركة سياف، إحدى شركات وزارة الطيران المدني، والتي تتسع لـ297 راكبًا، وأقلعت صباح اليوم من مطار القاهرة الدولي متوجهة مباشرة إلى مطار ووهان بالصين لنقل المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تعلق رحلاتها من وإلى الصين

بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران، اعتبارا من اليوم السبت، تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من وإلى المدن الصينية، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة العشرات وتسبب في إصابة الآلاف. وتعلق مصر للطيران، رحلاتها إلى مدينة هانزو الصينية اعتبارا من اليوم، وإلى مدينتي بكين وجوانزو بدءا من 4 فبراير الجاري، حفاظا على سلامة وصحة المسافرين. وأعلنت الشركة أن قرار استئناف الرحلات، سيكون وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات. ويأتي قرار تعليق الرحلات في ضوء التزام مصر للطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة بمصر، حيث يغادر آخر فوج سياحي صيني يوم 4 فبراير.
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