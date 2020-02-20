«مصر للطيران» تشغل رحلة أسبوعيا من القاهرة للصين

تحرير:أ ش أ ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ ص

مصر للطيران - صورة أرشيفية

أصدرت شركة مصر للطيران، بيانا صحفيا، اليوم الخميس، أعلنت فيها عن قرارها بتشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس، من القاهرة إلى الصين، بخط سير "القاهرة - بكين – جوانزو"، والعودة "جوانزو- بكين- القاهرة"، وذلك اعتبارا من يوم الخميس المقبل 27 فبراير الجاري، نظرا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية، وأوضحت الشركة، في بيانها، أنه "سوف يتم دراسة الموقف أولا بأول، لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلى المدن الصينية طبقا للطلب".

وكانت وزارة الطيران المدني قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي إن شركة مصر للطيران ستعلق جميع رحلاتها من الصين، وإليها اعتبارا من يوم السبت الأول من فبراير بسبب تفشي فيروس كورونا.وأعلنت مصر، في وقت سابق، أنها أعدت رحلة خاصة لإجلاء المصريين من مدينة ووهان الصينية، موطن تفشي فيروس كورونا، على أن يتم وضع القادمين