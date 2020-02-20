السعيد: البنك الدولي أشاد ببرنامج تنمية الصعيد

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر وزارة التخطيط، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج، وحضر الإجتماع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق البرنامج، ومسئولي وزارتى المالية والتعاون الدولى ومجموعة من قيادات الوزارات المسئولة عن تنفيذ البرنامج. وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وتم تمويل هذا البرنامج جزئيًا بقرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، وذلك في إطار مناقشة نتائج تقييم منتصف المدة الذي أجراه البنك للبرنامج وخطة العمل فى المرحلة القادمة.وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد، إن العمل بالبرنامج يتم بالتعاون بين