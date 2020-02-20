قمة نارية بين الأهلي والزمالك لحصد السوبر

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص

الأهلي والزمالك

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر. الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، يدخل قمة السوبر منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة حتى الآن، عقب خوضه 15 لقاء حقق 15 فوزًا وسجل 43 هدفًا فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط، ليبتعد بالقمة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب، علمًا بأن الأحمر لديه مواجهتين مؤجلتين.

الزمالك "ومين قده"، يدخل قمة السوبر بمعنويات مرتفعة عقب التتويج بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي 3 ـ 1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.وسيقود اللقاء

الزمالك "ومين قده"، يدخل قمة السوبر بمعنويات مرتفعة عقب التتويج بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي 3 ـ 1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.



وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا، فيما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو (VAR)، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

