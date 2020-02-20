تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام الزمالك

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ ص

الأهلي

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر. الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، يدخل قمة السوبر منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة حتى الآن، عقب خوضه 15 لقاء حقق 15 فوزًا وسجل 43 هدفًا فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط، ليبتعد بالقمة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب، علمًا بأن الأحمر لديه مواجهتين مؤجلتين.

وجاء تشكيل الاهلي المتوقع كالتالي..حراسة المرمى : محمد الشناويخط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلولخط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستاخط الهجوم : جونيور أجاي.في المقابل، الزمالك يدخل قمة السوبر بمعنويات مرتفعة عقب التتويج بقيادة