رياضة

مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر لموسم 2018-2109. وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا، فيما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو (VAR)، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
الزمالك "ومين قده"، يدخل قمة السوبر بمعنويات مرتفعة عقب التتويج بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي 3 ـ 1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.ومن المرجح
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الجوهري.. قاد ثورة الاحتراف وأخمدته نيران الجبلاية

«سلامًا على من أخلص فى العمل الرياضى داخل مصر وخارجها لاعبا ومدربا للفراعنة أعظم المدربين فى تاريخ الكرة المصرية».. تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد «الجنرال» أسطورة كرة القدم المصرية، محمود الجوهرى، الذي ولد فى الـ20 من فبراير لعام 1938، وبدأ حياته الكروية كلاعب بالفريق الأول فى النادى الأهلى، وهو لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، وكان ذلك ما بين 1955-1964، وحقق مع المارد الأحمر ست بطولات للدورى العام، وثلاث بطولات لكأس مصر، وبطولة واحدة فى دورى القاهرة وبطولة كأس الجمهورية العربية المتحدة.
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عماد متعب.. رحلة ملك الـ«+90» من الصدفة إلى المجد

«سيظل اسمه محفورًا مع الأساطير فى قلب كل أهلاوى، أهدافه الحاسمة، وتاريخه المرصع باللحظات الذهبية تتحدث عنه.. اكتشف وحده كيف يلدغ مرمى منافسيه فى الوقت المناسب.. هو بطل اللحظات الأخيرة والنهايات السعيدة في حواديت جماهير الأهلي شكرًا على الذكريات.. شكرًا لكل حاجة قدمتها للأهلي وللكرة المصرية، لن ننسى أهدافك الحاسمة فى الأوقات الصعبة.. لن ننسى مواقفك التى تعبر عن انتمائك وإخلاصك.. لن ننساك يا ملك الـ+90».. هو عماد متعب، الذي ولد فى 20 فبراير عام 1983 فى بلبيس بمحافظة الشرقية.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

قمة السوبر في الإمارات.. غرام وانتقام

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر. الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، يدخل قمة السوبر منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة، بينما يدخل الزمالك قمة السوبر بمعنويات مرتفعة عقب التتويج بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.
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تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام الزمالك

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر. الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، يدخل قمة السوبر منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة حتى الآن، عقب خوضه 15 لقاء حقق 15 فوزًا وسجل 43 هدفًا فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط، ليبتعد بالقمة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب، علمًا بأن الأحمر لديه مواجهتين مؤجلتين.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

قمة نارية بين الأهلي والزمالك لحصد السوبر

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر. الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، يدخل قمة السوبر منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة حتى الآن، عقب خوضه 15 لقاء حقق 15 فوزًا وسجل 43 هدفًا فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط، ليبتعد بالقمة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب، علمًا بأن الأحمر لديه مواجهتين مؤجلتين.
مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور يفتح النار على محمد فضل بسبب قمة الدوري

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بشأن لقاء القمة في الدوري الذي سيجمع الفريق الأبيض بالأهلي. وقال مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "لن نلعب يا محمد يا فضل لقاء القمة رغمًا عنا، ولاعبو الفريقين سيخوضون السوبر يوم الخميس، وهناك فارقٌ ساعتان بين مصر والإمارات، وسيعودون في وقت متأخر في اليوم التالي لمصر". وأكمل رئيس نادي الزمالك: "الأهلي أمام فريق صعب هو ماميلودي صن داونز، ونحن أمامنا الترجي يريد الثأر من هزيمته منا في لقاء السوبر الإفريقي، ولن نلعب القمة يجب أن تنسى ذلك يا فضل".
باتريس كارتيرون (5)

كارتيرون لا يبحث عن رد الاعتبار أمام الأهلي

قلل باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، من أهمية الحديث حول سعيه لرد الاعتبار أمام فريقه السابق الأهلي، عندما يلتقي قطبا الكرة المصرية في كأس السوبر، غدا الخميس، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات. وقال كارتيرون، خلال المؤتمر الصحفي: "بالطبع أريد الفوز بلقبي الثاني مع الزمالك، لكني لا أبحث عن رد الاعتبار أمام الأهلي، لا يجب النظر للأمور هكذا، الأهلي فريق كبير ومنافس صعب، لم يخسر على مدار 15 مباراة بالدوري، وأنتظر مواجهته بفارغ الصبر، وأنا سعيد بتولي قيادة فرق كبرى في إفريقيا، مثل الأهلي والزمالك في مصر، والرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي".
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