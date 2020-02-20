مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ ص

مصطفى محمد

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر لموسم 2018-2109. وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا، فيما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو (VAR)، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

الزمالك "ومين قده"، يدخل قمة السوبر بمعنويات مرتفعة عقب التتويج بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي 3 ـ 1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.ومن المرجح