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5 ملايين مستفيد من برنامج تنمية الصعيد

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ ص
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
أكد الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن إجمالي المستفيدين من مشروعات البرنامج بلغ حوالي 5 مليون مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا خلال عام 2019. جاء ذلك خلال لقائه مع فريق البرنامج، ومسئولي وزارتى المالية والتعاون الدولى ومجموعة من قيادات الوزارات المسئولة عن تنفيذ البرنامج، إلى جانب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر وزارة التخطيط.
وأشار الهلباوي إلى مؤشرات تقييم منتصف المدة للبرنامج فيما يخص محافظتي قنا وسوهاج، حيث تمثل المؤشر الأول في نسبة التحسن في بيئة الأعمال بالمحافظتين، لافتا إلى أن نسبة التحسن وصلت إلى 45% خلال عام 2019، أما المؤشر الثاني فيتعلق بعدد الأشخاص الذين استفادوا من خدمات البنية التحتية بالمحافظتين والمتمثلة
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الجنية-المصري

بلومبرج: الجنيه ثاني أفضل العملات أداءًا حتى الأن

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن معدلات مصر الحقيقية ما زالت بين أعلى المعدلات في العالم، مع استمرار وضع التضخم في منطقة الأمان وأقل من المستهدف للبنك المركزي لعام 2020، وبالتالي فإن الاقتصاد المصري لن يفقد جاذبيته مع أي خفض لأسعار الفائدة. وأضافت الوكالة في تقرير لها اليوم، أن ضخ المستثمرين لمليارات الدولارات في سوق الديون المصرية، جعل الجنيه ثاني أفضل أداء على مستوى العالم حتى الآن، كما أنهى عام 2019، بين أفضل 3 عملات أداء في العالم، مع ارتفاع قياسي بلغ 12%.
اسعار-الذهب-دهب (5)

الذهب يستقر في السوق المحلي وعيار 21 يسجل 696 جنيه

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظَا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1609 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الزيادة-السكانية

خبراء: الزيادة السكانية تلتهم معدلات النمو الاقتصادي

"الزيادة السكانية لها أضرارها سواء على المدى القريب أو البعيد"، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن أهم خطرين يواجهان مصر هما الارهاب والزيادة السكانية. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي، أن أي اختلال بين الزيادة فى معدلات النمو السكاني والزيادة فى الموارد يؤدي إلى تقليل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيبه من موارد الدولة وحصوله على الخدمات ايضاً. وتحتل مصر المرتبة الثالثة أفريقيا، من حيث عدد السكان، والأولى بين الدول العربية.
البنك-المركزى

اليوم..المركزي يبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ المركزي إجتماعًا اليوم، الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بالتثبيت. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة. كما إنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الهامة.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: البنك الدولي أشاد ببرنامج تنمية الصعيد

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر وزارة التخطيط، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج، وحضر الإجتماع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق البرنامج، ومسئولي وزارتى المالية والتعاون الدولى ومجموعة من قيادات الوزارات المسئولة عن تنفيذ البرنامج. وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد تلتقي بنائب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بسارة بول، نائبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحديد نطاق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر من خلال أربعة موضوعات رئيسة تتمثل في مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات، مشروع لتحليل المساعدات الإنمائية، التقرير المصري للتنمية البشرية، خطة تمويل أهداف التنمية المستدامة. وناقشت السعيد خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لبرنامج تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

42 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الزراعة والري

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري وذلك لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة الموارد المائية والري للعام المالى 20/2021. وفي بداية اللقاء أشارت السعيد إلى أهمية قضية المياه وجهود وزارة الموارد المائية والري في مجال ترشيد المياه، ودعم وتأهيل الترع، وعملية الري على مستوى المحافظات المختلفة، مؤكدة أن قطاع الري له أولوية في توجيه الاستثمارات، وأن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ستشهد زيادة في استثمارات قطاع الري.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد: نعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حسين العمودي رئيس مجموعة "حسين العمودي وشركاه" بالمملكة العربية السعودية لبحث الفرص الاستثمارية للشركة في مصر. وخلال اللقاء قالت السعيد، إن مصر كانت من الدول السباقة التي وضعت رؤية لها وهي نسخة وطنية من الأهداف الأممية تمثلت في رؤية مصر 2030، موضحة أنه بعد مرور أربع سنوات على إطلاق هذه الرؤية كان لابد من مراجعتها وفقا للمستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدة حرص وزارة التخطيط على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل شركاء التنمية.
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