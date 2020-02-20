5 ملايين مستفيد من برنامج تنمية الصعيد

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ ص

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

أكد الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن إجمالي المستفيدين من مشروعات البرنامج بلغ حوالي 5 مليون مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا خلال عام 2019. جاء ذلك خلال لقائه مع فريق البرنامج، ومسئولي وزارتى المالية والتعاون الدولى ومجموعة من قيادات الوزارات المسئولة عن تنفيذ البرنامج، إلى جانب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر وزارة التخطيط.

وأشار الهلباوي إلى مؤشرات تقييم منتصف المدة للبرنامج فيما يخص محافظتي قنا وسوهاج، حيث تمثل المؤشر الأول في نسبة التحسن في بيئة الأعمال بالمحافظتين، لافتا إلى أن نسبة التحسن وصلت إلى 45% خلال عام 2019، أما المؤشر الثاني فيتعلق بعدد الأشخاص الذين استفادوا من خدمات البنية التحتية بالمحافظتين والمتمثلة