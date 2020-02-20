رياضة

مؤمن زكريا يحضر السوبر.. ولا فواصل بين الجماهير

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢١ ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر لموسم 2018-2109. وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا، فيما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو (VAR)، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
وأكد مصدر باتحاد الكرة، أنه تم توجيه الدعوة إلى مؤمن زكريا لحضور السوبر، حيث قال المصدر إن مؤمن لبى الدعوة ووصل مساء أمس قادما من أمريكا حيث يخضع لفحوصات طبية لمعرفة حجم إصابته.كما كشف مصدر باتحاد الكرة، أن مجلس أبوظبي رفض وضع فواصل بين جماهير الأهلي والزمالك، وأشار المصدر، إلى أن مجلس أبو ظبي أكد
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الجوهري.. قاد ثورة الاحتراف وأخمدته نيران الجبلاية

«سلامًا على من أخلص فى العمل الرياضى داخل مصر وخارجها لاعبا ومدربا للفراعنة أعظم المدربين فى تاريخ الكرة المصرية».. تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد «الجنرال» أسطورة كرة القدم المصرية، محمود الجوهرى، الذي ولد فى الـ20 من فبراير لعام 1938، وبدأ حياته الكروية كلاعب بالفريق الأول فى النادى الأهلى، وهو لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، وكان ذلك ما بين 1955-1964، وحقق مع المارد الأحمر ست بطولات للدورى العام، وثلاث بطولات لكأس مصر، وبطولة واحدة فى دورى القاهرة وبطولة كأس الجمهورية العربية المتحدة.
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عماد متعب.. رحلة ملك الـ«+90» من الصدفة إلى المجد

«سيظل اسمه محفورًا مع الأساطير فى قلب كل أهلاوى، أهدافه الحاسمة، وتاريخه المرصع باللحظات الذهبية تتحدث عنه.. اكتشف وحده كيف يلدغ مرمى منافسيه فى الوقت المناسب.. هو بطل اللحظات الأخيرة والنهايات السعيدة في حواديت جماهير الأهلي شكرًا على الذكريات.. شكرًا لكل حاجة قدمتها للأهلي وللكرة المصرية، لن ننسى أهدافك الحاسمة فى الأوقات الصعبة.. لن ننسى مواقفك التى تعبر عن انتمائك وإخلاصك.. لن ننساك يا ملك الـ+90».. هو عماد متعب، الذي ولد فى 20 فبراير عام 1983 فى بلبيس بمحافظة الشرقية.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

قمة السوبر في الإمارات.. غرام وانتقام

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر. الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، يدخل قمة السوبر منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة، بينما يدخل الزمالك قمة السوبر بمعنويات مرتفعة عقب التتويج بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.
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مصطفى محمد (1)

مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر لموسم 2018-2109. وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا، فيما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو (VAR)، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
الاهلي- والمصري (5)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام الزمالك

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر. الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، يدخل قمة السوبر منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة حتى الآن، عقب خوضه 15 لقاء حقق 15 فوزًا وسجل 43 هدفًا فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط، ليبتعد بالقمة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب، علمًا بأن الأحمر لديه مواجهتين مؤجلتين.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

قمة نارية بين الأهلي والزمالك لحصد السوبر

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر. الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، يدخل قمة السوبر منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة حتى الآن، عقب خوضه 15 لقاء حقق 15 فوزًا وسجل 43 هدفًا فيما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط، ليبتعد بالقمة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب، علمًا بأن الأحمر لديه مواجهتين مؤجلتين.
مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور يفتح النار على محمد فضل بسبب قمة الدوري

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بشأن لقاء القمة في الدوري الذي سيجمع الفريق الأبيض بالأهلي. وقال مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "لن نلعب يا محمد يا فضل لقاء القمة رغمًا عنا، ولاعبو الفريقين سيخوضون السوبر يوم الخميس، وهناك فارقٌ ساعتان بين مصر والإمارات، وسيعودون في وقت متأخر في اليوم التالي لمصر". وأكمل رئيس نادي الزمالك: "الأهلي أمام فريق صعب هو ماميلودي صن داونز، ونحن أمامنا الترجي يريد الثأر من هزيمته منا في لقاء السوبر الإفريقي، ولن نلعب القمة يجب أن تنسى ذلك يا فضل".
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