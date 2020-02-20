مؤمن زكريا يحضر السوبر.. ولا فواصل بين الجماهير

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢١ ص

مؤمن زكريا

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر لموسم 2018-2109. وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا، فيما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو (VAR)، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

وأكد مصدر باتحاد الكرة، أنه تم توجيه الدعوة إلى مؤمن زكريا لحضور السوبر، حيث قال المصدر إن مؤمن لبى الدعوة ووصل مساء أمس قادما من أمريكا حيث يخضع لفحوصات طبية لمعرفة حجم إصابته.كما كشف مصدر باتحاد الكرة، أن مجلس أبوظبي رفض وضع فواصل بين جماهير الأهلي والزمالك، وأشار المصدر، إلى أن مجلس أبو ظبي أكد

وأكد مصدر باتحاد الكرة، أنه تم توجيه الدعوة إلى مؤمن زكريا لحضور السوبر، حيث قال المصدر إن مؤمن لبى الدعوة ووصل مساء أمس قادما من أمريكا حيث يخضع لفحوصات طبية لمعرفة حجم إصابته.



كما كشف مصدر باتحاد الكرة، أن مجلس أبوظبي رفض وضع فواصل بين جماهير الأهلي والزمالك، وأشار المصدر، إلى أن مجلس أبو ظبي أكد وجود بيانات كاملة لديه عن الجماهير الحاضرة للملعب وبالتالي فإنه لا مجال لحدوث أي شغب.



الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، يدخل قمة السوبر منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة حتى الآن.



الزمالك "ومين قده"، يدخل قمة السوبر بمعنويات مرتفعة عقب التتويج بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي 3 ـ 1.

