الإسكان: الانتهاء من تطوير 298 منطقة غير آمنة

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص

العشوائيات - صورة أرشيفية

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة انتهت حتى الآن من تطوير 298 منطقة غير آمنة، وجارٍ الانتهاء من تطوير 59 منطقة أخرى، وتضم المناطق 214 ألفا و354 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، وتبلغ مساحة تلك المناطق 152 ألف فدان، موضحا أنه تم الانتهاء من تطوير 18 سوقا عشوائية، وجارٍ تطوير 22 سوقا أخرى، من أجل توفير مناطق حضارية للبيع والشراء، وتشجيع حركة التجارة والاستثمار، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار الجزار، في تصريح له، اليوم الخميس، إلى أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بالأهالي، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، مؤكدا أن وزارة الإسكان اقتحمت هذا الملف الشائك الذى عانت منه الدولة وكذلك المواطنين لعقود،