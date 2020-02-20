الإسكان: الانتهاء من تطوير 298 منطقة غير آمنة
٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص
العشوائيات - صورة أرشيفية
صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة انتهت حتى الآن من تطوير 298 منطقة غير آمنة، وجارٍ الانتهاء من تطوير 59 منطقة أخرى، وتضم المناطق 214 ألفا و354 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، وتبلغ مساحة تلك المناطق 152 ألف فدان، موضحا أنه تم الانتهاء من تطوير 18 سوقا عشوائية، وجارٍ تطوير 22 سوقا أخرى، من أجل توفير مناطق حضارية للبيع والشراء، وتشجيع حركة التجارة والاستثمار، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الجزار، في تصريح له، اليوم الخميس، إلى أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بالأهالي، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، مؤكدا أن وزارة الإسكان اقتحمت هذا الملف الشائك الذى عانت منه الدولة وكذلك المواطنين لعقود،
وأشار الجزار، في تصريح له، اليوم الخميس، إلى أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بالأهالي، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، مؤكدا أن وزارة الإسكان اقتحمت هذا الملف الشائك الذى عانت منه الدولة وكذلك المواطنين لعقود، وذلك بإرادة ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.
وقال النائب خالد مشهور، في 6 فبراير الجاري، إن ملف العشوائيات شهد إهمالا على مدار سنوات طويلة، وشكل تحديا في مجال الإسكان بشكل عام، إذ كانت تضم المدن المصرية نحو 351 منطقة عشوائية على مساحة 160.8 ألف فدان من المساحة الإجمالية، بنسبة تصل إلى 39% من إجمالي الكتلة العمرانية، التي تنتشر في 226 مدينة. (التفاصيل
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