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الإسكان: الانتهاء من تطوير 298 منطقة غير آمنة

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص
العشوائيات - صورة أرشيفية
العشوائيات - صورة أرشيفية
صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة انتهت حتى الآن من تطوير 298 منطقة غير آمنة، وجارٍ الانتهاء من تطوير 59 منطقة أخرى، وتضم المناطق 214 ألفا و354 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، وتبلغ مساحة تلك المناطق 152 ألف فدان، موضحا أنه تم الانتهاء من تطوير 18 سوقا عشوائية، وجارٍ تطوير 22 سوقا أخرى، من أجل توفير مناطق حضارية للبيع والشراء، وتشجيع حركة التجارة والاستثمار، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الجزار، في تصريح له، اليوم الخميس، إلى أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بالأهالي، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، مؤكدا أن وزارة الإسكان اقتحمت هذا الملف الشائك الذى عانت منه الدولة وكذلك المواطنين لعقود،
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طقس-معتدل (2)

غدا طقس مائل للدفء نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
مجلس-النواب (1)

«نظافة أضرحة أولياء الله» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدمت داليا يوسف عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة بشأن ما تشهده أماكن العبادة وخاصة أضرحة أولياء الله، من حالة انعدام النظافة وضعف الرقابة وضبط ما يدور بها، حتى أصبحنا نجد مشاهد غير مقبولة من تسول ونوم وإلقاء قمامة وغيره، بما يتنافى مع القيمة الروحية لهذه الأماكن وأيضا يضر السياحة، مضيفة: "هناك شكوى من المرشدين السياحيين، حينما يتجولون مع الزوار العرب المسلمين المشتاقين لزيارة مساجد مصر صاحبة المقام الرفيع والتاريخ، خاصة إلى مولد السيدة نفيسة".
مدارس - فصل دراسي

إصرار العواجيز.. طايع يقدم طلب تطوع لتعليم أهل قريته

لم يمنعه سنه من الإصراره على تحقيق حلمه، فعلى الرغم من بلوغه سن الـ80 عاما إلا أن عشقه للغة العربية جعله يقدم على التطوع للتدريس، من أجل خدمة أهل قريته استجابة لوزارة التربية والتعليم التي فتحت باب التطوع للتدريس في المدارس شرط حصول المتطوع على مؤهل عالي تربوي، فتوجه فاروق طايع عبد الحليم غلاب - من مواليد قرية المقربية شمال مركز قوص بمحافظة قنا عام 1940 وحاصل على شهادة فنية متوسط عام 1959 أهلته للعمل بشكرة مصانع سكر قوص - إلى إدارة قوص التعليمية، رغبة في التطوع لتدريس اللغة العربية.
السيسي (5)

قرض بـ40 مليون دينار.. السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 508 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018. وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 24 فبراير 2019. كما أصدر السيسي، قراران جمهوريان رقم 59 و60 لسنة 2020، بتخصيص أراضي مملوكة للدولة بمحافظتي قنا والمنيا لصالح وزارة الكهرباء لاستخدامها في إقامة محطتي محولات كهربائية.
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أراضي-وزارة-الإسكان (1)

5 أبريل.. قرعة إعادة تخصيص أراضي الإسكان في بني سويف

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بأنه سيتم يوم 5 أبريل المقبل إجراء القرعة العلنية اليدوية لإعادة تخصيص قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، بالحي الثامن بمدينة بني سويف الجديدة، السابق تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية التي تم إجراؤها 21 مارس 2018، وبنفس الأسعار السابقة، وذلك للعملاء الذين استكملوا سداد مقدم الحجز. وذكر محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه على العملاء الراغبين فى دخول القرعة ولم يستردوا مقدم الحجز، التوجه لفرع بنك التعمير والإسكان ببنى سويف الجديدة لاستيفاء الاستمارة.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

الإسكان تطرح 238 وحدة سكنية بمدينة الرحاب في 15 مارس

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم السبت، طرح 238 وحدة سكنية بمدينة الرحاب على أن يبدأ التسجيل على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، (www.hdb-reservation.com)، يوم 15 مارس المقبل، لافتا إلى أن مساحات الوحدات تتراوح من 92 إلى 131 مترا مربعا، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.
سقوط -اسانسير

نائب يفتح ملف «أسانسيرات الموت» في بيان عاجل للحكومة

تقدم النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الخميس، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن تزايد ظاهرة "أسانسيرات الموت"، وضرورة فاعلية الرقابة من قبل الأجهزة المعنية لضوابط تركيب وصيانة المصاعد، مع محاربة ورش بير السلم للتصنيع غير الآمن، ونشر ثقافة التوعية بالمخاطر والنصائح.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

طرح أراضٍ ووحدات في «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح جديد بالمرحلة السابعة، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، ويشمل، قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ8 مدن جديدة، هي: الشيخ زايد، 6 أكتوبر، العبور، دمياط الجديدة، بدر، القاهرة الجديدة، الشروق، السادات)، ووحدات سكنية للأفراد بـ5 مدن جديدة، هي: الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على الطرح.
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