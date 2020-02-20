كيف سيجبر الزمالك اتحاد الكرة على تأجيل قمة الدوري؟

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ ص

مرتضى منصور

كشف مصدر في اتحاد الكرة، اليوم الخميس، أن نادي الزمالك يحاول تأخير عودته للقاهرة إلى 22 فبراير بدلا من 21 لاستغلال اللائحة التي ستمنعه من خوض مباراة الأهلي في الدوري الممتاز، بعد وصوله للقاهرة بـ48 ساعة فقط. وكان قد وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك رسالة إلى محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن قمة الدوري حيث قال مرتضى: "لن نلعب يا محمد يا فضل لقاء القمة رغما عنا، ولاعبو الفريقين سيخوضون السوبر يوم الخميس وهناك فارق ساعتين بين مصر والإمارات وسيعودون في وقت متأخر في اليوم التالي لمصر، ولن نلعب القمة يجب أن تنسى ذلك يا فضل".

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة، قمة نارية اليوم الخميس، في تمام الساعة 7 مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر.وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار