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زيت وفازلين.. استخدم طرق صحية لإزالة الميك أب

تحرير:إسراء سليمان ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
إزالة المكياج
إزالة المكياج
الميك أب ومنتجات التجميل من أكثر الأشياء، التي تثير جنون الفتيات، لذا يحاولن دائمًا الوصول إلى كل ما هو جديد، للحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب والجفاف، ويلجأ البعض إلى الخيارات الطبيعية مثل الزيوت، وبالنسبة لإزالة الميك أب، يفضل دائمًا الابتعاد عن المزيلات، لأنها غنية بمكونات كيميائية، من المحتمل أن ينتج عنها التهاب وإحمرار، إضافة إلى جفاف البشرة على المدى البعيد، لذا توجد بعض من الحلول الأخرى، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
إزالة الميك أب من الطرق الهامة، للحفاظ على صحة الجلد، لأنه في نهاية الأمر، غني بمواد كيميائية، تؤثر على البشرة، وإذا كنتي لا تملكين مزيل جيد، يمكنك اتباع أحد الحلول الآتية: 1-الزيوت يمكنك استخدام الزيوت الحيوية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وللحصول على نتيجة فعالة، استخدمه باعتدال. 2-الفازلين يعتبر
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للتخلص من البشرة الجافة|.. 5 اسكرابات طبيعية تساعدك

في أيام الشتاء الباردة، تتعرض البشرة للجفاف والتشقق بشكل كبير، لذا ينصح دائمًا باتباع روتين عناية صحي، للحفاظ على صحة البشرة على المدى البعيد، وبالتالي الماسكات الطبيعية هي الحل دائمًا، كما أن الزيوت العطرية لها دور كبير في التقليل من الجفاف، على سبيل المثال يساعد زيت جوز الهند على تنعيم البشرة، والتخلص من الجلد الميت، كما توجد اسكرابات طبيعية يمكن تطبيقها للجسم كله، على سبيل المثال اسكراب القهوة وزيت جوز الهند، حيث يحمي من التلف الناتج عن الجذور الحرة، نقلا عن "boldsky".
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رغم أن كثير من الناس يحبون فصل الشتاء، وتناول المشروبات الدافئة، والمكوث بالمنزل ومشاهدة التليفزيون، إلا أن الشتاء يتسبب في بعض الآثار الجانبية السلبية، على سبيل المثال تشقق اليدين والوجه، مع زيادة ظهور حبوب الشباب، والمشكلات الجلدية الأخرى، التي ينتج عنها مضاعفات، إذا لم يتم علاجها، ومن أكثر الأشياء المزعجة جفاف اليدين، لذا لا بد من اتباع روتين عناية صحي، مثل استخدام مرطب غني بالعناصر التي تحتاجها البشرة، وتجنب استخدام الماء الساخن، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
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يمكنك الحصول على مكياج براق بـ 6 خطوات

قد يكون وضع المكياج من الأمور السهلة إلى بعض النساء، لكن الطريقة والدقة وتناسق الألوان من الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار، خاصة مع اختلاف الأذواق والملامح ولون البشرة. إذا كنت تحتاجين إلى وضع المكياج من أجل مناسبة ما، فغالبا ما يكون الأمر صعبا في الشتاء بسبب البرد والرطوبة، اللذين يواجهان البشرة، لكن إيما أوزبورن، خبيرة التجميل، تقول إن فرش المكياج وخافي العيوب الأهم للحصول على بشرة مشرقة خلال الأيام الباردة، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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للحفاظ على نعومة بشرتك.. إليك 5 خطوات سحرية

رغم أن كثير من الناس يحبون فصل الشتاء، وتناول المشروبات الدافئة، والمكوث بالمنزل ومشاهدة التليفزيون، إلا أن الشتاء يتسبب في بعض الآثار الجانبية السلبية، على سبيل المثال تشقق اليدين والوجه، مع زيادة ظهور حبوب الشباب، والمشكلات الجلدية الأخرى، التي ينتج عنها مضاعفات، إذا لم يتم علاجها، ومن أكثر الأشياء المزعجة جفاف اليدين، لذا لا بد من اتباع روتين عناية صحي، مثل استخدام مرطب غني بالعناصر التي تحتاجها البشرة، وتجنب استخدام الماء الساخن، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
تقشير-البشرة-الجافة

للتخلص من البشرة الجافة|.. 5 اسكرابات طبيعية تساعدك

في أيام الشتاء الباردة، تتعرض البشرة للجفاف والتشقق بشكل كبير، لذا ينصح دائمًا باتباع روتين عناية صحي، للحفاظ على صحة البشرة على المدى البعيد، وبالتالي الماسكات الطبيعية هي الحل دائمًا، كما أن الزيوت العطرية لها دور كبير في التقليل من الجفاف، على سبيل المثال يساعد زيت جوز الهند على تنعيم البشرة، والتخلص من الجلد الميت، كما توجد اسكرابات طبيعية يمكن تطبيقها للجسم كله، على سبيل المثال اسكراب القهوة وزيت جوز الهند، حيث يحمي من التلف الناتج عن الجذور الحرة، نقلا عن "boldsky".
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