زيت وفازلين.. استخدم طرق صحية لإزالة الميك أب

تحرير:إسراء سليمان ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

إزالة المكياج

الميك أب ومنتجات التجميل من أكثر الأشياء، التي تثير جنون الفتيات، لذا يحاولن دائمًا الوصول إلى كل ما هو جديد، للحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب والجفاف، ويلجأ البعض إلى الخيارات الطبيعية مثل الزيوت، وبالنسبة لإزالة الميك أب، يفضل دائمًا الابتعاد عن المزيلات، لأنها غنية بمكونات كيميائية، من المحتمل أن ينتج عنها التهاب وإحمرار، إضافة إلى جفاف البشرة على المدى البعيد، لذا توجد بعض من الحلول الأخرى، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد، وذلك نقلًا عن "timesofindia".

إزالة الميك أب من الطرق الهامة، للحفاظ على صحة الجلد، لأنه في نهاية الأمر، غني بمواد كيميائية، تؤثر على البشرة، وإذا كنتي لا تملكين مزيل جيد، يمكنك اتباع أحد الحلول الآتية: 1-الزيوت يمكنك استخدام الزيوت الحيوية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وللحصول على نتيجة فعالة، استخدمه باعتدال. 2-الفازلين يعتبر