مصرع طبيب وإصابة 8 آخرين فى تصادم بسوهاج

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص

أرشيفية

شهد الطريق الزراعي الغربي، دائرة قرية الزوك مركز المنشاه، بمحافظة سوهاج، تصادم سيارة ملاكي بأخرى أجرة "ميكروباص" محملًا بالركاب، مما أسفر عن مصرع سائق السيارة الأولي، وإصابة سائق السيارة الثانية و7 من الركاب، وعلى الفور استدعى المارة سيارات الإسعاف والنجدة، وتولى المسعفون نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بسوهاج، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وتبين أن الفقيد طبيب بشري، فيما تولى رجال النجدة والمرور، رفع السياراتين المتصادمتين من عرض الطريق، لتيسير حركة المرور، ومنع تكدس السيارات.

المتوفى هو محمد أبو الفتوح محمود، 29 عاما طبيب بمستشفى سوهاج الجامعي، يقيم دائرة مركز جرجا، والمصابون هم "روماني نصحي بخيت، 40 عاما، يقيم سوهاج، باشتباه ما بعد الارتجاج، ووفاء ثروت رضوان، 18 عاما تقيم جرجا، باشتباه كسر بالساقين، مايكل أميل جيد، 33 عاما، يقيم سوهاج، مصابا بكسر بالضلوع، وجروح قطعية بالوجه،

المتوفى هو محمد أبو الفتوح محمود، 29 عاما طبيب بمستشفى سوهاج الجامعي، يقيم دائرة مركز جرجا، والمصابون هم "روماني نصحي بخيت، 40 عاما، يقيم سوهاج، باشتباه ما بعد الارتجاج، ووفاء ثروت رضوان، 18 عاما تقيم جرجا، باشتباه كسر بالساقين، مايكل أميل جيد، 33 عاما، يقيم سوهاج، مصابا بكسر بالضلوع، وجروح قطعية بالوجه، محمد عزت محمد، 40 عاما يقيم سوهاج، مصابا بكسر في العمود الفقري، وأميل موسى حفظي، 30 عاما يقيم سوهاج، كسر بالقدم اليسرى، محمد عادل عمر، 25 عاما، يقيم المنشاه، كسر بالساق اليمني، أحمد محمود أحمد، 38 عاما، يقيم ادفا، سليم عرفات سليم، 32 عاما، يقيم دار السلام، مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج.



