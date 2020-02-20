لماذ تراجعت «نهضة تونس» عن موقفها من حكومة الفخفاخ؟

الحكومة الجديدة ضمت 30 وزيرا وكاتبي دولة، وهيمنت عليها الشخصيات المستقلة، بمعدل 15 حقيبة وزارية، من بينها الداخلية والخارجية والدفاع والعدل والمالية والشؤون الدينية
بعد حالة من الشد والجذب، أنهت تونس أزمة وصفها الرئيس التونسي قيس سعيد في تاريخ البلاد بأنها أسوأ أزمة تعترض تاريخ البلاد منذ عقود، وهي تشكيل الحكومة الجديدة بعد تراجع حركة النهضة عن موقفها المتشدد، والتعجيل بإعلان الحكومة، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة تطورات متلاحقة.
وكان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ قد قدم مقترحا للحكومة الجديدة السبت الماضي، لكن حركة النهضة رفضت التشكيلة، وطلبت إجراء تغييرات للمشاركة، إلا أنها غيرت موقفها في اللحظات الأخيرة قبل عرض تشكيل الحكومة على البرلمان من أجل نيل الثقة.
«النهضة» تبيع «قلب تونس» وتعود لحكومة الفخفاخ
وتم التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة ائتلاف تحظى بالأغلبية في البرلمان التونسي، ليجنب البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة إذا فشلت الحكومة في الحصول على ثقة البرلمان.
"النهضة" تتنازل عن "قلب تونس"
وعادت النهضة لتقبل دخول حكومة الفخفاخ،
«النهضة» تبيع «قلب تونس» وتعود لحكومة الفخفاخ
وتم التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة ائتلاف تحظى بالأغلبية في البرلمان التونسي، ليجنب البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة إذا فشلت الحكومة في الحصول على ثقة البرلمان.
"النهضة" تتنازل عن "قلب تونس"
وعادت النهضة لتقبل دخول حكومة الفخفاخ، بست حقائب، من بينها التعليم العالي والصحة، لكن حزب "قلب تونس"، لم يدخل الحكومة، خلافا لمطلب النهضة بذلك، الذي كادت بسببه تفشل مساعي الفخفاخ.
وكانت "النهضة" قد قامت بسحب مرشحيها من الوزراء بسبب خلافات حول مشاركة حزب "قلب تونس" الذي يرأسه رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، الذي استبعده الفخفاخ من المفاوضات، وربما كانت تلك الخطوة ستدفع تونس نحو المجهول.
الحكومة الجديدة ضمت 30 وزيرا وكاتبي دولة، وهيمنت عليها الشخصيات المستقلة، بمعدل 15 حقيبة وزارية، من بينها الداخلية والخارجية والدفاع والعدل والمالية والشؤون الدينية، فضلا عن منصبي وزير دولة، وبتشكيلتها الحالية، تضمن الحكومة نيل ثقة مجلس النواب، ويتوقع أن تكون التحديات الاقتصادية والأمنية، المهمة الأبرز لحكومة تونس الجديدة.
وحصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان سوف يجنب البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وقدم رئيس الحكومة الأربعاء رسميا تشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيد بعد أن توصل إلى اتفاق مع حزب النهضة الإسلامي، منهيا أزمة سياسية مستمرة منذ نحو أربعة أشهر.
والوصول إلى اتفاق حول حكومة ائتلاف تحظى بالأغلبية في البرلمان من شأنه أن يجنب البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وقبل إعلان الفخفاخ عن أعضاء حكومته في مؤتمر صحفي، قالت حركة النهضة في بيان إنها قررت المشاركة في حكومة الفخفاخ ومنحها الثقة في البرلمان.
يأتي ذلك بعد شهر من المفاوضات والمشاورات الشاقة مع مختلف الأحزاب السياسية وخلافات حول الحقائب الوزارية، في انتظار تحديد البرلمان جلسة عامة للمصادقة عليها، ومن المرجح أن يكون موعد الجلسة بداية الأسبوع المقبل.
وأكدت حركة تحيا تونس، دعمها لحكومة إلياس الفخفاخ، ومشاركتها في تلك الحكومة، في ظل الالتزام بما قدمته الحركة من ضمانات وتعهدات.
وحركة النهضة أكبر حزب في البرلمان ويشغل 54 مقعدا من أصل 217 في البرلمان، وتحتاج هذه الحكومة المقترحة لموافقة 109 نواب للحصول على موافقة البرلمان خلال أسبوعين على أقصى تقدير.
سر التراجع
ويرى مراقبون أن سر تراجع "النهضة" عن موقفها يعود إلى تلويح قيس سعيد، بحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات جديدة وهو ما وضع حزب النهضة الإسلامي تحت الضغط، وهو ما ساهم في تراجع الحركة من موقفها المتشدد، والتعجيل بإعلان الحكومة.
ومنذ انتخابات أكتوبر 2019 عجز السياسيون على التوافق على حكومة مما عمق الأزمة في البلاد، وزاد الشعور بالضيق لدى التونسيين الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب.
وفي يناير الماضي كلف الرئيس التونسي، الوزير السابق، إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن أخفق الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة، قد أخفق في العاشر من يناير الماضي في نيل ثقة البرلمان.
وكان حزب النهضة قد فاز بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي، لكنه رغم ذلك لم يحصل على العدد الكافي من المقاعد التي تمكنه من تشكيل حكومة منفردا.
ومن المتوقع أن يمنح الفخفاخ الأولوية للاقتصاد خلال الحكومة الجديدة، خاصة بعد انخفاض معدل النمو، وارتفاع الدين العام، وتراجع الخدمات، على مدى السنوات التي تلت ثورة 2011 والإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.