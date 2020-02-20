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لماذ تراجعت «نهضة تونس» عن موقفها من حكومة الفخفاخ؟

الحكومة الجديدة ضمت 30 وزيرا وكاتبي دولة، وهيمنت عليها الشخصيات المستقلة، بمعدل 15 حقيبة وزارية، من بينها الداخلية والخارجية والدفاع والعدل والمالية والشؤون الدينية
تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص
قيس والغنوشي
قيس والغنوشي
بعد حالة من الشد والجذب، أنهت تونس أزمة وصفها الرئيس التونسي قيس سعيد في تاريخ البلاد بأنها أسوأ أزمة تعترض تاريخ البلاد منذ عقود، وهي تشكيل الحكومة الجديدة بعد تراجع حركة النهضة عن موقفها المتشدد، والتعجيل بإعلان الحكومة، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة تطورات متلاحقة. وكان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ قد قدم مقترحا للحكومة الجديدة السبت الماضي، لكن حركة النهضة رفضت التشكيلة، وطلبت إجراء تغييرات للمشاركة، إلا أنها غيرت موقفها في اللحظات الأخيرة قبل عرض تشكيل الحكومة على البرلمان من أجل نيل الثقة.
«النهضة» تبيع «قلب تونس» وتعود لحكومة الفخفاخ وتم التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة ائتلاف تحظى بالأغلبية في البرلمان التونسي، ليجنب البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة إذا فشلت الحكومة في الحصول على ثقة البرلمان. "النهضة" تتنازل عن "قلب تونس" وعادت النهضة لتقبل دخول حكومة الفخفاخ،
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الفخفاخ

بعد رفضها.. حركة النهضة التونسية تشارك في حكومة «الفخفاخ»

أعلنت حركة النهضة التونسية موافقة مكتبها التنفيذي على المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ، المكلف من قبل رئيس البلاد قيس سعيد، ودعوة كتلتها بالبرلمان إلى منح الثقة للحكومة، إذ جاء في بيان للحركة: «اتخذ هذا القرار بعد التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة باتجاه مزيد من التوازن، وتقديرا للظروف الإقليمية المعقدة والخطيرة خاصة في ليبيا، ونظرًا للأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة»، مضيفه: «أن الأوضاع الراهنة تستوجب التعجيل بتسيلم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحتى تجنب الإنجراف إلى متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية».
محمد توفيق علاوي

«مستقلة».. رئيس الوزراء العراقي يُعلن تشكيل الحكومة

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الأربعاء، إنه انتهى من تشكيل حكومة «مستقلة»، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة، مضيفًا في خطاب بثه التلفزيون العراقي: «إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة»، واعدًا بإجراء «انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية»، داعيًا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم «أزمة الثقة تجاه كلما له صلة بالشأن السياسي»، والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه، وففًا لسكاي نيوز.
مطار حلب الدولي

سوريا: تشغيل الرحلات الدولية إلى مطار حلب في مارس

توقع وزير النقل السوري علي حمود، أن يبدأ تشغيل الرحلات الدولية من وإلى مطار حلب مع منتصف شهر مارس المقبل، موضحا أن مطار المدينة مصنف عالميا، وكان يستقبل قبل الحرب نحو 2.5 مليون مسافر سنويا، وهو رقم كبير ينسجم مع النشاط الاقتصادي للمدينة، وأن الشركة "السورية للطيران" أجرت مراسلات مع المحطات الخارجية المختلفة، متوقعا أن تصل الردود خلال الأيام القليلة المقبلة، جاء ذلك في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، على متن أول رحلة جوية تصل إلى مطار حلب من دمشق، بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.
مطار حلب الدولي

أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب بعد توقف 8 سنوات

أقلعت أول رحلة جوية على الخطوط السورية من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار حلب الدولي، بعد انقطاع عن استقبال الرحلات الجوية لمدة 8 سنوات. وقال مدير مطار حلب الدولي محمد المصري: "أرحب بكم بالمطار، المطار كما هو حال سوريا، تعرض للأزمة وكان مغلقا منذ عام 2012 بسبب الاستهداف الإرهابي المباشر، وهناك أوقات عندما كان شبه محاصر، وكان من الصعب الوصول إلى المطار ومع ذلك العاملين في المطار حافظوا على الجاهزية لاستقبال الرحلات والجهات العاملة موجودة في أماكنها حاليا و جاهزة لتخديم المطار وسنعود لتشغيل المطار على ما كان عليه قبل الأزمة".
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الفخفاخ

بعد رفضها.. حركة النهضة التونسية تشارك في حكومة «الفخفاخ»

أعلنت حركة النهضة التونسية موافقة مكتبها التنفيذي على المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ، المكلف من قبل رئيس البلاد قيس سعيد، ودعوة كتلتها بالبرلمان إلى منح الثقة للحكومة، إذ جاء في بيان للحركة: «اتخذ هذا القرار بعد التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة باتجاه مزيد من التوازن، وتقديرا للظروف الإقليمية المعقدة والخطيرة خاصة في ليبيا، ونظرًا للأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة»، مضيفه: «أن الأوضاع الراهنة تستوجب التعجيل بتسيلم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحتى تجنب الإنجراف إلى متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية».
الفخفاخ

بعد تعثر حكومة الفخفاخ.. هل تشهد تونس انتخابات مبكرة؟

يبدو أن تونس على موعد مع انتخابات برلمانية مبكرة نتيجة تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، فبعد أن فشل الحبيب الجملي، الذي كلفه الرئيس التونسي قيس سعيد بتشكيل الحكومة خلال نوفمبر الماضي، في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات، نجد أن رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ ربما يواجه نفس المصير في نيل ثقة البرلمان نتيجة تعثر المفاوضات حول تشكيل الحكومة. والسبت عرض الفخفاخ في كلمة له عقب لقائه الرئيس قيس سعيد، حكومته المقترحة والمكونة من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي و"حركة الشعب" و"حركة تحيا تونس" وعدد من الوزراء المستقلين.
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

رسميا.. الفخفاخ يُعلن تشكيل الحكومة التونسية

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم السبت، تشكيلة الحكومة الجديدة، إذ ضم التشكيل: «ثريا الجريبي الخميري، وزيرة للعدل، و هشام المشيشي، وزيرًا للداخلية، نور الدين الري، وزيرًا للخارجية، وغازي الشواشي وزيرا لأملاك الدولة، وعماد الحمامي، وزيرًا للنقل، وأنور معروف، وزيرًا للشؤون المحلية، ومنحب مرزوق وزيرًا للطاقة، ومحمد علي التومي وزيرًا للسياحة، وتولى محمد المسيليتني وزارة التجارة، والبيئة لشكري بلحسن، ولبنى الجريبي للاتصال، ومنصف السلستي للإسكان، أسامة الخريجي وزيرً الفلاحة، وصالح بن يوسف وزيرًا للصناعة.
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية الجديدة للغد

أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، عن تأجيل الإعلان عن الحكومة التونسية إلى غدًا السبت، وذلك بعدما استقبله الرئيس التونسي، قيس سعيد في قصر قرطاج، إذ جاء في بيان لرئاسية الجمهورية التونسية عبر صفحتها على موقع «الفيسبوك»: «استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الجمعة بقصر قرطاج السيد إلياس الفخفاخ المكلف بتكوين الحكومة»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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