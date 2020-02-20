2121 وفاة و74675 مصابًا حصيلة ضحايا فيروس كورونا بالصين

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٨ ص

كورونا

نشرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين تقريرا اليوم الخميس، عن اكتشاف 394 حالة جديدة مصابة بكورونا، و114 حالة وفاة، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد إلى 74675 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ووفاة 2121. وذكرت اللجنة، فى تقريرها، أنه من بين الوفيات، 108 حالات فى مقاطعة هوبى وحالة واحدة فى كل من مقاطعات خبي وفوجيان وشاندونج ويونان وشنشي وبلدية شنجهاي.

وأضافت اللجنة أن حالات الإصابة الجديدة المسجلة أمس على مستوى البلاد والبالغة 394 تأتي منخفضة بشكل حاد مقارنة بـ 1749 حالة مسجلة فى اليوم السابق عليه، كما أن العدد المسجل أمس فى هوبي، من الرقم الإجمالي المسجل، والبالغ 349 حالة جديدة يأتي منخفضا مقارنة بـ 1693 تم تسجيله فى اليوم السابق عليه.وتابعت اللجنة