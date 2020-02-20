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وزير الأوقاف: شعار «الدولة الوطنية هو الحل» حظى بتأييد علماء الدين

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن شعار "الدول الوطنية هو الحل"، الذي تبنته مصر وأطلقته وزارة الأوقاف بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حظي بتأييد جميع علماء الدين من مختلف الدول والديانات، وبالإجماع دون أي استثناء.
وأكد وزير الأوقاف، فى تصريحات اليوم على أن ما قامت به مصر لتحقيق شعار الدولة الوطنية من خطوات وآليات جعلها محل اهتمام دول العالم، وهو ما جعل مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للمؤتمر يحاول بسرعة اللحاق به، ليدركه عند خروجه من المبنى بصحبة السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، ليعبر عن تقديره
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طقس-معتدل (2)

غدا طقس مائل للدفء نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
مجلس-النواب (1)

«نظافة أضرحة أولياء الله» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدمت داليا يوسف عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة بشأن ما تشهده أماكن العبادة وخاصة أضرحة أولياء الله، من حالة انعدام النظافة وضعف الرقابة وضبط ما يدور بها، حتى أصبحنا نجد مشاهد غير مقبولة من تسول ونوم وإلقاء قمامة وغيره، بما يتنافى مع القيمة الروحية لهذه الأماكن وأيضا يضر السياحة، مضيفة: "هناك شكوى من المرشدين السياحيين، حينما يتجولون مع الزوار العرب المسلمين المشتاقين لزيارة مساجد مصر صاحبة المقام الرفيع والتاريخ، خاصة إلى مولد السيدة نفيسة".
مدارس - فصل دراسي

إصرار العواجيز.. طايع يقدم طلب تطوع لتعليم أهل قريته

لم يمنعه سنه من الإصراره على تحقيق حلمه، فعلى الرغم من بلوغه سن الـ80 عاما إلا أن عشقه للغة العربية جعله يقدم على التطوع للتدريس، من أجل خدمة أهل قريته استجابة لوزارة التربية والتعليم التي فتحت باب التطوع للتدريس في المدارس شرط حصول المتطوع على مؤهل عالي تربوي، فتوجه فاروق طايع عبد الحليم غلاب - من مواليد قرية المقربية شمال مركز قوص بمحافظة قنا عام 1940 وحاصل على شهادة فنية متوسط عام 1959 أهلته للعمل بشكرة مصانع سكر قوص - إلى إدارة قوص التعليمية، رغبة في التطوع لتدريس اللغة العربية.
السيسي (5)

قرض بـ40 مليون دينار.. السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 508 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018. وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 24 فبراير 2019. كما أصدر السيسي، قراران جمهوريان رقم 59 و60 لسنة 2020، بتخصيص أراضي مملوكة للدولة بمحافظتي قنا والمنيا لصالح وزارة الكهرباء لاستخدامها في إقامة محطتي محولات كهربائية.
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: الإرهاب أسرع انتشارا وأكثر فتكا من الفيروسات القاتلة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الإرهاب أسرع انتشارا وأكثر فتكًا من جميع الفيروسات القاتلة.
سامح-شكري (1)

شكري في إثيوبيا للمشاركة في اجتماعات القمة الإفريقية

غادر سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، متوجها إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ33 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير الجاري، حيث يترأس الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية الأفارقة يومي 6 و7 فبراير، على أن يليها الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي يومي 9 و10 فبراير 2020. وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن القمة ذات أهمية خاصة إذ تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى جنوب إفريقيا.
فيروس-كورونا (2)

الصين: 21 دولة بينها مصر قدمت لنا إمدادات طبية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن حكومات 21 دولة بينها مصر قدمت مساعدات وإمدادات طبية إلى الصين وذلك لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد" الذي تفشى في منطقة ووهان والتي دخلت في حجر صحي، مؤكدة ترحيبها وتقديرها لهذه المساعدات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، في تصريح لها اليوم، خلال مؤتمر صحفي تم عقده عبر الإنترنت، إن الصين ترحب بالدعم والمساعدة المقدمة من المجتمع الدولي، وتود الصين توجيه الشكر للدول المعنية.
الرئيس-اليمنى-عبد ربه-منصور-هادى (3)

الرئيس اليمنى يثمن موقف مصر المساند للأمن القومي العربي

ثمن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، موقف مصر المُساند للأمن القومي العربي في كافة القضايا، والحرص على مؤازرة اليمن في أزمته الحالية. جاء ذلك خلال تقديم السفير أحمد فاروق، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده سفيرًا لمصر غير مُقيم لدى الجمهورية اليمنية إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي. ونقل السفير أحمد فاروق، خلال اللقاء، تحيات السيد رئيس الجمهورية للرئيس اليمني، مؤكدًا على وقوف مصر إلى جانب اليمن الشقيق في الظروف الدقيقة التي يمر بها حاليًا، بما يحفظ استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
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