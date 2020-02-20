وزير الأوقاف: شعار «الدولة الوطنية هو الحل» حظى بتأييد علماء الدين

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ ص

وزير الأوقاف

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن شعار "الدول الوطنية هو الحل"، الذي تبنته مصر وأطلقته وزارة الأوقاف بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حظي بتأييد جميع علماء الدين من مختلف الدول والديانات، وبالإجماع دون أي استثناء.

وأكد وزير الأوقاف، فى تصريحات اليوم على أن ما قامت به مصر لتحقيق شعار الدولة الوطنية من خطوات وآليات جعلها محل اهتمام دول العالم، وهو ما جعل مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للمؤتمر يحاول بسرعة اللحاق به، ليدركه عند خروجه من المبنى بصحبة السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، ليعبر عن تقديره