خيالي وعميق.. تعرف على صفات برج الحوت

تحرير:إسراء سليمان ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ ص

برج الحوت

عالم الأبراج مليء بالأسرار والعجائب، وكل برج له الصفات التي تميزه، وهذه الفترة يغلب عليها الطابع الرومانسي، احتفالًا بمواليد برج الحوت، فأصحاب هذا البرج لا يحبون العيش في الواقع، فالخيال عالمهم الخاص، كما أنهم عاطفيين للغاية، على عكس أبراج أخرى تتميز بالحدة وإخفاء المشاعر، مثل برج الجدي والعزراء، وبالنسبة للأبراج التي تتوافق معه، فالميزان والحوت مزيج رائع، يستطيع كلًا منهما الاستماع إلى الآخر، والعاطفة تعتبر من الأشياء الأساسية في حياتهما، وذلك نقلًا عن "zodiacfire".

ويتميز برج الحوت بقلب كبير، مليء بالحب والحياة، يستطيع أن يقدم الدعم، كما أنه عطوف، ويحاول دائمًا رؤية الجانب الإيجابي من الآخرين، شخصية حالمة، تعشق الفنون، وبالنسبة لمجال العمل، ستجده روح إيجابية، لا يفكر في الواقع كثيرًا، بل يجد نفسه في الخيال. لديه مهارة كبيرة في قراءة الآخرين، حيث يهتم دائمًا بلغة