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قرض بـ40 مليون دينار.. السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 508 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018. وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 24 فبراير 2019. كما أصدر السيسي، قراران جمهوريان رقم 59 و60 لسنة 2020، بتخصيص أراضي مملوكة للدولة بمحافظتي قنا والمنيا لصالح وزارة الكهرباء لاستخدامها في إقامة محطتي محولات كهربائية.
وأيضا أصدر قرار جمهوري رقم 61 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي المبنية فيما بعد، من الأراضي المملكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظات المبنية أمام كل منها، لاستخدامها في إقامة مدارس (تعليم أساسي، وإعدادي، ثانوي) بعدة محافظات، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.كما وافق الرئيس على تعيين
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طقس-معتدل (2)

غدا طقس مائل للدفء نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
مجلس-النواب (1)

«نظافة أضرحة أولياء الله» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدمت داليا يوسف عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة بشأن ما تشهده أماكن العبادة وخاصة أضرحة أولياء الله، من حالة انعدام النظافة وضعف الرقابة وضبط ما يدور بها، حتى أصبحنا نجد مشاهد غير مقبولة من تسول ونوم وإلقاء قمامة وغيره، بما يتنافى مع القيمة الروحية لهذه الأماكن وأيضا يضر السياحة، مضيفة: "هناك شكوى من المرشدين السياحيين، حينما يتجولون مع الزوار العرب المسلمين المشتاقين لزيارة مساجد مصر صاحبة المقام الرفيع والتاريخ، خاصة إلى مولد السيدة نفيسة".
مدارس - فصل دراسي

إصرار العواجيز.. طايع يقدم طلب تطوع لتعليم أهل قريته

لم يمنعه سنه من الإصراره على تحقيق حلمه، فعلى الرغم من بلوغه سن الـ80 عاما إلا أن عشقه للغة العربية جعله يقدم على التطوع للتدريس، من أجل خدمة أهل قريته استجابة لوزارة التربية والتعليم التي فتحت باب التطوع للتدريس في المدارس شرط حصول المتطوع على مؤهل عالي تربوي، فتوجه فاروق طايع عبد الحليم غلاب - من مواليد قرية المقربية شمال مركز قوص بمحافظة قنا عام 1940 وحاصل على شهادة فنية متوسط عام 1959 أهلته للعمل بشكرة مصانع سكر قوص - إلى إدارة قوص التعليمية، رغبة في التطوع لتدريس اللغة العربية.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: شعار «الدولة الوطنية هو الحل» حظى بتأييد علماء الدين

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن شعار "الدول الوطنية هو الحل"، الذي تبنته مصر وأطلقته وزارة الأوقاف بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حظي بتأييد جميع علماء الدين من مختلف الدول والديانات، وبالإجماع دون أي استثناء.
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السيسي (5)

السيسي يوافق على زيادة منحة عيادات مستشفى الأطفال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (1) من الخطابات المتبادلة بين الدولتين والموقعة بتاريخ 14 ديسمبر 2015، لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1.650 مليار ين ياباني لتكون 1.983 مليار ين ياباني، والموقعة في القاهرة بتاريخ 16 يونيو 2019، وتم نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «بريتيش بتروليوم»

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال حضوره «مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2020»، الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم «بي بي» البريطانية برنارد لوني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس أعرب من جانبه عن تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية في مصر منذ منتصف القرن الماضي وحتى الآن، والتي أسهمت خلالها الشركة بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول ما دعم هذا القطاع بشكل محوري.
السيسي (1)

قرار جمهوري بالعفو عن 135 من المحكوم عليهم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 37 لسنة 2020 بالإعفاء عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 135 محكوما عليهم، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين. وأصدر السيسي، يوم الخميس الماضي، القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي، بشأن إطار الدعم الموحد 2017 - 2020 الموقعة في القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17 أكتوبر 2018، 30 أكتوبر 2018.
مبنى-الاتحاد- الافريقي

صحيفة كويتية: السيسي وأد النزاعات بالتنمية

ثمنت صحيفة "النهار" الكويتية، الجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، إذ وأد النزاعات بالقارة السمراء من خلال التنمية. وذكرت الصحيفة، في تقرير مطول نشرته في عددها، اليوم الأحد، أن مصر ستسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى جنوب إفريقيا خلال القمة المنعقدة حاليا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ وذلك بعد عام كامل تولى فيه السيسي رئاسة الاتحاد، وحقق خلاله العديد من الانجازات لمعظم دول القارة، إذ تعددت الجهود المصرية خلال فترة رئاسة الاتحاد على مدار العام، لتزيد من الدعم والتعاون والتواصل بين دول القارة الإفريقية.
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