قرض بـ40 مليون دينار.. السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 508 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018. وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 24 فبراير 2019. كما أصدر السيسي، قراران جمهوريان رقم 59 و60 لسنة 2020، بتخصيص أراضي مملوكة للدولة بمحافظتي قنا والمنيا لصالح وزارة الكهرباء لاستخدامها في إقامة محطتي محولات كهربائية.

وأيضا أصدر قرار جمهوري رقم 61 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي المبنية فيما بعد، من الأراضي المملكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظات المبنية أمام كل منها، لاستخدامها في إقامة مدارس (تعليم أساسي، وإعدادي، ثانوي) بعدة محافظات، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.كما وافق الرئيس على تعيين