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وزير المالية: مصر ستصدر صكوك طبقًا للشريعة الإسلامية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إصدار صكوك على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك قرار من رئيس مجلس الوزراء، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.
وأضاف معيط، أنه سيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو الأسواق الدولية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع،
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الجنية-المصري

بلومبرج: الجنيه ثاني أفضل العملات أداءًا حتى الأن

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن معدلات مصر الحقيقية ما زالت بين أعلى المعدلات في العالم، مع استمرار وضع التضخم في منطقة الأمان وأقل من المستهدف للبنك المركزي لعام 2020، وبالتالي فإن الاقتصاد المصري لن يفقد جاذبيته مع أي خفض لأسعار الفائدة. وأضافت الوكالة في تقرير لها اليوم، أن ضخ المستثمرين لمليارات الدولارات في سوق الديون المصرية، جعل الجنيه ثاني أفضل أداء على مستوى العالم حتى الآن، كما أنهى عام 2019، بين أفضل 3 عملات أداء في العالم، مع ارتفاع قياسي بلغ 12%.
اسعار-الذهب-دهب (5)

الذهب يستقر في السوق المحلي وعيار 21 يسجل 696 جنيه

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظَا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1609 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الزيادة-السكانية

خبراء: الزيادة السكانية تلتهم معدلات النمو الاقتصادي

"الزيادة السكانية لها أضرارها سواء على المدى القريب أو البعيد"، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن أهم خطرين يواجهان مصر هما الارهاب والزيادة السكانية. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي، أن أي اختلال بين الزيادة فى معدلات النمو السكاني والزيادة فى الموارد يؤدي إلى تقليل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيبه من موارد الدولة وحصوله على الخدمات ايضاً. وتحتل مصر المرتبة الثالثة أفريقيا، من حيث عدد السكان، والأولى بين الدول العربية.
البنك-المركزى

اليوم..المركزي يبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ المركزي إجتماعًا اليوم، الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بالتثبيت. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة. كما إنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الهامة.
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وزارة-المالية

مشروع قانون جديد للصكوك السيادية لتمويل الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه قد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية، وإحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لإصداره، موضحًا أن الصكوك السيادية الحكومية تُعد أحد أنواع الأوراق المالية السيادية التي سوف تصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة. وأضاف الوزير، أن إصدار الصكوك السيادية الحكومية سوف يسهم في جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر ويجذب تمويلاً وسيولة إضافية للاقتصاد المصري.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: الإقرار الإلكتروني نجح في كشف التهرب الضريبي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف الكثير من حالات التهرب الضريبي. وأضاف الوزير في بيان له اليوم، الأحد، أنه تم الكشفت على عينة عشوائية شملت 216 حالة، تبين أن 50 منها وقعت في التهرب الضريبي، وتبين أن هناك حالة سجلت إقرارا صفريا. وبحسب الوزير فإن المنظومة الإلكترونية سجلت أن القيمة الضريبية المستحقة لأحد الممولين سجلت 800 ألف وبالفحص تبين أنها 18 مليون جنيه. وأضاف معيط، أن هناك 16 معيارا يتم على أساسها تحديد القائمة "عالية المخاطر" من الممولين.
وزير-الماليه

زيادة مخصصات الصحة والتعليم أهم مستهدفات موازنة 2021

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، الواردة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021؛ بحيث يعكس مشروع الموازنة ما تثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية "مصر 2030"؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية، وإعلاءً للصالح العام، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يرتقي بمستوى معيشة المواطنين.
الدولار

ارتفاع استثمارات الأجانب إلى 25 مليار دولار في يناير

ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة في مصر، التي تعد موطن أكبر تجارة فائدة في العالم العام الجاري والماضي، بنسبة 13% منذ نهاية ديسمبر إلى 24.9 مليار دولار في يناير 2020، وفقًا لبيانات وزارة المالية. وقالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن المستثمرين الذين دخلوا السوق المصري لحصد أرباح سريعة قد يظلون في الدولة لفترة أطول بالنظر إلى ما تعرضه عليهم الحكومة. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المستثمرين حول العالم يتطلعون إلى مكان يتمتع باستقرار وأمان، ويرى أن مصر تتمتع بهم.
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