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تفاصيل إطلاق أول قناة لمصلحة الضرائب على «يوتيوب»

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق أول قناة رسمية لمصلحة الضرائب على موقع اليوتيوب، لخدمة الممولين وأصحاب الأعمال بهدف زيادة الوعي الضريبي
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٥ ص
أموال
أموال
أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إطلاق أول قناة رسمية لمصلحة الضرائب على موقع اليوتيوب، وهي تعد قناة متخصصة في نشر كل ما يفيد المجتمع الضريبي المصري بما يساهم في زيادة الوعي الضريبي من خلال فيديوهات مبسطة عن كافة الإجراءات الضريبية ونشر إعلانات التوعية وغيرها. ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير المالية بوضع استراتيجية متكاملة جديدة للتواصل الفعال مع المجتمع الضريبي، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من خلال استخدام آليات تقنية متطورة، تناسب كل الشرائح المستهدفة، لضمان بناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين.
وأشار عبد القادر إلى أن مصلحة الضرائب قد أتاحت تطبيقا لأجهزة المحمول على موقع جوجل بلاي خاص بالضرائب، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات منها كافة الأخبار عن كل ما هو جديد عن مصلحة الضرائب والقوانين الضريبية، وكذلك إمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة أم لا، وإذا كان رقم
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الجنية-المصري

بلومبرج: الجنيه ثاني أفضل العملات أداءًا حتى الأن

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن معدلات مصر الحقيقية ما زالت بين أعلى المعدلات في العالم، مع استمرار وضع التضخم في منطقة الأمان وأقل من المستهدف للبنك المركزي لعام 2020، وبالتالي فإن الاقتصاد المصري لن يفقد جاذبيته مع أي خفض لأسعار الفائدة. وأضافت الوكالة في تقرير لها اليوم، أن ضخ المستثمرين لمليارات الدولارات في سوق الديون المصرية، جعل الجنيه ثاني أفضل أداء على مستوى العالم حتى الآن، كما أنهى عام 2019، بين أفضل 3 عملات أداء في العالم، مع ارتفاع قياسي بلغ 12%.
اسعار-الذهب-دهب (5)

الذهب يستقر في السوق المحلي وعيار 21 يسجل 696 جنيه

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظَا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1609 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الزيادة-السكانية

خبراء: الزيادة السكانية تلتهم معدلات النمو الاقتصادي

"الزيادة السكانية لها أضرارها سواء على المدى القريب أو البعيد"، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن أهم خطرين يواجهان مصر هما الارهاب والزيادة السكانية. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي، أن أي اختلال بين الزيادة فى معدلات النمو السكاني والزيادة فى الموارد يؤدي إلى تقليل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيبه من موارد الدولة وحصوله على الخدمات ايضاً. وتحتل مصر المرتبة الثالثة أفريقيا، من حيث عدد السكان، والأولى بين الدول العربية.
البنك-المركزى

اليوم..المركزي يبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ المركزي إجتماعًا اليوم، الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بالتثبيت. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة. كما إنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الهامة.
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وزارة-المالية

التحصيل من حساب واحد.. قرار جديد من الضرائب للمستثمرين

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تبحث مع البنك المركزي، تجنيب الضريبة المستحقة من حساب الممول في بنك واحد فقط وليس من جميع حساباته بالبنوك المختلفة. وأضاف في بيان اليوم له، الأربعاء، أن ذلك يأتي لمنع تكرار تجنيب المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب وأننا ننسق مع البنك المركزي في هذا الشأن، جاء ذلك استجابة لشكاوى بعض المستثمرين بقيام بعض البنوك بتجنيب الضريبة المستحقة في أكثر من بنك. وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تسعى لحل مشكلات المستثمرين مع الضرائب من خلال دراسة أية معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها.
وزارة-المالية

الضرائب تنظم ندوات للتوعية بتقديم الإقرار الإلكتروني

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي، وأن ندوات التوعية التي تقوم المصلحة بعقدها تعد أحد الأدوات التي تعتمد عليها لتحقيق ذلك. جاء ذلك خلال الندوة التي قامت مصلحة الضرائب المصرية بعقدها بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبناية لرجال الأعمال بعنوان "أليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية" حضر الندوة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

مصلحة الضرائب توضح كيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية

نظمت مصلحة الضرائب المصرية ندوة بالتعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة بعنوان (كيفية تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونيا) وذلك بمقر الغرفة، وحضر الندوة وائل السيد مدير إدارة بالمكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، والمهندس سامح زكى نائب ثان رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، وسيد النواوى أمين صندوق ثان للغرفة، وأحمد الوسيمى عضو مجلس إدارة الغرفة، وصلاح العبد أمين صندوق الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة. وأكد رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، أن الهدف من الندوة زيادة الوعى الضريبي للمتعاملين هدف تقديم إقرار ضريبيي خالي من المخاطر.
وزارة-المالية

الضرائب: هدفنا راحة «الممول» من خلال ميكنة الإجراءات

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة عملت على خمسة محاور أحدها هندسة الإجراءات الضريبية أى تحول الإجراءات الضريبية من النظام الورقى إلى النظام المميكن أى أنه أصبح الآن تعامل المصلحة فى إخطار نموذج 19، سيتم عن طريق البريد الإلكتروني، كما يمكن للممول الاطلاع على ملفه من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية. وأضاف، أن المصلحة بل الوزارة بكافة مصالحها الإيرادية من ضرائب وجمارك وضرائب عقارية، تهدف إلى راحة الممول أو المكلف بتحصيل الضريبة، وذلك من خلال الإجراءات المميكنة وتعمل على تذليل أى عقبات أمام الممول.
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