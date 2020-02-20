تفاصيل إطلاق أول قناة لمصلحة الضرائب على «يوتيوب»

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق أول قناة رسمية لمصلحة الضرائب على موقع اليوتيوب، لخدمة الممولين وأصحاب الأعمال بهدف زيادة الوعي الضريبي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٥ ص

أموال

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إطلاق أول قناة رسمية لمصلحة الضرائب على موقع اليوتيوب، وهي تعد قناة متخصصة في نشر كل ما يفيد المجتمع الضريبي المصري بما يساهم في زيادة الوعي الضريبي من خلال فيديوهات مبسطة عن كافة الإجراءات الضريبية ونشر إعلانات التوعية وغيرها. ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير المالية بوضع استراتيجية متكاملة جديدة للتواصل الفعال مع المجتمع الضريبي، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من خلال استخدام آليات تقنية متطورة، تناسب كل الشرائح المستهدفة، لضمان بناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين.

وأشار عبد القادر إلى أن مصلحة الضرائب قد أتاحت تطبيقا لأجهزة المحمول على موقع جوجل بلاي خاص بالضرائب، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات منها كافة الأخبار عن كل ما هو جديد عن مصلحة الضرائب والقوانين الضريبية، وكذلك إمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة أم لا، وإذا كان رقم