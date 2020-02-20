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إصرار العواجيز.. طايع يقدم طلب تطوع لتعليم أهل قريته

تحرير:أمينة محمود ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
لم يمنعه سنه من الإصراره على تحقيق حلمه، فعلى الرغم من بلوغه سن الـ80 عاما إلا أن عشقه للغة العربية جعله يقدم على التطوع للتدريس، من أجل خدمة أهل قريته استجابة لوزارة التربية والتعليم التي فتحت باب التطوع للتدريس في المدارس شرط حصول المتطوع على مؤهل عالي تربوي، فتوجه فاروق طايع عبد الحليم غلاب - من مواليد قرية المقربية شمال مركز قوص بمحافظة قنا عام 1940 وحاصل على شهادة فنية متوسط عام 1959 أهلته للعمل بشكرة مصانع سكر قوص - إلى إدارة قوص التعليمية، رغبة في التطوع لتدريس اللغة العربية.
وقال طايع إنه انتسب خلال عمله بالتعليم العام حتى حصل على ليسانس الآداب والتربية في اللغة العربية عام 1981 من جامعة أسيوط.وأوضح أن السبب في عشقه للغة العربية جاءت من خلال ملازمته لوالده الشيخ طايع وشقيقه الشيخ كمال طايع مأذون القرية الذي شيد مسجد، ظلا يعلمان فيه أطفال القرية علوم القرآن واللغة قرابة
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طقس-معتدل (2)

غدا طقس مائل للدفء نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
مجلس-النواب (1)

«نظافة أضرحة أولياء الله» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدمت داليا يوسف عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة بشأن ما تشهده أماكن العبادة وخاصة أضرحة أولياء الله، من حالة انعدام النظافة وضعف الرقابة وضبط ما يدور بها، حتى أصبحنا نجد مشاهد غير مقبولة من تسول ونوم وإلقاء قمامة وغيره، بما يتنافى مع القيمة الروحية لهذه الأماكن وأيضا يضر السياحة، مضيفة: "هناك شكوى من المرشدين السياحيين، حينما يتجولون مع الزوار العرب المسلمين المشتاقين لزيارة مساجد مصر صاحبة المقام الرفيع والتاريخ، خاصة إلى مولد السيدة نفيسة".
السيسي (5)

قرض بـ40 مليون دينار.. السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 508 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018. وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 24 فبراير 2019. كما أصدر السيسي، قراران جمهوريان رقم 59 و60 لسنة 2020، بتخصيص أراضي مملوكة للدولة بمحافظتي قنا والمنيا لصالح وزارة الكهرباء لاستخدامها في إقامة محطتي محولات كهربائية.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: شعار «الدولة الوطنية هو الحل» حظى بتأييد علماء الدين

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن شعار "الدول الوطنية هو الحل"، الذي تبنته مصر وأطلقته وزارة الأوقاف بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حظي بتأييد جميع علماء الدين من مختلف الدول والديانات، وبالإجماع دون أي استثناء.
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طارق- شوقي

جنوب إفريقيا: نسعى للاستفادة من مدارس مصر التطبيقية

استقبل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بفوس مافيميبلا سفير دولة جنوب إفريقيا بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون فى مجال تطوير التعليم الفني. وأكد مجاهد، عمق العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وجنوب إفريقيا، والحرص على تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين، قائلًا: "إن التعليم الفني يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن الدولة تسعى جاهدة إلى تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، وأن يصبح الالتحاق بالتعليم الفني رغبة حقيقية لدى الطلاب المتميزين الذين أنهوا الدراسة بالمرحلة الإعدادية".
طارق-شوقى

«التعليم» توجه بعدم إذاعة الأغاني غير اللائقة أخلاقيًا داخل المدارس

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بالتنبيه على المدارس بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو خلال عقد المسابقات أو ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، على ضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

زيادة أيام الإجازات خلال امتحانات الدبلومات الفنية

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مجموعة من طلاب التعليم الفني ممثلي اتحاد طلاب مصر، لمناقشة مواعيد جداول امتحانات الدبلومات الفنية، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، وذلك في ضوء استعدادات الوزارة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) للعام الحالي 2019 - 2020، ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخلال الاجتماع تم الاستماع لملاحظات وآراء الطلاب بشأن جداول الامتحانات المقترحة ومدى ملاءمتها لهم.
وزير-الماليه

زيادة مخصصات الصحة والتعليم أهم مستهدفات موازنة 2021

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، الواردة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021؛ بحيث يعكس مشروع الموازنة ما تثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية "مصر 2030"؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية، وإعلاءً للصالح العام، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يرتقي بمستوى معيشة المواطنين.
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