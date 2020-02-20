«نظافة أضرحة أولياء الله» في طلب إحاطة بالبرلمان
تحرير:أحمد جاد
٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥٦ ص
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدمت داليا يوسف عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة بشأن ما تشهده أماكن العبادة وخاصة أضرحة أولياء الله، من حالة انعدام النظافة وضعف الرقابة وضبط ما يدور بها، حتى أصبحنا نجد مشاهد غير مقبولة من تسول ونوم وإلقاء قمامة وغيره، بما يتنافى مع القيمة الروحية لهذه الأماكن وأيضا يضر السياحة، مضيفة: "هناك شكوى من المرشدين السياحيين، حينما يتجولون مع الزوار العرب المسلمين المشتاقين لزيارة مساجد مصر صاحبة المقام الرفيع والتاريخ، خاصة إلى مولد السيدة نفيسة".
وأوضحت يوسف: "منذ النزول إلى الشارع والدخول إلى ساحة المسجد تنتشر حالة من الزحام والصراخ والتشاجر، حتى مع إقامة الآذان فلا توجد احترام للصلاة ويستمر الوضع كما هو عليه من انتشار الباعة الجائلين فى الساحة كلها، بجانب عدد من الأكوام تشكل أهرامات صغيرة من بواقى اللحوم والعظام تتجمع حولها الكلاب الضالة وعلى
وأوضحت يوسف: "منذ النزول إلى الشارع والدخول إلى ساحة المسجد تنتشر حالة من الزحام والصراخ والتشاجر، حتى مع إقامة الآذان فلا توجد احترام للصلاة ويستمر الوضع كما هو عليه من انتشار الباعة الجائلين فى الساحة كلها، بجانب عدد من الأكوام تشكل أهرامات صغيرة من بواقى اللحوم والعظام تتجمع حولها الكلاب الضالة وعلى الجانبين خيام منصوبة لشرب الشيشة، وغير ذلك الكثير من المشاهد غير المقبولة التي تتطلب تدخل حاسم وضبط المشهد".
تابعت: "حتى داخل المسجد هناك حالة من الهرج والمرج لوجود أطفال يلعبون حول أعمدة الجامع، وأهاليهم جالسون ينظرون لهم ويتسامرون، فالمشهد لا يمكن وصفه إلا بأنه سيرك يفسد الصلاة والخشوع".
وذكرت: "الكارثة تأتي في تبجح المتسولين، حيث يمنعون السياح أو الزوار من المرور إلا بعد إعطائهم الأموال، ولا يوجد أي مسئول عن المسجد يحاول ضبط الأمور".