«نظافة أضرحة أولياء الله» في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥٦ ص

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدمت داليا يوسف عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة بشأن ما تشهده أماكن العبادة وخاصة أضرحة أولياء الله، من حالة انعدام النظافة وضعف الرقابة وضبط ما يدور بها، حتى أصبحنا نجد مشاهد غير مقبولة من تسول ونوم وإلقاء قمامة وغيره، بما يتنافى مع القيمة الروحية لهذه الأماكن وأيضا يضر السياحة، مضيفة: "هناك شكوى من المرشدين السياحيين، حينما يتجولون مع الزوار العرب المسلمين المشتاقين لزيارة مساجد مصر صاحبة المقام الرفيع والتاريخ، خاصة إلى مولد السيدة نفيسة".

وأوضحت يوسف: "منذ النزول إلى الشارع والدخول إلى ساحة المسجد تنتشر حالة من الزحام والصراخ والتشاجر، حتى مع إقامة الآذان فلا توجد احترام للصلاة ويستمر الوضع كما هو عليه من انتشار الباعة الجائلين فى الساحة كلها، بجانب عدد من الأكوام تشكل أهرامات صغيرة من بواقى اللحوم والعظام تتجمع حولها الكلاب الضالة وعلى