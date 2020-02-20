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الصحة العالمية: عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة بسبب سياسات الحكومات

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
حذر خبراء صحة الطفل فى تقرير لمنظمة الصحة العالمية، من ارتفاع درجة حرارة الأرض، بمقدار 4 درجات، بحلول 2100 من خلال التوقعات الحالية، لافتةً إلى أنه سيؤدى لعواقب صحية مدمرة تتحملها الأجيال القادمة مثل ارتفاع مستويات المحيطات، وموجات حارة، وسوء تغذية، وانتشار الأمراض المعدية، مثل الملاريا. وأشار الخبراء والذين يقدر عددهم بـ40 خبيرا، إلى أن التقدم الذى تحقق على مدي العقدين الأخيرين فى طريقه للتحول السلبى، ما لم يتم إجراء تغييرات جذرية من جانب مختلف الحكومات فى أنحاء العالم.
وأوضح التقرير أنه فى الوقت الذي تعد الدول الأكثر فقرا الأقل مساهمة فى انبعاثات الأثر الصوبي، فإنها ستكون الأكثر عرضة للخطر بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ.
فيروس-كورونا (3)

كوريا الجنوبية: فيروس كورونا قد يخرج عن السيطرة

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن فيروس "كورونا المستجد"، قد يخرج عن السيطرة بسبب انتشاره فى المجتمع الإقليمي. وذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أنها لم تستكمل بعد التحقيقات فى مسار انتقال عدوى كورونا فى حالات الإصابة المؤكدة خلال هذا الأسبوع، غير أنها تدرك خطورة الوضع الحالي الخاص بانتشار الفيروس بناء على ما تظهره التحقيقات الجارية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
الصين

وزير خارجية الصين عن فيروس كورونا: «واثق من الفوز»

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني" وانج يي"، على أن بلاده واثقة من الفوز فى المعركة ضد فيروس كورونا بدعم المجتمع الدولى ورابطة دول جنوب شرق اَسيا "اَسيان"، لافتاً إلى أن الوضع تحت السيطرة. وقال وانج، فى كلمة خلال حفل بمناسبة اجتماع وزراء خارجية آسيان-الصين، الخاص بشأن مرض فيروس كورونا الجديد والاجتماع الخامس لوزراء خارجية آلية تعاون "لانتسانغ-ميكونغ" فى لاوس، إن الشعب الصينى يحتشد سويا لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وأنه بعد بذل جهود مضنية، يتغير الوضع للأفضل، مشيرا إلى أنه لا تزال "ووهان" و"هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) حاليا أشد المتأثرين بالفيروس، ولكن الوضع تحت السيطرة الفعالة، بينما تتوارد أخبار مطمئنة من المناطق الأخرى فى البلاد.
كورونا

2121 وفاة و74675 مصابًا حصيلة ضحايا فيروس كورونا بالصين

نشرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين تقريرا اليوم الخميس، عن اكتشاف 394 حالة جديدة مصابة بكورونا، و114 حالة وفاة، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد إلى 74675 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ووفاة 2121. وذكرت اللجنة، فى تقريرها، أنه من بين الوفيات، 108 حالات فى مقاطعة هوبى وحالة واحدة فى كل من مقاطعات خبي وفوجيان وشاندونج ويونان وشنشي وبلدية شنجهاي.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

«بعد إصابتهم».. وفاة أول إيرانيين بفيروس كورونا

قال رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة قم الإيرانية، إن إيرانيين اثنين توفوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة إصابة شخصين بالمرض، مضيفًا: توفي إيرانيان، تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، نتيجة مرض في الجهاز التنفسي». وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق، إصابة شخصين بالفيروس المستجد، في أول إعلان عن إصابة بالبلد الآسيوي، إذ قال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور، إن الحالتين رصدتا في مدينة قم، مضيفا، أنه تم إرسال فرق بعد ورود التقارير، وبناء على البروتوكول المعمول به تم عزل الحالات المشتبه بها وفحصها.
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كورونا 2

رسميًا.. الصين تبدأ في إنتاج علاج لفيروس كورونا

أعلنت إدارة مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، أنه تم اليوم الأحد إنتاج أول دواء قد يكون فعالا في مكافحة فيروس «كورونا» الجديد، إذ ذكرت الإدارة، أن الدواء يعرف باسم «Favipiravir»، أو «Avigan»، مضيفة: «في 15 فبراير، تم منح الموافقة الرسمية من جانب الجهات الحكومية المختصة لدواء Fawailaway المعروف سابقا باسم Favipiravir أو Fapilaway، المركب في شركة Zhejiang Hisun Pharmaceutical، وهو ما سيسمح ببيعه في السوق، هذا هو أول دواء في البلاد تم السماح ببيعه في السوق رسميا بعد انتشار الفيروس المميت».
الحملة-القومية-للتطعيم (2)

تطعيم 871 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

انطلقت صباح اليوم الأحد فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية، والتى تستمر خلال الفترة والتي تبدأ من اليوم وتستمر لمدة 4 أيام حتى 19 فبراير من الثامنة صباحا وحتى الخامسة بعد الظهر للأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وتستهدف تطعيم 871 ألف و330 طفل، بعدد 1952 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة. وقال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، إن عدد الفرق المتحركة تبلغ 1183 والثابتة 769 تتواجد بجميع منافذ ووحدات الصحة بالإسكندرية وفى الأسواق وأماكن التجمعات المختلفة من بيت إلى بيت.
وزير-الماليه

زيادة مخصصات الصحة والتعليم أهم مستهدفات موازنة 2021

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، الواردة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021؛ بحيث يعكس مشروع الموازنة ما تثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية "مصر 2030"؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية، وإعلاءً للصالح العام، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يرتقي بمستوى معيشة المواطنين.
مطار-القاهرة (6)

بعد انتشار كورونا.. مصر تبدأ فحص المسافرين القادمين من الصين

بدأت مصر اتخاذ سلسلة من الإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا في أعقاب انتشاره في الصين وعدد من الدول، وعزل السلطات الصينية لأكثر من 11 مليون مواطن في محاولة لوقف تفشي الفيروس القاتل، وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، في تصريحات لرويترز، اليوم، إن مصر بدأت فحص الركاب القادمين من الصين في كل منافذ دخول البلاد بحثا عن أعراض لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى هناك، مشيرة إلى أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية لفحص الركاب.
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