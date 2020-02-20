الصحة العالمية: عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة بسبب سياسات الحكومات

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ م

الصحة العالمية

حذر خبراء صحة الطفل فى تقرير لمنظمة الصحة العالمية، من ارتفاع درجة حرارة الأرض، بمقدار 4 درجات، بحلول 2100 من خلال التوقعات الحالية، لافتةً إلى أنه سيؤدى لعواقب صحية مدمرة تتحملها الأجيال القادمة مثل ارتفاع مستويات المحيطات، وموجات حارة، وسوء تغذية، وانتشار الأمراض المعدية، مثل الملاريا. وأشار الخبراء والذين يقدر عددهم بـ40 خبيرا، إلى أن التقدم الذى تحقق على مدي العقدين الأخيرين فى طريقه للتحول السلبى، ما لم يتم إجراء تغييرات جذرية من جانب مختلف الحكومات فى أنحاء العالم.

وأوضح التقرير أنه فى الوقت الذي تعد الدول الأكثر فقرا الأقل مساهمة فى انبعاثات الأثر الصوبي، فإنها ستكون الأكثر عرضة للخطر بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ.