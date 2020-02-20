اتحاد الكرة عن تأجيل القمة: هل الدوري للقطبين فقط؟

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ م

الأهلي والزمالك

طرح أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أكثر من تساؤل تعبيرا عن دهشته من المطالبة بتأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، المقرر لها يوم 24 فبراير الجاري، وأشار عبد الله: "من أول يوم أكدنا أن تأجيل أي مباراة سيكون لسببين: إما توجيه أمني أو تغيير في جدول المباريات الإفريقية". وتساءل: "المباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع، متى نلعبها؟ وماذا إذا طلب أي ناديين تأجيل مباراتهما؟ هل الدوري الأهلي والزمالك فقط، أم هناك أندية أخرى تشارك في البطولات الإفريقية؟، ولماذا نقيد 30 لاعبا؟ وتتصارع الأندية على ذلك؟ ومتى سينتهي الدوري بكل هذه المؤجلات؟".

وأشار أحمد عبد الله: "نحاول إرساء جدول منتظم لتفادي تلاحم المواسم، كما أن المنتخب الاولمبي بحاجة لمعسكر إعداد قبل أول مباراة يوم 23 يوليو في دورة الألعاب، لابد من النظر للمصلحة العامة، مدربو الأندية لا يقدرون على عمل فترة إعداد استعدادا لبداية كل موسم". واستطرد: "ما الميزة في الحصول على راحة 9 أيام؟

وأشار أحمد عبد الله: "نحاول إرساء جدول منتظم لتفادي تلاحم المواسم، كما أن المنتخب الاولمبي بحاجة لمعسكر إعداد قبل أول مباراة يوم 23 يوليو في دورة الألعاب، لابد من النظر للمصلحة العامة، مدربو الأندية لا يقدرون على عمل فترة إعداد استعدادا لبداية كل موسم".



واستطرد: "ما الميزة في الحصول على راحة 9 أيام؟ أيهما أفضل الراحة أم أن يحافظ كل فريق على إيقاع المباريات؟، وعند تأجيل مباراتين للأهلي والزمالك في 25 يناير، قالوا إن الفريقين تأثرا بطول فترة الراحة".



وواصل تساؤلاته: "لماذا لم يتقدم الناديان بطلب تأجيل المباراة؟ هل سيقدم الطلب بعد السوبر؟ مندهش جدا من رغبة الفريقين في التأجيل، أمر غريب جدا، لأول مرة أرى ذلك، والممر الشرفي ليس إلزاميا على أي فريق، بل خطوة اختيارية، إذا وجد كخطوة لنبذ التعصب، أهلا وسهلا، وإذا لم يتم، لا توجد مشكلة".

