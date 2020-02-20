رياضة

اتحاد الكرة عن تأجيل القمة: هل الدوري للقطبين فقط؟

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
طرح أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أكثر من تساؤل تعبيرا عن دهشته من المطالبة بتأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، المقرر لها يوم 24 فبراير الجاري، وأشار عبد الله: "من أول يوم أكدنا أن تأجيل أي مباراة سيكون لسببين: إما توجيه أمني أو تغيير في جدول المباريات الإفريقية". وتساءل: "المباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع، متى نلعبها؟ وماذا إذا طلب أي ناديين تأجيل مباراتهما؟ هل الدوري الأهلي والزمالك فقط، أم هناك أندية أخرى تشارك في البطولات الإفريقية؟، ولماذا نقيد 30 لاعبا؟ وتتصارع الأندية على ذلك؟ ومتى سينتهي الدوري بكل هذه المؤجلات؟".
وأشار أحمد عبد الله: "نحاول إرساء جدول منتظم لتفادي تلاحم المواسم، كما أن المنتخب الاولمبي بحاجة لمعسكر إعداد قبل أول مباراة يوم 23 يوليو في دورة الألعاب، لابد من النظر للمصلحة العامة، مدربو الأندية لا يقدرون على عمل فترة إعداد استعدادا لبداية كل موسم". واستطرد: "ما الميزة في الحصول على راحة 9 أيام؟
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محمود-الجوهرى

الجوهري.. قاد ثورة الاحتراف وأخمدته نيران الجبلاية

«سلامًا على من أخلص فى العمل الرياضى داخل مصر وخارجها لاعبا ومدربا للفراعنة أعظم المدربين فى تاريخ الكرة المصرية».. تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد «الجنرال» أسطورة كرة القدم المصرية، محمود الجوهرى، الذي ولد فى الـ20 من فبراير لعام 1938، وبدأ حياته الكروية كلاعب بالفريق الأول فى النادى الأهلى، وهو لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، وكان ذلك ما بين 1955-1964، وحقق مع المارد الأحمر ست بطولات للدورى العام، وثلاث بطولات لكأس مصر، وبطولة واحدة فى دورى القاهرة وبطولة كأس الجمهورية العربية المتحدة.
عماد-متعب (5)

عماد متعب.. رحلة ملك الـ«+90» من الصدفة إلى المجد

«سيظل اسمه محفورًا مع الأساطير فى قلب كل أهلاوى، أهدافه الحاسمة، وتاريخه المرصع باللحظات الذهبية تتحدث عنه.. اكتشف وحده كيف يلدغ مرمى منافسيه فى الوقت المناسب.. هو بطل اللحظات الأخيرة والنهايات السعيدة في حواديت جماهير الأهلي شكرًا على الذكريات.. شكرًا لكل حاجة قدمتها للأهلي وللكرة المصرية، لن ننسى أهدافك الحاسمة فى الأوقات الصعبة.. لن ننسى مواقفك التى تعبر عن انتمائك وإخلاصك.. لن ننساك يا ملك الـ+90».. هو عماد متعب، الذي ولد فى 20 فبراير عام 1983 فى بلبيس بمحافظة الشرقية.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

قمة السوبر في الإمارات.. غرام وانتقام

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر. الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، يدخل قمة السوبر منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة، بينما يدخل الزمالك قمة السوبر بمعنويات مرتفعة عقب التتويج بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

قمة السوبر في الإمارات.. غرام وانتقام

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر. الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، يدخل قمة السوبر منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة، بينما يدخل الزمالك قمة السوبر بمعنويات مرتفعة عقب التتويج بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.
مرتضى منصور (4)

كيف سيجبر الزمالك اتحاد الكرة على تأجيل قمة الدوري؟

كشف مصدر في اتحاد الكرة، اليوم الخميس، أن نادي الزمالك يحاول تأخير عودته للقاهرة إلى 22 فبراير بدلا من 21 لاستغلال اللائحة التي ستمنعه من خوض مباراة الأهلي في الدوري الممتاز، بعد وصوله للقاهرة بـ48 ساعة فقط. وكان قد وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك رسالة إلى محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن قمة الدوري حيث قال مرتضى: "لن نلعب يا محمد يا فضل لقاء القمة رغما عنا، ولاعبو الفريقين سيخوضون السوبر يوم الخميس وهناك فارق ساعتين بين مصر والإمارات وسيعودون في وقت متأخر في اليوم التالي لمصر، ولن نلعب القمة يجب أن تنسى ذلك يا فضل".
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يحضر السوبر.. ولا فواصل بين الجماهير

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر لموسم 2018-2109. وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا، فيما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو (VAR)، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
مصطفى محمد (1)

مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر لموسم 2018-2109. وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا، فيما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو (VAR)، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
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