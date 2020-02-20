قمة السوبر في الإمارات.. غرام وانتقام
موين "وش السعد" على الأهلي.. والـVAR تميمة حظ الزمالك.. والأجانب كلمة السر.. تفوق أحمر كاسح وعقدة تاريخية بيضاء.. وجوزيه والبدري الأكثر تتويجًا
تحرير:كريم مليم
٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م
الأهلي والزمالك
قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر.
الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، يدخل قمة السوبر منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة، بينما يدخل الزمالك قمة السوبر بمعنويات مرتفعة عقب التتويج بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.
موين "وش السعد" على الأهلي
وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا، فيما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو (VAR)، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم
موين "وش السعد" على الأهلي
وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا، فيما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو (VAR)، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
وبدأ مشوار موين التحكيمي، في عمر 17 عامًا، عام 1996، ونال الشارة الدولية عام 2005، وهو ليس من الحكام الكبار في أوروبا، ولم يقم بإدارة مباريات في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، منذ موسم 2015/2016.
ولن تكون مباراة القمة أول تجربة لموين مع الأندية المصرية، حيث سبق له الظهور مرتين، الأولى كانت في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موسم 2015/2016، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، كما أدار نهائي كأس موسم 2016/2017، بين الأهلي والمصري، وتوج خلاله الأهلي باللقب بعد الفوز 2-1.
تفوق أهلاوي كاسح وعقدة تاريخية للزمالك
ويملك الأهلي ميزة التفوق التاريخي في السوبر برصيد 11 لقبا بينما حقق الأبيض الفوز باللقب 3 مرات فقط، فيما يأتي بعدهما ناديا المقاولون العرب وحرس الحدود بواقع لقب لكل منهما، علمًا بأن أندية الإسماعيلي وإنبي والمصري وغزل المحلة شاركت في السوبر لكنها لم تنجح في التتويج به.
وكانت أول مواجهة بكأس السوبر في 2001 بين الزمالك بطل الدوري وغزل المحلة وصيف الكأس بعد اعتذار الأهلي "بطل الكأس"، وفاز الزمالك (2-1)، وشهدت آخر مباراة سوبر في 2019 والتي جمعت بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، فوز الأحمر بنتيجة (3-2)، علما بأنها مباراة السوبر المؤجلة لموسم 2017-2018.
ويعتبر الأهلي، هو أكثر الفرق مشاركة في السوبر بواقع 13 مرة، خسر منها مرتين عامي 2009 أمام حرس الحدود (2-0)، و2017 أمام الزمالك بركلات الترجيح، كما واجه الأهلي غريمه الزمالك 6 مرات في السوبر، فاز الأحمر 5 مرات منها مرتين بركلات الترجيح وفاز الزمالك مرة وحيدة بركلات الترجيح.
وأقيم السوبر 3 مرات خارج مصر وتحديدا بالإمارات، ففي 2015 فاز الأهلي (3-2) على الزمالك وفي 2017 فاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح وفي 2018 فاز الأهلي على المصري (1-0).
الزمالك الأكثر خسارة في السوبر، إذ خسر البطولة 6 مرات منها 5 على يد الأهلي ومرة أمام المقاولون العرب، في مباراة شهدت أكبر نتيجة بتاريخ البطولة عندما فاز ذئاب الجبل (4-2) في عام 2004.
جوزيه والبدري الأكثر تتويجًا
وتضم قائمة المدربين الفائزين بكأس السوبر، 6 مدربين أجانب يتصدرهم البرتغالي مانويل جوزيه مع الأهلي برصيد 4 ألقاب أعوام 2005 و2006 و2007 و2008، ويأتي بعد ذلك بطولة واحدة لكل من الألماني أوتوفيستر (2001) والبرازيلي كابرال (2002) مع الزمالك، والبرتغالي توني أوليفرا (2003) والإسباني جاريدو (2014) والسويسري رينيه فايلر (2018).
فيما يتصدر حسام البدري، قائمة أكثر المدربين المحليين حصولًا على لقب كأس السوبر برصيد 3 بطولات أعوام 2010 و2012 و2017، ويأتي بعد ذلك لقب واحد لكل من حسن شحاتة مع المقاولون العرب عام 2004، وطارق العشري مع حرس الحدود عام 2009، وعبد العزيز عبد الشافي مع الأهلي في 2015، ومحمد حلمي مع الزمالك عام 2016.
الـVAR تميمة حظ الزمالك
ويسعى الزمالك لمواصلة تفوقه بحصد البطولات في وجود تقنية الفيديو، بعدما سبق وحقق الفريق 3 بطولات مختلفة في وجود التقنية الحديثة، حيث نجح الأبيض في الاستفادة من تقنية الفيديو في مواجهة الهلال، على كأس السوبر المصري السعودي، في المباراة التي أقيمت بالرياض خلال أكتوبر 2018، وحصد أبناء ميت عقبة اللقب، بعد الفوز على الهلال بنتيجة 2-1، بعد تدخل من تقنية الفيديو التي ألغت هدفًا لأصحاب الأرض بداعي التسلل.
وحصد الفارس الأبيض، لقب الكونفيدرالية الأفريقية، لأول مرة في تاريخه خلال الموسم المنصرم، على حساب نهضة بركان المغربي، وذلك بعد أن تدخلت تقنية الفيديو، لتمنح الأبيض ركلة جزاء، ليسجل محمود علاء هدف المباراة الوحيد، والذي قاد الفريق فيما بعد لحصد اللقب القاري بركلات الترجيح.
كما أكد الزمالك، تفوقه في حصد البطولات في وجود تقنية الفيديو، بعدما هزم الترجي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما بالدوحة، وذلك بعد منحت تقنية الفيديو، ركلة جزاء لمصلحة الترجي، سجل منها أبناء باب سويقة هدف التعادل، علاوة على إلغاء هدف للترجي حين كانت النتيجة (2-1)، إلا أن الزمالك نجح في استعادة التقدم مرة أخرى، عن طريق أشرف بن شرقي بهدفين متتاليين، قاد بهما فريقه لحصد اللقب.
الأجانب كلمة السر الأهلي
وتشير الأرقام إلى أن قطبا الكرة المصرية، سبق وأن لعب معا في السوبر 6 مرات شهدت تفوق الأهلي 5 مرات، بينما فاز الزمالك في لقاء وحيد، لكن اللافت للنظر أن انتصارات الأهلي في السوبر كلها كانت تحت قيادة أجنبية باستثناء سوبر وحيد عام 2015، تحت قيادة المدرب الوطني عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، أما الزمالك فحقق فوزه الوحيد تحت قيادة محلية عام 2017.
البداية كانت في سوبر 2003 حين التقى الفريقان، وكان الزمالك بطل الدوري والأهلي بطل الكأس وفاز الأحمر بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، واستطاع الأهلي أن يفوز باللقب تحت قيادة البرتغالي توني أوليفيرا، بينما كان البرازيلي كابرال مدربا للزمالك.
وفي 2008 كان الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس ولعب الفريقان في بداية الموسم وحقق الأهلي الفوز بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد حسن ومعتز إينو، وكان مدرب الأهلي البرتغالي مانويل جوزيه فيما كان اللألماني راينر هولمان مدربا للزمالك.
وفي 2014 التقى الفريقان في السوبر وكان الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس وحقق الأحمر الفوز بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، وفاز الأهلي باللقب تحت قيادة الإسباني جاريدو، متفوقا على حسام حسن مدرب الزمالك.
وفي 2015 لعب الفريقان أول سوبر خارج مصر وكان في الإمارات بين الزمالك بطل ثنائية الدوري والكأس، بينما شارك الأهلي بصفته وصيفا للبطولتين، والمفاجأة أن الأحمر تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" حقق الفوز بنتيجة (3-2)، وأحرز للأهلي عبد الله السعيد هدفين من ضربتي جزاء وللزمالك عمر جابر ومحمود عبد المنعم "كهربا"، في ولاية البرتغالي جيسوالدو فيريرا.
وفي 2017 خاض القطبان السوبر من جديد في الإمارات ولعب الأهلي باعتباره بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، وحقق الأبيض الفوز بركلات الترجيح (3-1) بقيادة محمد حلمي، بينما حسام البدري كان مدرب الأهلي.
وفي 2019 واجه الأهلي الزمالك في السوبر على ستاد برج العرب العام الماضي وحقق الأحمر الفوز (3-2)، وأحرز للأحمر جونيور أجاي هدفين وحسين الشحات هدفا بينما أحرز محمود علاء هدفي الزمالك من ركلتي جزاء، وشهدت هذه المباراة مواجهة مباشرة بين رينيه فايلر المدرب الحالي للأهلي، وميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك السابق، وانتصر الأول.
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