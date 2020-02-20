قمة السوبر في الإمارات.. غرام وانتقام

موين "وش السعد" على الأهلي.. والـVAR تميمة حظ الزمالك.. والأجانب كلمة السر.. تفوق أحمر كاسح وعقدة تاريخية بيضاء.. وجوزيه والبدري الأكثر تتويجًا

تحرير:كريم مليم ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م

الأهلي والزمالك

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر. الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، يدخل قمة السوبر منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة، بينما يدخل الزمالك قمة السوبر بمعنويات مرتفعة عقب التتويج بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.

موين "وش السعد" على الأهلي وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا، فيما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو (VAR)، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم