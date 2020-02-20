خبراء: الزيادة السكانية تلتهم معدلات النمو الاقتصادي

احتلت مصر المركز الـ14 عالميا من حيث عدد السكان، بعدما وصل عدد مواطنيها إلى 100 مليون نسمة، الأسبوع الماضي، كما تحتل مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٤ م

الزيادة السكانية

"الزيادة السكانية لها أضرارها سواء على المدى القريب أو البعيد"، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن أهم خطرين يواجهان مصر هما الارهاب والزيادة السكانية. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي، أن أي اختلال بين الزيادة فى معدلات النمو السكاني والزيادة فى الموارد يؤدي إلى تقليل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيبه من موارد الدولة وحصوله على الخدمات ايضاً. وتحتل مصر المرتبة الثالثة أفريقيا، من حيث عدد السكان، والأولى بين الدول العربية.

عدد سكان مصر يزيد بمعدل 2.5 مليون مواطن سنويًاأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد السكان في مصر يزيد بنحو 2.5 مليون مواطن سنويًا، أي بمعدل دولة كل سنة.وأوضحت السعيد، أن عدد سكان مصر يوازي عدد سكان خمس دول كبري من الدول الأوربية التي تتمثل فى فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والسويد،