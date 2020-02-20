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خبراء: الزيادة السكانية تلتهم معدلات النمو الاقتصادي

احتلت مصر المركز الـ14 عالميا من حيث عدد السكان، بعدما وصل عدد مواطنيها إلى 100 مليون نسمة، الأسبوع الماضي، كما تحتل مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٤ م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
"الزيادة السكانية لها أضرارها سواء على المدى القريب أو البعيد"، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن أهم خطرين يواجهان مصر هما الارهاب والزيادة السكانية. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي، أن أي اختلال بين الزيادة فى معدلات النمو السكاني والزيادة فى الموارد يؤدي إلى تقليل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيبه من موارد الدولة وحصوله على الخدمات ايضاً. وتحتل مصر المرتبة الثالثة أفريقيا، من حيث عدد السكان، والأولى بين الدول العربية.
عدد سكان مصر يزيد بمعدل 2.5 مليون مواطن سنويًاأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد السكان في مصر يزيد بنحو 2.5 مليون مواطن سنويًا، أي بمعدل دولة كل سنة.وأوضحت السعيد، أن عدد سكان مصر يوازي عدد سكان خمس دول كبري من الدول الأوربية التي تتمثل فى فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والسويد،
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الجنية-المصري

بلومبرج: الجنيه ثاني أفضل العملات أداءًا حتى الأن

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن معدلات مصر الحقيقية ما زالت بين أعلى المعدلات في العالم، مع استمرار وضع التضخم في منطقة الأمان وأقل من المستهدف للبنك المركزي لعام 2020، وبالتالي فإن الاقتصاد المصري لن يفقد جاذبيته مع أي خفض لأسعار الفائدة. وأضافت الوكالة في تقرير لها اليوم، أن ضخ المستثمرين لمليارات الدولارات في سوق الديون المصرية، جعل الجنيه ثاني أفضل أداء على مستوى العالم حتى الآن، كما أنهى عام 2019، بين أفضل 3 عملات أداء في العالم، مع ارتفاع قياسي بلغ 12%.
اسعار-الذهب-دهب (5)

الذهب يستقر في السوق المحلي وعيار 21 يسجل 696 جنيه

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظَا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1609 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
البنك-المركزى

اليوم..المركزي يبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ المركزي إجتماعًا اليوم، الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بالتثبيت. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة. كما إنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الهامة.
فلوس

تفاصيل إطلاق أول قناة لمصلحة الضرائب على «يوتيوب»

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إطلاق أول قناة رسمية لمصلحة الضرائب على موقع اليوتيوب، وهي تعد قناة متخصصة في نشر كل ما يفيد المجتمع الضريبي المصري بما يساهم في زيادة الوعي الضريبي من خلال فيديوهات مبسطة عن كافة الإجراءات الضريبية ونشر إعلانات التوعية وغيرها. ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير المالية بوضع استراتيجية متكاملة جديدة للتواصل الفعال مع المجتمع الضريبي، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من خلال استخدام آليات تقنية متطورة، تناسب كل الشرائح المستهدفة، لضمان بناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين.
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هالة السعيد- وزيرة التخطيط

انعقاد الاجتماع الأول للمركز الديموجرافي خلال أيام

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية المركز الديموجرافي بالقاهرة الذى يعد أول مركز اقليمى للدراسات والبحوث السكانية، خاصة فى هذا الوقت الذى تمثل فيه الزيادة السكانية تحديًا كبيرًا بعد وصول عدد السكان فى مصر إلى 100 مليون نسمة، مشيرة إلى عقد المركز الاجتماع الأول لمجلس إدارته خلال أيام. جاء ذلك خلال لقائها بالدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين. وحول صندوق مصر السيادي قالت السعيد، إن الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

انطلاق الحوار المجتمعى لرؤية مصر 2030 خلال أسابيع

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين. وخلال اللقاء أوضحت السعيد، أن رؤية مصر 2030 تعد من أهم الملفات التى تعمل عليها وزارة التخطيط، والتي تأتي متناسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى التحديات والتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية التي تحدث من فترة لأخرى مما يتطلب مراجعة وتحديث للرؤية؛ التي سيتم إطلاق الحوار المجتمعي لها خلال أسابيع قليلة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: نستهدف الوصول إلى معدل نمو 6% خلال 2020-2021

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادات الوزارة وذلك لمناقشة ووضع تصور متكامل للهيكل العام لخطة العام المالي الجديد 2020-2021. وخلال الاجتماع أكدت السعيد أن أهم ما يميز خطة 2020-2021 هو إبراز علاقة خطة التنمية بأهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على مفهوم التنمية المكانية وتوطين أهداف التنمية المستدامة وارتباط كل محافظة بعدد من المشروعات، بالإضافة إلى إبراز المشروعات التي من المقرر الانتهاء منها في 2020-2021 مع توضيح مدى تأثيرها، والمشروعات التى وصلت لنسبة إنجاز نحو 50%.
10 مؤشرات-إيجابية تؤكد قوة-الاقتصاد-المصرى

4 تحديات تواجه الاقتصاد المصري خلال عام 2020

كشف التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، عن وجود عدد من المخاطر التي قد تؤثلا سلباً على أداء الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حد سواء. وأوضح التقرير، أن هناك عدد من الاقتصاديات الكبرى قد تشهد تحولات سياسية واقتصادية قد يكون لها تداعيات مختلفة خاصة على أسعار الفائدة وأسعار الصرف وحركة التجارة العالمية. وأشار التقرير أيضا إلى تزايد المخاطر المالية في ضوء التشوهات في أسعار الأصول وارتفاع أسعار العقارات في عدد من الدول ووجود تقلبات ملموسة في أسواق الصرف.
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