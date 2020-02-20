وزير خارجية الصين عن فيروس كورونا: «واثق من الفوز»

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م

الصين

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني" وانج يي"، على أن بلاده واثقة من الفوز فى المعركة ضد فيروس كورونا بدعم المجتمع الدولى ورابطة دول جنوب شرق اَسيا "اَسيان"، لافتاً إلى أن الوضع تحت السيطرة. وقال وانج، فى كلمة خلال حفل بمناسبة اجتماع وزراء خارجية آسيان-الصين، الخاص بشأن مرض فيروس كورونا الجديد والاجتماع الخامس لوزراء خارجية آلية تعاون "لانتسانغ-ميكونغ" فى لاوس، إن الشعب الصينى يحتشد سويا لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وأنه بعد بذل جهود مضنية، يتغير الوضع للأفضل، مشيرا إلى أنه لا تزال "ووهان" و"هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) حاليا أشد المتأثرين بالفيروس، ولكن الوضع تحت السيطرة الفعالة، بينما تتوارد أخبار مطمئنة من المناطق الأخرى فى البلاد.

وأوضح وانغ أن الفيروسات أعداء للبشرية ويحتاج المجتمع الدولى إلى التعاون للتغلب عليها، وأن الصين ليست وحدها فى مواجهة الفيروس، فهى تتلقى دعما وتفاهما من مختلف دول العالم، حيث أعرب حتى الآن قادة أكثر من 160 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية عن الدعم القوى للصين ضد الفيروس.وتابع أن أعداد الحالات المصابة بالفيروس

وأوضح وانغ أن الفيروسات أعداء للبشرية ويحتاج المجتمع الدولى إلى التعاون للتغلب عليها، وأن الصين ليست وحدها فى مواجهة الفيروس، فهى تتلقى دعما وتفاهما من مختلف دول العالم، حيث أعرب حتى الآن قادة أكثر من 160 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية عن الدعم القوى للصين ضد الفيروس.

وتابع أن أعداد الحالات المصابة بالفيروس تتراجع لأكثر من أسبوعين، بينما تتصاعد أعداد المرضى الذين يتعافون، ويغادروا المستشفيات، فيما تجاوزت أعداد الحالات المؤكدة التى تعافت على أساس يومي، ما يظهر أن الفيروس قابل للسيطرة عليه والعلاج.



وأشار إلى أن أعضاء "آسيان" ساندوا الصين بقوة منذ بداية انتشار الفيروس، معتبرا أن تضامن المجتمع الدولي، بما فى ذلك آسيان، عزز ثقة الصين فى التغلب على الفيروس.



وأكد أن الاجتماعين (اجتماع وزراء خارجية آسيان-الصين الخاص بشأن مرض فيروس كورونا الجديد والاجتماع الخامس لوزراء خارجية آلية تعاون "لانتسانغ-ميكونغ") سيعززان التعاون وسيبعثان بإشارة إلى العالم، مفاداها أن الصين وآسيان ستتعاونان فى الحرب ضد المرض وحماية صحة شعوب الدول وتعزيز الأمن الصحى الإقليمي.



وفى سياق منفصل، التقى وزير الخارجية الصينى مع الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ووزيرى خارجية سنغافورة والفلبين، لمناقشة المكافحة المشتركة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).



وأكد وانغ أن الصحة العامة قضية مشتركة تتجاوز الحدود الوطنية، لافتا إلى عزم الصين على تعزيز التعاون مع آسيان فى هذا المجال، بما يضيف مضمونا جديدا للعلاقات بين الصين والرابطة.



ولفت إلى أن الجانب الصينى يتطلع إلى أن تواصل الأمانة العامة للرابطة قيادة العمل داخل الرابطة وتنسيقه، من أجل الاستمرار القوى فى سياسات الرابطة الودية تجاه الصين، ولعب دور نشط فى الدفع نحو توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.



من جانبه، قال الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إن الصين شريكة استراتيجية هامة لآسيان، وإن الرابطة تعتزم مساندة الصين بقوة فى مواجهة مرض فيروس كورونا الجديد، وعازمة على العمل مع الصين فى تعزيز التعاون فى مجال أمن الصحة عبر آليتى آسيان-الصين (10+1)، وآسيان-الصين-اليابان-كوريا الجنوبية (10+3).



وأوضح أنه تزامنا مع حلول الذكرى الـ30 لعلاقات الحوار بين آسيان والصين العام المقبل، تعتزم الأمانة العامة للرابطة أن تمضى بنشاط فى تعزيز الربط بين مبادرة الحزام والطريق الصينية والخطة الرئيسية لارتباطية آسيان 2025.





