كوريا الجنوبية: فيروس كورونا قد يخرج عن السيطرة

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٥ م

كورونا

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن فيروس "كورونا المستجد"، قد يخرج عن السيطرة بسبب انتشاره فى المجتمع الإقليمي. وذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أنها لم تستكمل بعد التحقيقات فى مسار انتقال عدوى كورونا فى حالات الإصابة المؤكدة خلال هذا الأسبوع، غير أنها تدرك خطورة الوضع الحالي الخاص بانتشار الفيروس بناء على ما تظهره التحقيقات الجارية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وقال مسؤول فى السلطات الصحية إن حالات الإصابة التى يصعب تحديد مسارها، تظهر فى بعض المناطق مثل سول، ومدينة ديجو الكبرى، ويعتقد بأن الفيروس الذي كان يدخل إلى البلاد عبر الأشخاص الزائرين من الخارج، بدأ فى الانتشار فى المجتمع الإقليمي المحلي.وأضاف أن الحكومة تنسق نظام الحجر الصحي بما يتماشى مع الوضع الحالي،