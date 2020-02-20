رياضة

عماد متعب.. رحلة ملك الـ«+90» من الصدفة إلى المجد

زي النهاردة من 37 سنة ولد عماد محمد عبد النبى إبراهيم الشهير بـ«متعب».. الذي قادته الصدفة البحتة للانضمام إلى النادي الأهلي ليبدأ مشوارًا من التألق مع الساحرة المستديرة
تحرير:كريم مليم ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م
عماد متعب
عماد متعب
«سيظل اسمه محفورًا مع الأساطير فى قلب كل أهلاوى، أهدافه الحاسمة، وتاريخه المرصع باللحظات الذهبية تتحدث عنه.. اكتشف وحده كيف يلدغ مرمى منافسيه فى الوقت المناسب.. هو بطل اللحظات الأخيرة والنهايات السعيدة في حواديت جماهير الأهلي شكرًا على الذكريات.. شكرًا لكل حاجة قدمتها للأهلي وللكرة المصرية، لن ننسى أهدافك الحاسمة فى الأوقات الصعبة.. لن ننسى مواقفك التى تعبر عن انتمائك وإخلاصك.. لن ننساك يا ملك الـ+90».. هو عماد متعب، الذي ولد فى 20 فبراير عام 1983 فى بلبيس بمحافظة الشرقية.
بدأ حياته مع الكرة بمركز شباب بلبيس، ثم انضم إلى ناشئى الأهلي وعمره 13 عامًا، وانضم إلى نادى القرن بالصدفة البحتة، وذلك عندما طلب النادى الأهلي من مركز شباب بلبيس إرسال العناصر المميزة لديهم للاختبار فى النادى، وكان من ضمنهم عماد متعب، ونجح فى الاختبار الأول، ثم نقل إلى الاختبار الثانى من فرع الأهلى
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محمود-الجوهرى

الجوهري.. قاد ثورة الاحتراف وأخمدته نيران الجبلاية

«سلامًا على من أخلص فى العمل الرياضى داخل مصر وخارجها لاعبا ومدربا للفراعنة أعظم المدربين فى تاريخ الكرة المصرية».. تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد «الجنرال» أسطورة كرة القدم المصرية، محمود الجوهرى، الذي ولد فى الـ20 من فبراير لعام 1938، وبدأ حياته الكروية كلاعب بالفريق الأول فى النادى الأهلى، وهو لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، وكان ذلك ما بين 1955-1964، وحقق مع المارد الأحمر ست بطولات للدورى العام، وثلاث بطولات لكأس مصر، وبطولة واحدة فى دورى القاهرة وبطولة كأس الجمهورية العربية المتحدة.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

قمة السوبر في الإمارات.. غرام وانتقام

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر. الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، يدخل قمة السوبر منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة، بينما يدخل الزمالك قمة السوبر بمعنويات مرتفعة عقب التتويج بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.
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اتحاد الكرة عن تأجيل القمة: هل الدوري للقطبين فقط؟

طرح أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أكثر من تساؤل تعبيرا عن دهشته من المطالبة بتأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، المقرر لها يوم 24 فبراير الجاري، وأشار عبد الله: "من أول يوم أكدنا أن تأجيل أي مباراة سيكون لسببين: إما توجيه أمني أو تغيير في جدول المباريات الإفريقية". وتساءل: "المباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع، متى نلعبها؟ وماذا إذا طلب أي ناديين تأجيل مباراتهما؟ هل الدوري الأهلي والزمالك فقط، أم هناك أندية أخرى تشارك في البطولات الإفريقية؟، ولماذا نقيد 30 لاعبا؟ وتتصارع الأندية على ذلك؟ ومتى سينتهي الدوري بكل هذه المؤجلات؟".
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ثابت-البطل

عاشق الأهلي.. حكاية الحارس «الثابت» الذي مات «بطلًا»

«إحنا لازم نتعلم من الناس اللي سبقونا، ولازم نفهم يعني إيه النادي الأهلي، ويعني إيه أخلاقيات ويعني إيه نظام، واللي عاوز يهاجم الأهلي يهاجمه جوه البيت، ويقول رأيه ويجد الحلول.. لا أستطيع أن أهاجم النادي اللي رباني وكبرني، وكل شخص له وجهة نظر يقولها داخل النادي، وليس في الإعلام والصحافة، ويجب في المواقف الصعبة نقف جنب بعض لمصلحة الأهلي لأنك أنت موجود النهارده وبكرة مش موجود.. لكن النادي الأهلي هو اللي باقي.. والأهلي خيره على أي حد وعلى أكبر حد، من أول رئيسه لأصغر واحد فيه» بتلك الكلمات كان يتحدث «ثابت البطل» حبا وفخرًا بالقلعة الحمراء.
الأهلى- وطلائع- الجيش (7)

الأهلي يهزم الطلائع.. ويصل للفوز رقم 14 بالدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره فريق طلائع الجيش بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. المباراة بدأت بضغط مبكر من لاعبي الأهلي وسيطرة على الكرة وحرية في نقل الكرة ومحاولات لتشكيل خطورة على مرمى محمد بسام حارس مرمى فريق الطلائع الذي أزال عن مرماه عدة فرص محققة للمارد الأحمر عن طريق قفشة.
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موسيماني: أسلوبنا سر تفوقنا على الأندية المصرية

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، إنه من المستحيل تكرار نتيجة الموسم الماضي أمام الأهلي مجددًا، لافتًا إلى أن المنافس يُعد صعبًا بسبب الأموال التي صرفت سواء على انتداب الصفقات الجديدة أو التعاقد مع مدير فني جديد، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد". وقال مدرب صن داونز: "نواجه فريق القرن، ومواجهة الأهلي ليست بالسهلة، وبالطبع المنافس سيلعب هذه المباراة لتصحيح الخطأ بعد نتيجة الموسم الماضي، والأهلي منافس ثقيل، لكن سنحاول التفوق عليه".
بيتسو موسيماني (4)

عمرو جمال: موسيماني مدرب جريء ويُطمع المنافس

أشاد عمرو جمال مهاجم نادي طلائع الجيش، ببيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، مشددا أنه تمنى أن يلاقي الأهلي مجددا في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك حسبما أفاد خلال استضافته بقناة النهار. وقال عمرو جمال: "كتبت تعليقا قبل القرعة على صفحة النادي الأهلي (يارب صن داونز).. ظروف الخسارة بالخمسة لن تتكرر ولو بعد 100 سنة، وكنت أعلم ظروف المباراة لأنني كنت بصفوف الأهلي، ولم أفهم ما حدث، لن أحكم على زملائي ولكن بدأنا المباراة بشكل خاطيء فنيا".
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