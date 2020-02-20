عماد متعب.. رحلة ملك الـ«+90» من الصدفة إلى المجد

زي النهاردة من 37 سنة ولد عماد محمد عبد النبى إبراهيم الشهير بـ«متعب».. الذي قادته الصدفة البحتة للانضمام إلى النادي الأهلي ليبدأ مشوارًا من التألق مع الساحرة المستديرة

تحرير:كريم مليم ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م

عماد متعب

«سيظل اسمه محفورًا مع الأساطير فى قلب كل أهلاوى، أهدافه الحاسمة، وتاريخه المرصع باللحظات الذهبية تتحدث عنه.. اكتشف وحده كيف يلدغ مرمى منافسيه فى الوقت المناسب.. هو بطل اللحظات الأخيرة والنهايات السعيدة في حواديت جماهير الأهلي شكرًا على الذكريات.. شكرًا لكل حاجة قدمتها للأهلي وللكرة المصرية، لن ننسى أهدافك الحاسمة فى الأوقات الصعبة.. لن ننسى مواقفك التى تعبر عن انتمائك وإخلاصك.. لن ننساك يا ملك الـ+90».. هو عماد متعب، الذي ولد فى 20 فبراير عام 1983 فى بلبيس بمحافظة الشرقية.

بدأ حياته مع الكرة بمركز شباب بلبيس، ثم انضم إلى ناشئى الأهلي وعمره 13 عامًا، وانضم إلى نادى القرن بالصدفة البحتة، وذلك عندما طلب النادى الأهلي من مركز شباب بلبيس إرسال العناصر المميزة لديهم للاختبار فى النادى، وكان من ضمنهم عماد متعب، ونجح فى الاختبار الأول، ثم نقل إلى الاختبار الثانى من فرع الأهلى