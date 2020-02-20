غدا طقس مائل للدفء نهارا.. وسقوط أمطار

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفضلا عن نشاط الرياح، ويكون الطقس دافئا نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون الرياح، بينما يكون مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال