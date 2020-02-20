غدا طقس مائل للدفء نهارا.. وسقوط أمطار
٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفضلا عن نشاط الرياح، ويكون الطقس دافئا نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون الرياح، بينما يكون مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال
فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفضلا عن نشاط الرياح، ويكون الطقس دافئا نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون الرياح، بينما يكون مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، وتنتشر الشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يشهد جنوب الصعيد طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
وحالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 10 21
شبين الكوم 9 20
طنطا 9 20
دمنهور 10 18
الإسكندرية 10 18
بلطيم 10 16
مطروح 9 17
السلوم 8 16
سيوة 7 19
بورسعيد 12 21
دمياط 12 19
الزقازيق 10 19
الإسماعيلية 11 23
السويس 12 21
العريش 11 20
رفح 10 19
رأس سدر 12 20
نخل 5 19
نويبع 13 21
طابا 10 21
كاترين 4 17
الطور 13 24
شرم الشيخ 12 25
الغردقة 12 25
مرسى علم 13 25
الفيوم 8 21
بني سويف 8 21
المنيا 7 22
أسيوط 7 21
سوهاج 7 22
قنا 08 23
الأقصر 13 23
أسوان 13 24
أبو سمبل 12 23
الوادي الجديد 10 24
شلاتين 15 24
أبو رماد 16 24
حلايب 17 22
رأس حدربة 17 22