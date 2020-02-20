بلومبرج: الجنيه ثاني أفضل العملات أداءً حتى الآن

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٨ م

الجنيه المصري

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن معدلات مصر الحقيقية ما زالت بين أعلى المعدلات في العالم، مع استمرار وضع التضخم في منطقة الأمان وأقل من المستهدف للبنك المركزي لعام 2020، وبالتالي فإن الاقتصاد المصري لن يفقد جاذبيته مع أي خفض لأسعار الفائدة. وأضافت الوكالة في تقرير لها اليوم، أن ضخ المستثمرين لمليارات الدولارات في سوق الديون المصرية، جعل الجنيه ثاني أفضل أداء على مستوى العالم حتى الآن، كما أنهى عام 2019، بين أفضل 3 عملات أداء في العالم، مع ارتفاع قياسي بلغ 12%.

وأوضحت الوكالة أنه في ظل الفوضى الاقتصادية العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد، تسير مصر بخطى ثابتة وفقًا لاستراتيجيتها، خصوصًا بعد أن أبقت على أسعار الفائدة الرئيسية على الودائع كما هي في شهر يناير. وأكدت الوكالة أن أي خفض جديد لأسعار الفائدة في مصر لن يكون له أي تأثير سلبي على الاقتصاد، وبالتالي أمام