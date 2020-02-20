جريمة

مباحث التموين تضبط 32 طن شاي و15 طن عسل فاسد

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م
شاي
شاي
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن ضبط 1027 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة".
أبرز القضايا جاءت بضبط مدير مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج محافظة القاهرة؛ لاتهامه بإعادة تدوير كمية قدرها 32,480 طن شاي من مرتجعات الأسواق مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وإعادة تعبئتها كمنتج نهائى تمهيداً لطرحه بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وضبط
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شاب- يهدد -بالانتحار -من -فوق -الكوبرى (2)

مجهولون يلقون مواطنًا من شرفة منزله بالإسكندرية

أقدم مجموعة من البلطجية على ارتكاب واحدة من الجرائم البشعة، وذلك أثناء مشاجرة قام أحد طرفيها بمهاجمة شخص بمنزله وألقوه من شرفة العقار وذلك بسبب خلافات بين الطرفين، الأمر الذي تسبب فى حالة ذعر وفوضى بإحدى شوارع منطقة العصافرة شرق محافظة الإسكندرية، وتم تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على شبكة الإنترنت يكشف قيام بلطجية بإلقاء شخص "المجني عليه" من شرفة العقار بمحل سكنه، وتعدى البلطجية على شقيق المجنى عليه بالأسلحة البيضاء عند محاولة الدفاع عن شقيقه.
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منشآت شرطية تستقبل عددا من طلاب الجامعات

استقبلت وحدة مرور حدائق الأهرام بمديرية أمن الجيزة عددا من طلاب جامعة القاهرة، لتفقد الوحدة والاطلاع على أسلوب العمل وإلقاء الضوء على الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين المترددين على الوحدة للعمل على سرعة إنهاء مصالحهم -لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة- وإلقاء الضوء على التحول الرقمى لخدمات المرور، حيث تم توزيع مطويات على الطلاب تتضمن نصائح وإرشادات للحد من الحوادث المرورية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن الاجتماعي.
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وزير الداخلية يستقبل أمين مجلس وزراء الداخلية العرب

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في مكتبه بديوان عام الوزارة بالتجمع الخامس، الدكتور محمد بن على كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذى يزور القاهرة حالياً للإعداد للاجتماع الوزارى السنوى لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع الشهر القادم، إذ تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماع الوزارى المقبل للمجلس إضافة إلى استعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى العربي المشترك.
وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلي والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات.
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سحب-اموال-من ماكينة-صرف

سقوط نصاب استولى على 300 ألف من شركة بالغربية

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاحتيال على الشركات، والاستيلاء على أموالها باستخدام بطاقة دفع إلكتروني، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بقيام (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ - محكوم عليه فى قضية "سرقه") بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على الشركات، والاستيلاء على أموالها.
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ضربة موجعة لتجار الكيف.. ضبط 180 طربة حشيش بمحرم بك

فى ضربة أمنية ناجحة، ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 180 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق لمساعديه؛ بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية البيع والترويج، الأمر الذي ترجمه ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بضربة موجعة لتجار الكيف.
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في 3 ساعات.. الكشف على 144 حالة بمستشفيات الشرطة

واصل قطار مبادرات وزارة الداخلية الإنسانية والمجتمعية رحلته بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
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الداخلية تنزع فتيل الفتنة بين عائلتين بقنا

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان. إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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