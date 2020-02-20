مباحث التموين تضبط 32 طن شاي و15 طن عسل فاسد

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م

شاي

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن ضبط 1027 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة".

أبرز القضايا جاءت بضبط مدير مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج محافظة القاهرة؛ لاتهامه بإعادة تدوير كمية قدرها 32,480 طن شاي من مرتجعات الأسواق مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وإعادة تعبئتها كمنتج نهائى تمهيداً لطرحه بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وضبط

أبرز القضايا جاءت بضبط مدير مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج محافظة القاهرة؛ لاتهامه بإعادة تدوير كمية قدرها 32,480 طن شاي من مرتجعات الأسواق مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وإعادة تعبئتها كمنتج نهائى تمهيداً لطرحه بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وضبط مالك مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص بطنطا؛ لإنتاجه 15,968 طن (زيت زيتون- عسل نحل) داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة، وضبط 17 ألف عبوة منشطات "عسل" مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.



وألقت القوات القبض على مالك مصنع لإنتاج العسل الأسود بدون ترخيص بطنطا؛ لإنتاجه 4,370 طن عسل أسود بها تغير في خواصه الطبيعية.



