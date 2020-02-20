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الدولار يواصل التراجع ويخسر 5 قروش أمام الجنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 5 قروش من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من المصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 15.60 جنيه للبيع، و15.50 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية بواقع 4 قروش ليسجل نحو 15.61 جنيه للبيع، و15.51 جنيه للشراء.
وتراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك المصري الخليجي بواقع 4 قروش ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء.كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك البركة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء.وهبط سعر
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المهندس عادل حامد

منها 2.8 مليار جنيه من فودافون.. المصرية للاتصالات تربح 4.4 مليار جنيه خلال 2019

ردًا على ما أثير حول خسارة الشركة المصرية للاتصالات ما يقرب من 15 مليار جنيه، أثبتت نتائج الأعمال التي أعلنتها الشركة اليوم أنها قد حققت أربحا بلغت 4.4 مليار جنيه عن مجمل أعمالها في عام 2019، وهو ما يعزز من موقف الشركة المالي في الفترة المقبلة، لا سيما وأنها تبحث الاستحواذ على نسبة 55 % من شركة فودافون مصر -بحق الشفعة- وهو أحد الخيارات التي تدرسها الشركة بحسب تأكيد المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات في بيان صحفي صادر عن الشركة صباح اليوم الخميس.
نيفين جامع

جامع: 130 مليون دولار تبادل تجاري بين مصر وبيلاروسيا

ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ونظيرها البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار الاجتماع الأول لمجلس الاعمال المصري البيلاروسي المشترك ومنتدى الاعمال الخامس والذي استضافته القاهرة بمشاركة كافة أعضاء المجلس من الجانبين وبحضور عدد كبير من رؤساء كبريات الشركات المصرية والبيلاروسية ، حيث تم استعراض سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حدٍ سواء
الجنية-المصري

بلومبرج: الجنيه ثاني أفضل العملات أداءً حتى الآن

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن معدلات مصر الحقيقية ما زالت بين أعلى المعدلات في العالم، مع استمرار وضع التضخم في منطقة الأمان وأقل من المستهدف للبنك المركزي لعام 2020، وبالتالي فإن الاقتصاد المصري لن يفقد جاذبيته مع أي خفض لأسعار الفائدة. وأضافت الوكالة في تقرير لها اليوم، أن ضخ المستثمرين لمليارات الدولارات في سوق الديون المصرية، جعل الجنيه ثاني أفضل أداء على مستوى العالم حتى الآن، كما أنهى عام 2019، بين أفضل 3 عملات أداء في العالم، مع ارتفاع قياسي بلغ 12%.
اسعار-الذهب-دهب (5)

الذهب يستقر في السوق المحلي وعيار 21 يسجل 696 جنيه

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظَا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1609 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والمصرف العربي الدولي بواقع 3 قروش ليسجل أيضًا نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء.
الدولار (2)

الدولار يسجل تراجع جديد أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي وبنك مصر ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء.
الدولار-الجنيه

الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه ويفقد 5 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء نحو 5 قروش من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع 7 قروش ليسجل أيضا نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.72 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء.
الدولار (2)

انخفاض جديد في سعر الدولار والأخضر يسجل 15.75 جنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية بحوالي قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بحوالي قرشين ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
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