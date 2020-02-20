الدولار يواصل التراجع ويخسر 5 قروش أمام الجنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 5 قروش من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من المصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 15.60 جنيه للبيع، و15.50 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية بواقع 4 قروش ليسجل نحو 15.61 جنيه للبيع، و15.51 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك المصري الخليجي بواقع 4 قروش ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء.كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك البركة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء.وهبط سعر