دلائل ونفي..البنتاجون يؤكد تورط إيران في هجوم أرامكو

في الوقت الذي تنفي فيه إيران تورطها في الهجوم على أرامكو في السعودية تتجه أصابع الاتهام إلى مسؤولية طهران، حيث اعترضت واشنطن شحنة أسلحة مطابقة لتلك المستخدمة في الهجوم

تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٠ م

أسلحة إيرانية

تتوالى الدلائل المؤكدة لضلوع إيران في الهجوم التي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية بطائرات مسيرة في سبتمبر الماضي. فقد فجرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مفاجأة بشأن شحنة أسلحة مطابقة للمستخدمة في هجوم شركة "أرامكو"، حيث كشفت واشنطن عن اعتراضها شحنة أسلحة، مطابقة لتلك التي استخدمت في الهجوم. وكشف المتحدث باسم البنتاجون وليام أوربان، أن "السفينة الإيرانية التي كانت تنقل أسلحة إلى جماعة الحوثيين اليمنية وتم احتجازها، كانت تحمل صواريخ كورنيت إيرانية".

وأضاف أن من بين الأسلحة المصادرة أجزاء من صاروخ كروز (351) متوافقة مع تكوين المحرك والذيل للمواد المستخرجة من الصواريخ المستخدمة في الهجوم الإيراني على مصافي أرامكو في المملكة العربية السعودية. وأشار المتحدث إلى أن اعتراضات السفن الشراعية الأخيرة في البحر من قبل "يو إس إس نورماندي"، و"يو إس إس فورست