سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

دلائل ونفي..البنتاجون يؤكد تورط إيران في هجوم أرامكو

في الوقت الذي تنفي فيه إيران تورطها في الهجوم على أرامكو في السعودية تتجه أصابع الاتهام إلى مسؤولية طهران، حيث اعترضت واشنطن شحنة أسلحة مطابقة لتلك المستخدمة في الهجوم
تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٠ م
أسلحة إيرانية
أسلحة إيرانية
تتوالى الدلائل المؤكدة لضلوع إيران في الهجوم التي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية بطائرات مسيرة في سبتمبر الماضي. فقد فجرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مفاجأة بشأن شحنة أسلحة مطابقة للمستخدمة في هجوم شركة "أرامكو"، حيث كشفت واشنطن عن اعتراضها شحنة أسلحة، مطابقة لتلك التي استخدمت في الهجوم. وكشف المتحدث باسم البنتاجون وليام أوربان، أن "السفينة الإيرانية التي كانت تنقل أسلحة إلى جماعة الحوثيين اليمنية وتم احتجازها، كانت تحمل صواريخ كورنيت إيرانية".
وأضاف أن من بين الأسلحة المصادرة أجزاء من صاروخ كروز (351) متوافقة مع تكوين المحرك والذيل للمواد المستخرجة من الصواريخ المستخدمة في الهجوم الإيراني على مصافي أرامكو في المملكة العربية السعودية. وأشار المتحدث إلى أن اعتراضات السفن الشراعية الأخيرة في البحر من قبل "يو إس إس نورماندي"، و"يو إس إس فورست
اقرأ المزيد
فيروس-كورونا (3)

كوريا الجنوبية: فيروس كورونا قد يخرج عن السيطرة

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن فيروس "كورونا المستجد"، قد يخرج عن السيطرة بسبب انتشاره فى المجتمع الإقليمي. وذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أنها لم تستكمل بعد التحقيقات فى مسار انتقال عدوى كورونا فى حالات الإصابة المؤكدة خلال هذا الأسبوع، غير أنها تدرك خطورة الوضع الحالي الخاص بانتشار الفيروس بناء على ما تظهره التحقيقات الجارية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
الصين

وزير خارجية الصين عن فيروس كورونا: «واثق من الفوز»

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني" وانج يي"، على أن بلاده واثقة من الفوز فى المعركة ضد فيروس كورونا بدعم المجتمع الدولى ورابطة دول جنوب شرق اَسيا "اَسيان"، لافتاً إلى أن الوضع تحت السيطرة. وقال وانج، فى كلمة خلال حفل بمناسبة اجتماع وزراء خارجية آسيان-الصين، الخاص بشأن مرض فيروس كورونا الجديد والاجتماع الخامس لوزراء خارجية آلية تعاون "لانتسانغ-ميكونغ" فى لاوس، إن الشعب الصينى يحتشد سويا لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وأنه بعد بذل جهود مضنية، يتغير الوضع للأفضل، مشيرا إلى أنه لا تزال "ووهان" و"هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) حاليا أشد المتأثرين بالفيروس، ولكن الوضع تحت السيطرة الفعالة، بينما تتوارد أخبار مطمئنة من المناطق الأخرى فى البلاد.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة بسبب سياسات الحكومات

حذر خبراء صحة الطفل فى تقرير لمنظمة الصحة العالمية، من ارتفاع درجة حرارة الأرض، بمقدار 4 درجات، بحلول 2100 من خلال التوقعات الحالية، لافتةً إلى أنه سيؤدى لعواقب صحية مدمرة تتحملها الأجيال القادمة مثل ارتفاع مستويات المحيطات، وموجات حارة، وسوء تغذية، وانتشار الأمراض المعدية، مثل الملاريا. وأشار الخبراء والذين يقدر عددهم بـ40 خبيرا، إلى أن التقدم الذى تحقق على مدي العقدين الأخيرين فى طريقه للتحول السلبى، ما لم يتم إجراء تغييرات جذرية من جانب مختلف الحكومات فى أنحاء العالم.
كورونا

2121 وفاة و74675 مصابًا حصيلة ضحايا فيروس كورونا بالصين

نشرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين تقريرا اليوم الخميس، عن اكتشاف 394 حالة جديدة مصابة بكورونا، و114 حالة وفاة، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد إلى 74675 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ووفاة 2121. وذكرت اللجنة، فى تقريرها، أنه من بين الوفيات، 108 حالات فى مقاطعة هوبى وحالة واحدة فى كل من مقاطعات خبي وفوجيان وشاندونج ويونان وشنشي وبلدية شنجهاي.
اقرأ المزيد من الأخبار
ظريف وترود

مصافحة ملطخة بالدماء تضع رئيس وزراء كندا في مأزق

يبدو أن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، ضرب بحادث الطائرة الأوكرانية في إيران الذي أودي بحياة 57 كنديا، خلال شهر يناير الماضي، عرض الحائط رغم اعتراف طهران بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة دون قصد، والتي أسفر عنها مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، وتعرض رئيس الوزراء الكندي لسيل من الانتقادات نتيجة لظهوره وهو يصافح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحرارة، على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، التي عقدت أمس الجمعة وتم تداول الصور عبر وسائل الإعلام الإيرانية.
حسين-سلامي

قائد الحرس الثوري الإيراني: سنضرب إسرائيل وأمريكا إذا ارتكبتا أقل خطأ

هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، الميجر جنرال حسين سلامي، أمس الخميس في ذكرى مرور 40 يوما على مقتل الجنرال قاسم سليماني، بضرب إسرائيل والولايات المتحدة إذا ارتكبتا أقل خطأ. وفي سياق متصل، أذاع التلفزيون الرسمي الإيراني مقابلة مع حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله تحدث فيها عن الدور المحوري الذي لعبه سليماني في المساعدة ببناء ترسانة صواريخ الحزب الشيعي اللبناني.
قاسم-سليمانى

إيران: مقتل قاسم سليماني يقود إلى تحرير القدس

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، إن مقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني سيؤدي إلى تحرير القدس، مضيفًا: «أن الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليماني وأبي مهدي المهندس على أيدي الأمريكيين سيؤدي لتحرير القدس بإذن الله»، قائلًا في كلمته بمناسبة مرور أربعين يوما على مقتل سليماني: «هذا الشهيد العظيم أخذ على عاتقه مهمة تعزيز المقاومة ضد الصهاينة، تدابير محور المقاومة والشهيد سليماني أفشلت جميع مخططات الأمريكيين الرامية إلى بسط سيطرتهم على المنطقة»، وفقًا لروسيا اليوم.
جمال-خاشقجي (1)

عادل الجبير: قتل جمال خاشقجي كان خطأ ولم يكن مبررا

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن قتل الصحفي جمال خاشقجي ،في القنصلية السعودية في إسطنبول، كان خطأ، ولم يكن ينبغي أن يحدث، مضيفًا في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست: «قتل خاشقجي كان خطأ ولم يكن مبررا ولم يكن مخولا ولم يكن ينبغي أن يحصل، أجرينا تحقيقا، وهذه حالة غير مسبوقة»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وقالت النيابة العامة السعودية، في وقت سابق، إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن 24 عاما في قضية مقتل خاشقجي في إسطنبول في أكتوبر من العام الماضي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]