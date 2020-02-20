دلائل ونفي..البنتاجون يؤكد تورط إيران في هجوم أرامكو

في الوقت الذي تنفي فيه إيران تورطها في الهجوم على أرامكو في السعودية تتجه أصابع الاتهام إلى مسؤولية طهران، حيث اعترضت واشنطن شحنة أسلحة مطابقة لتلك المستخدمة في الهجوم
تتوالى الدلائل المؤكدة لضلوع إيران في الهجوم التي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية بطائرات مسيرة في سبتمبر الماضي.
فقد فجرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مفاجأة بشأن شحنة أسلحة مطابقة للمستخدمة في هجوم شركة "أرامكو"، حيث كشفت واشنطن عن اعتراضها شحنة أسلحة، مطابقة لتلك التي استخدمت في الهجوم.
وكشف المتحدث باسم البنتاجون وليام أوربان، أن "السفينة الإيرانية التي كانت تنقل أسلحة إلى جماعة الحوثيين اليمنية وتم احتجازها، كانت تحمل صواريخ كورنيت إيرانية".
وأضاف أن من بين الأسلحة المصادرة أجزاء من صاروخ كروز (351) متوافقة مع تكوين المحرك والذيل للمواد المستخرجة من الصواريخ المستخدمة في الهجوم الإيراني على مصافي أرامكو في المملكة العربية السعودية.
وأشار المتحدث إلى أن اعتراضات السفن الشراعية الأخيرة في البحر من قبل "يو إس إس نورماندي"، و"يو إس إس فورست
وأضاف أن من بين الأسلحة المصادرة أجزاء من صاروخ كروز (351) متوافقة مع تكوين المحرك والذيل للمواد المستخرجة من الصواريخ المستخدمة في الهجوم الإيراني على مصافي أرامكو في المملكة العربية السعودية.
وأشار المتحدث إلى أن اعتراضات السفن الشراعية الأخيرة في البحر من قبل "يو إس إس نورماندي"، و"يو إس إس فورست شيرمان" تتطابق مع نمط تاريخي ثابت من السفن المستخدمة لنقل الأسلحة إلى الحوثيين، وحسب التقييم فإن إيران مسؤولة عن تخطيط هذه الشحنات وتنظيمها وصنعها.
وأكد أن إيران بدأت ترسل نوعا أكثر تطورا من الصواريخ إلى الحوثيين لم نرها في الشحنات السابقة التي جرى اعتراضها.
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وتم عرض صور للأسلحة التي تم ضبطها، والتي شملت الأخيرة منها، 150 صاروخ (دهلاوية) المضاد للدبابات، وهو نسخة ايرانية من صاروخ كورنيت الروسي، و3 صواريخ ارض-جو مصممة ومصنعة بشكل منفرد من قبل إيران من طراز (358)، وكذلك أجزاء أسلحة أخرى لأنظمة بحرية مسيرة.
وذكرت تقارير أمس الأربعاء، أن أجهزة صغيرة داخل طائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في السعودية، وتلك الموجودة في ترسانة ميليشيا الحوثي اليمنية، تتماثل مع مكونات عثر عليها في طائرات إيرانية مسيرة في أفغانستان والعراق.
وقال مركز أبحاث التسليح أثناء الصراعات، في تقرير، إن "أجهزة الجيروسكوب هذه لم يتم العثور عليها إلا داخل طائرات مسيرة صنعتها إيران".
وسبق أن صدر تقرير مؤخرا من الأمم المتحدة يقول إن خبراءها رأوا جيروسكوبا مشابها من طائرة مسيرة إيرانية استولى عليها الجيش الأمريكي في أفغانستان، وكذلك في شحنة صواريخ كروز صودرت في بحر العرب متجهة إلى اليمن.
وبعد الهجوم عرضت السعودية مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.
وكان السعوديون قد اتهموا إيران بالوقوف وراء تلك الغارات التي أوقفت مؤقتا نصف إنتاج المملكة النفطي.
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ووعدت المملكة العربية السعودية حينها باتخاذ ما وصفته بـ"الإجراءات المناسبة" للرد على استهداف منشآتها النفطية إذا ما أثبتت التحقيقات ضلوع إيران في تلك الهجمات.
إلا أن إيران نفت هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية، في الوقت الذي تشير فيه الدلائل إلى عكس ذلك.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد تبنت الهجوم بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص".
ويربط ما تم التوصل إليه "البنتاجون"، إيران بهجوم على منشآت نفط سعودية تتبع شركة أرامكو، والذي أدى إلى تأثر إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط لفترة قصيرة، كما يربط إيران بتسليح الحوثيين في اليمن، وعززت بشكل متزايد نفوذها على الحوثيين، وشنت هجوما صاروخيا باليستيا على القوات الأمريكية في العراق، بعد أن قتلت غارة جوية أمريكية قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد الشهر الماضي.
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وكان خبراء أمميون مكلفون بمراقبة تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على إيران واليمن قد زاروا السعودية لفحص حطام الطائرات المسيرة والصواريخ التي استخدمت في الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.