إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا داخل عقار انهار جزئيا بالقاهرة

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م

انهيار جزئي - أرشيفية

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة في استخراج أربعة مواطنين عقب انهيار جزئى للعقار محل سكنهم بمنطقة السيدة زينب، بعد وورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة من مسؤول غرف ةعمليات شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي بأحد العقارات بمنطقة السيدة زينب، واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله، وانتقلت على الفور وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين انهيار الدرج الخارجى للعقار، وجزء من حائط إحدى الغرف ما أدى إلى احتجاز 4 أشخاص بداخل العقار.

تمكنت قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من تحرير المحتجزين وإخراجهم سالمين خلال الاستعانة بالوسائل الحديثة، واستخدام المعدات اللازمة. ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية عامة والإنقاذ البري بالحماية المدنية بمديرية

تمكنت قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من تحرير المحتجزين وإخراجهم سالمين خلال الاستعانة بالوسائل الحديثة، واستخدام المعدات اللازمة.



ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية عامة والإنقاذ البري بالحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية -تحت إشراف اللواء محمود توفيق - الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة؛ للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.



