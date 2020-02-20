رياضة

محمد صلاح لأتليتكو مدريد: «أنفيلد ينتظركم»

تحرير:علي الزيني ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٨ م
محمد صلاح
محمد صلاح
وجه الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى لاعبي أتليتكو مدريد الإسباني، بعد الخسارة في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد، جاء عن طريق ساؤول، قبل مباراة العودة بين الفريقين، المقرر إقامتها في الحادي عشر من شهر مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل الريدز. ونشر النجم المصري صورتين له من مباراة الذهاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" معلقًا عليها، قائلًا:"أنفيلد ينتظركم"، في رسالة إلى لاعبي أتليتكو مدريد.
وفي نفس السياق، برر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قراره باستبدال صلاح في الدقيقة 72 من مباراة أتلتيكو مدريد رغم تأخر الريدز بهدف، قائلًا:"استبدال صلاح كان بهدف إجراء بعض التعديلات التكتيكية فقط، أردنا أن نتغير قليلاً وهذا ما فعلناه". وعن أداء اللاعبين في مباراة أتليتكو مدريد، رد قائلًا:"لا،
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قمة السوبر في الإمارات.. غرام وانتقام

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محمد صلاح

كلوب: قرار استبدال صلاح أمام أتليتكو تكتيكي

برر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، قراره باستبدال محمد صلاح مهاجم فريقه في مباراة أتليتكو مدريد رغم تأخر الريدز بهدف، علمًا بأن اللقاء إنتهى بفوز الروخيبلانكوس على الريدز، بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "استبدال صلاح كان بهدف إجراء بعض التعديلات التكتيكية فقط، ولست محبطًا من أداء اللاعبين، وفي الحقيقة رأيت في حياتي مباريات أسوأ بكثير من هذه المباراة، وأنا راضٍ تمامًا عما قدمه اللاعبون، وفي الواقع مشكلتنا الوحيدة كانت تكمن في غياب الحسم في الثلث الأخير فقط".
يورجن كلوب

كلوب: أتليتكو لن يقدم لنا أي هدايا اليوم

يتوقع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أن يجد فريقه مباراة صعبة للغاية أمام أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، وذلك حين يحل الليفر ضيفا على الروخيبلانكوس في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب واندا متيروبوليتانو. وقال مدرب ليفربول في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بعض من أفضل المباريات التي لعبناها كانت مباريات خارج ملعبنا، كانت مواجهة بايرن ميونيخ الموسم الماضي واحدة من أفضل المباريات التي شهدتها على الإطلاق".
محمد صلاح

ليفربول يكشف عن دور الفريق العلمي في تعاقده مع صلاح؟

كشف بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول، عن كيفية تعاقد ناديه مع النجم المصري محمد صلاح في موسم 2017، عندما كان الأخير متألقًا في الدوري الإيطالي مع روما، وتحدث مور في حوار مع موقع سوكر لادوما، قائلًا:"مو صلاح قصته عظيمة، جاء من روما بعدما رصده فريقنا المختص بالتحليلات، يتذكره الناس من تشيلسي، جوزيه مورينيو لم يقدره وتركه يرحل". وواصل، قائلًا: "وقتها ذهب إلى فيورنتينا ثم روما، ولكن كان هناك شيئًا ما يخص التحليلات الخاصة به، والذي شاهده فريقنا العلمي، هذا الشيء جعل اسم صلاح يقفز بشكل متتالي في قائمتنا قبل أن نقوم بالتعاقد معه".
محمد صلاح

ماذا قالت الصحف العالمية على طفلى صلاح وهندرسون؟

علقت الصحف الأجنبية على كل من مولودة محمد صلاح (نجم المنتخب المصري وليفربول) الثانية "كيان"، ومولود زميله في الفريق هندرسون، ووضعت زوجة صلاح المولودة الثانية فجر السبت في إنجلترا، في نفس الوقت الذي وضعت فيه ريبيكا زوجة هندرسون مولوده الثالث. وجاء عنوان صحيفة ميرور الإنجليزية: "زوجتا صلاح وهندرسون تضعان طفليهما بعد 9 شهور من العودة أمام برشلونة". وفي تقرير الصحيفة أشار إلى أن هندرسون وصلاح رحبا بعضوين جديدين في عائلتهما، وذلك بعد 9 شهور بعد العودة المثيرة لليفربول أمام برشلونة في دوري الأبطال.
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