محمد صلاح لأتليتكو مدريد: «أنفيلد ينتظركم»

تحرير:علي الزيني ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٨ م

محمد صلاح

وجه الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى لاعبي أتليتكو مدريد الإسباني، بعد الخسارة في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد، جاء عن طريق ساؤول، قبل مباراة العودة بين الفريقين، المقرر إقامتها في الحادي عشر من شهر مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل الريدز. ونشر النجم المصري صورتين له من مباراة الذهاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" معلقًا عليها، قائلًا:"أنفيلد ينتظركم"، في رسالة إلى لاعبي أتليتكو مدريد.

وفي نفس السياق، برر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قراره باستبدال صلاح في الدقيقة 72 من مباراة أتلتيكو مدريد رغم تأخر الريدز بهدف، قائلًا:"استبدال صلاح كان بهدف إجراء بعض التعديلات التكتيكية فقط، أردنا أن نتغير قليلاً وهذا ما فعلناه". وعن أداء اللاعبين في مباراة أتليتكو مدريد، رد قائلًا:"لا،